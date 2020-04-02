Yardım yapacaklara IBAN uyarısı: Dolandırıcılara kaptırmayın!

Bütün dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınıyla mücadele edebilmek ve ihtiyaç sahiplerine destek olmak amacıyla peş peşe yardım kampanyaları düzenleniyor.

Cumhurbaşkanlığı tarafından tarafından 'Biz bize Yeteriz Türkiyem' başlığı ile startı verilen kampanyanın sıra pek çok kurum da çalışma başlatarak bağış toplamak için sosyal medyadan çağrı yapıyor.

IBAN NUMARALARINI DEĞİŞTİRİYORLAR

Ancak bu süreçte bağış yapmak ve ihtiyacı olanlara destek olmak isteyen kişiler oldukça dikkatli olması gerekiyor. Keza dolandırıcılar da boş durmuyor ve böylesi zor zamanlarda bile vatandaşların iyi niyetlerini suistimal edebiliyor.

Kampanya görsellerindeki IBAN numaralarını değiştirerek, kendi hesap numaralarının olduğu görselleri sosyal medyada dolaşıma sokabilen dolandırıcılar bu yöntem ile yardımları aracı kurumlar yerine kendi hesaplarına yönlendiriyor.

DOLANDIRICILARIN CEBİNE GİTMESİN!

Konuyla ilgili yenisafak.com'a konuşan Tüketiciyi Koruma Derneği (TÜKODER) Genel Başkanı Aziz Koçal, yardım kampanyası için IBAN numaralarının kamuoyu ile paylaşıldığını ancak bunu fırsata çevirmek isteyen dolandırıcıların her an ortaya çıkabileceğine dikkat çekerek sözlerini şöyle sürdürdü;

''Dolandırıcılar bu tür fırsatı kaçırmazlar, bu nedenle kampanya ya destek vermek isteyen vatandaşlarımız bağış için sosyal medyada çeşitli logolar ile paylaşılacak olan ıban numaralarını dikkate almayarak, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının web sayfasında mevcut bulunan hesap numaralarını dikkate almalılar. Aksi taktirde bağışlarınız dolandırıcıların cebine geçer. Ayrıca vatandaşlarımıza da çeşitli telefonlar gelebilir bağış yapılmaları yönünde bunları da dikkate almasınlar.''

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DİKKAT EDİLECEK NOKTALAR!

İyilik yapayım derken dolandırıcıların mağduru olunmaması için bağış yapacaklara uyarılarda bulunan İletişim Uzmanı Nurhan Demirel ise, bağış yapılacak kurumun web sitesininin ziyaret edilip, resmi sosyal medya hesaplarından iletişim kurulması gerektiğinin altını çizerek yardım yapacaklara, ''Bakanlık ve devlet yetkilileri tarafından yapılan yardım çağrılarını kendi sosyal medya hesaplarından takip edin. Mavi tikli, onaylanmış hesapları dikkate alın. Bağış toplamak için resmi izinlerin alınması gerekir. Bireysel kampanyalara destek olurken bu nedenle dikkatli olun. Dernekler, vakıflar ve resmi kurumlara bağışlarınızı yapın.'' diyor.

EKONOMİ Otobüs bileti uçak fiyatını geçti!

FOTOĞRAF 36 Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Biz Bize Yeteriz Türkiyem diyerek başlattığı Milli Dayanışma Kampanyası'na destek giderek büyüyor. ​ TOBB, İTO, ATO ve TİM gibi iş dünyasının önde gelen kurumlarının da aralarında bulunduğu çok sayıda iş örgütü ve iş insanından yapılan destekler ile rakam 550 milyon lirayı aştı. İşte Milli Dayanışma Kampanyası'na yapılan destekler... TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu'nun Twitter hesabından paylaştığı mesajında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın öncülüğünde başlatılan Biz Bize Yeteriz Türkiyem Milli Dayanışma Kampanyası'na TOBB olarak 10 milyon lira destek sağlayacaklarını açıkladı. İTO Başkanı Şekib Avdagiç, Milli Dayanışma Kampanyası'na 5 milyon TL katkı sunacaklarını duyurdu. ATO Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, başkanlığındaki Ankara Ticaret Odası (ATO) Yönetim Kurulu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın başlattığı Milli Dayanışma Kampanyası’na 2 milyon TL katkıda bulunma kararı aldı. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) Başkanı Mustafa Yılmaz'ın 3 aylık, EPDK kurul üyelerinin de birer aylık maaşlarını bağışlayarak destek verdikleri bildirildi. Tosyalı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Fuat Tosyalı Tosyalı Holding olarak kampanyaya 5 milyon lira bağışla destekte bulunduklarını açıkladı. Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığından (SSB) yapılan açıklamaya göre, savunma sanayisi şirketleri Milli Dayanışma Kampanyası'na destek için ilk adımı attı. Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, sektör olarak Milli Dayanışma Kampanyası'na toplam 10 milyon lira bağışta bulunduklarını açıkladı. Türkiye İhracatçılar Meclisi Başkanı İsmail Gülle, sosyal medya hesabından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başlattığı Milli Dayanışma Kampanyası'na, TİM ailesi olarak 15 milyon TL katkı sunacaklarını duyurdu. Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Başkanı Nail Olpak, Milli Dayanışma Kampanyasına, DEİK ailesi olarak 10 milyon TL destek verdiklerini bildirdi. Ankara Sanayi Odası (ASO), Milli Dayanışma Kampanyasına 500 bin liralık bağışla destek verdi. ASO Başkanı Nurettin Özdebir, Başlatılan bu kampanyayla yardımların tek elden koordine edilerek ihtiyaç sahiplerine ulaştırılması daha yerinde olacaktır dedi. Koronavirüs salgınının Türkiye’deki toplumsal ve ekonomik etkilerine karşı mücadelede Biz Bize Yeteriz diyen Türk Telekom, Millî Dayanışma Kampanyası’na 40 milyon TL’yi aşkın bağışla destek olduğunu açıkladı. TMSF, 'Milli Dayanışma Kampanyası'na 20 Milyon TL destek sağlayacağını, ayrıca TMSF Başkanı ve Kurul Üyeleri bir aylık maaşlarını kampanyaya bağışlayacağını duyurdu. Ziraat Finans Grubu, Milli Dayanışma Kampanyası'na her çalışanı adına net bir asgari ücret tutarında olmak üzere 62 milyon 300 bin TL bağışta bulundu. Fıratpen, Cumhurbaşkanlığı öncülüğünde başlatılan “Biz Bize Yeteriz Türkiyem” kampanyasına 2 milyon TL bağışladığını duyurdu. Vakıf Katılım, Milli Dayanışma Kampanyası'na her çalışanı adına net bir asgari ücret tutarında olmak üzere toplam 5 milyon TL bağışta bulundu. Memur-Sen Konfederasyonu koronavirüsle mücadele kapsamında, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın çağrısıyla başlatılan “Milli Dayanışma Kampanyası”na 1 milyon TL, “Şimdi Vefa Vakti” kampanyasıyla da İHH, Deniz Feneri ve Kızılay’a 1 milyon TL olmak üzere toplamda 2 milyon TL’lik bağışta bulundu. VakıfBank, Milli Dayanışma Kampanyası'na 50 milyon TL bağışta bulundu. Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) Başkanı Ali Fuat Taşkesenlioğlu ve kurul üyeleri Milli Dayanışma Kampanyası'na birer maaşlarını bağışladı. BMC Otomotiv, Milli Dayanışma Kampanyasına 1 milyon liralık destek vereceğini duyurdu. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) Başkanı Mehmet Ali Akben ve kurul üyeleri Milli Dayanışma Kampanyası'na bir ila üç maaş arasında bağışta bulundu. Borsa İstanbul Grubu, Milli Dayanışma Kampanyası'na 5 milyon lira destek olma kararı aldı. Konukoğlu Ailesi, COVID-19 küresel salgınının ardından yaşanan ekonomik sıkıntıların çözümüne katkı sunmak amacıyla çalışanlarına ve ihtiyaç sahiplerine toplam 22 milyon liralık yardım yaptı. Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) Mart Ayı Olağan Meclis Toplantısı’nı, Türkiye’deki oda ve borsalar arasında bir ilke imza atarak video konferans yöntemiyle gerçekleştirdi. Meclis üyelerinin yoğun katılımıyla düzenlenen toplantıda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından başlatılan ‘Milli Dayanışma Kampanyası’na BTSO’dan 1 milyon TL’lik destek çıktı. Halkbank, Milli Dayanışma Kampanyası'na 56 milyon TL destek verdiğini duyurdu. Kuveyt Türk Finans Grubu, Milli Dayanışma Kampanyası'na 20 milyon lira bağışta bulundu. Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın, korona virüs salgınıyla mücadele kapsamında başlattığı Milli Dayanışma Kampanyasına bir destek de Yeşim Tekstil’den geldi. CEO Şenol Şankaya, kampanyaya 1 milyon TL bağışlayacaklarını ifade ederek, Türk milleti olarak el birliği içinde bu zorlu süreci de atlatacaklarını ve ihtiyaç duyulması halinde maske de üretebileceklerini kaydetti. Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) Yönetim Kurulu Başkanı Özgür Burak Akkol, kampanyay 20 milyon lira destek vereceklerini bildirdi. Bursa Ticaret ve Sanayi Odası da (BTSO) Milli Dayanışma Kampanyası’na 1 milyon lira bağışta bulundu MAPA İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Nazif Günal, Milli Dayanışma Kampanyası'na 10 milyon lira destek vereceklerini bildirdi. Doğan Grubu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Biz Bize Yeteriz sloganıyla başlattığı Milli Dayanışma Kampanyası'na 9 milyon TL bağışladı. Doğuş Çay, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Biz Bize Yeteriz sloganıyla başlattığı Milli Dayanışma Kampanyası'na 1 milyon TL bağışta bulundu. İstanbul Sanayi Odası (İSO), Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan öncülüğünde, Biz Bize Yeteriz sloganıyla başlatılan Milli Dayanışma Kampanyası'na 1 milyon TL destek verdiğini duyurdu. İletişim Başkanı Fahrettin Altun kampanya çerçevesinde toplanan bağış tutarının 550 milyon lirayı aştığını açıkladı. Erdoğan'ın başlattığı kampanyaya ​destek yağıyor: Rakam 550 milyon lirayı aştı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" diyerek başlattığı Milli Dayanışma Kampanyası'na iş dünyasından gelen destek çığ gibi büyüyor. İletişim Başkanı Fahrettin Altun kampanya çerçevesinde toplanan bağış tutarının 550 milyon lirayı aştığını açıkladı. BiP'te paylaş

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