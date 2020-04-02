Yardım yapacaklara IBAN uyarısı: Dolandırıcılara kaptırmayın!
Koronavirüs salgını sonrası yardıma muhtaç vatandaşlara yönelik başlatılan yardım kampanyaları için çok sayıda IBAN numarası paylaşılırken uzmanlardan ise yardım yapacak vatandaşlara uyarı geldi. Dolandırıcıların yardım görsellerindeki IBAN numaralarını kendi hesap numaraları ile değiştirebileceğine vurgu yapan uzmanlar, yardım yapacak vatandaşların dikkat etmesi gereken noktalara işaret ediyor.
Bütün dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınıyla mücadele edebilmek ve ihtiyaç sahiplerine destek olmak amacıyla peş peşe yardım kampanyaları düzenleniyor.
Cumhurbaşkanlığı tarafından tarafından 'Biz bize Yeteriz Türkiyem' başlığı ile startı verilen kampanyanın sıra pek çok kurum da çalışma başlatarak bağış toplamak için sosyal medyadan çağrı yapıyor.
IBAN NUMARALARINI DEĞİŞTİRİYORLAR
Ancak bu süreçte bağış yapmak ve ihtiyacı olanlara destek olmak isteyen kişiler oldukça dikkatli olması gerekiyor. Keza dolandırıcılar da boş durmuyor ve böylesi zor zamanlarda bile vatandaşların iyi niyetlerini suistimal edebiliyor.
Kampanya görsellerindeki IBAN numaralarını değiştirerek, kendi hesap numaralarının olduğu görselleri sosyal medyada dolaşıma sokabilen dolandırıcılar bu yöntem ile yardımları aracı kurumlar yerine kendi hesaplarına yönlendiriyor.
DOLANDIRICILARIN CEBİNE GİTMESİN!
Konuyla ilgili yenisafak.com'a konuşan Tüketiciyi Koruma Derneği (TÜKODER) Genel Başkanı Aziz Koçal, yardım kampanyası için IBAN numaralarının kamuoyu ile paylaşıldığını ancak bunu fırsata çevirmek isteyen dolandırıcıların her an ortaya çıkabileceğine dikkat çekerek sözlerini şöyle sürdürdü;
''Dolandırıcılar bu tür fırsatı kaçırmazlar, bu nedenle kampanya ya destek vermek isteyen vatandaşlarımız bağış için sosyal medyada çeşitli logolar ile paylaşılacak olan ıban numaralarını dikkate almayarak, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının web sayfasında mevcut bulunan hesap numaralarını dikkate almalılar. Aksi taktirde bağışlarınız dolandırıcıların cebine geçer. Ayrıca vatandaşlarımıza da çeşitli telefonlar gelebilir bağış yapılmaları yönünde bunları da dikkate almasınlar.''
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DİKKAT EDİLECEK NOKTALAR!
İyilik yapayım derken dolandırıcıların mağduru olunmaması için bağış yapacaklara uyarılarda bulunan İletişim Uzmanı Nurhan Demirel ise, bağış yapılacak kurumun web sitesininin ziyaret edilip, resmi sosyal medya hesaplarından iletişim kurulması gerektiğinin altını çizerek yardım yapacaklara, ''Bakanlık ve devlet yetkilileri tarafından yapılan yardım çağrılarını kendi sosyal medya hesaplarından takip edin. Mavi tikli, onaylanmış hesapları dikkate alın. Bağış toplamak için resmi izinlerin alınması gerekir. Bireysel kampanyalara destek olurken bu nedenle dikkatli olun. Dernekler, vakıflar ve resmi kurumlara bağışlarınızı yapın.'' diyor.