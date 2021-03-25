Ziraat Bankası Genel Müdürü Hüseyin Aydın görevini devrediyor

Ziraat Bankası Genel Müdürü Hüseyin Aydın, yarın yapılacak Olağan Genel Kurul toplantısında görevini bırakacak.
Yaklaşık 10 yıldır görevdeydi
Aydın, 5 Temmuz 2011'den bu yana Ziraat Bankası Genel Müdürlüğü görevini yapıyordu.
Ziraat Bankası'ndan istifa iddialarına yalanlama
Öte yandan Ziraat Bankası, Aydın'ın istifa ettiği iddialarını yalanladı.
Bankadan yapılan açıklamada, "Hüseyin Aydın görevini devredecektir, istifaen ayrılması söz konusu değildir" denildi.
Ziraat Bankası'ndan yapılan açıklama şöyle:
- 15.07.2011 tarihinden itibaren Ziraat Bankası Genel Müdürü olarak görev yapmakta olan Sayın Hüseyin AYDIN, 26.03.2021 tarihinde gerçekleştirilecek olan olağan genel kurulda görevini devredecektir. Genel müdürlük görevinden istifaen ayrılması söz konusu değildir.