Ekonomi Bankalara "sözünüzü tutun" çağrısı
İŞ DÜNYASI

Bankalara "sözünüzü tutun" çağrısı

Esnaf ve Sanatkarlar Derneği Genel Başkanı Mahmut Çelikus, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle esnaf ve işletmelerin kredi borçlarının erteleneceğini duyuran bankalardan sözlerini tutmalarını istedi.

Haber Merkezi AA
Foto/arşiv
Foto/arşiv

ESDER Genel Başkanı Mahmut Çelikus, yaptığı yazılı açıklamada, tüm dünyayı etkisi altına alan Kovid-19 salgını nedeniyle milyonlarca insanın kurala uyarak evlerinde kaldığını ve binlerce iş yerinin de zorunlu olarak kapılarına kilit vurduğunu anımsattı.

Salgından ekonomik açıdan en çok etkilenen kesimlerin başında bankalara borcu olan esnaf ve KOBİ'lerin geldiğini belirten Çelikus, şunları kaydetti:

"Kredi borçlarını erteleyeceğini duyuran bankalar esnaflarımızdan yüksek faiz talep ediyorlar. Bu zor süreçte bankaların esnaflarımıza ve KOBİ’lerimize can suyu olmaları gerekirken aldığımız bu haberler bizleri üzmektedir. Bankalar bu zor günlerde destek olma sözlerini tutmalılar. Esnafımız 4 aylık kredi kartı ödemelerinin faizsiz ertelenmesini, 4 ay sonrası 12 eşit taksitle kredi kartları limitini etkilemeden ödenmesini talep ediyor."

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