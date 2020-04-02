Ekonomi Yardım yapacaklara IBAN uyarısı Dolandırıcılara kaptırmayın
TÜRKİYE EKONOMİSİ

​Yardımlarınızı dolandırıcılara kaptırmayın!

Yardım yapacaklara IBAN uyarısı: Dolandırıcılara kaptırmayın!

Koronavirüs salgını sonrası yardıma muhtaç vatandaşlara yönelik başlatılan yardım kampanyaları için çok sayıda IBAN numarası paylaşılırken uzmanlardan ise yardım yapacak vatandaşlara uyarı geldi. Dolandırıcıların yardım görsellerindeki IBAN numaralarını kendi hesap numaraları ile değiştirebileceğine vurgu yapan uzmanlar, yardım yapacak vatandaşların dikkat etmesi gereken noktalara işaret ediyor.

Kenan Biter Yeni Şafak
Yardım kampanyaları için paylaşılan IBAN numaraları dolandırıcıların hedefi olabilir.
Yardım kampanyaları için paylaşılan IBAN numaraları dolandırıcıların hedefi olabilir.

Bütün dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınıyla mücadele edebilmek ve ihtiyaç sahiplerine destek olmak amacıyla peş peşe yardım kampanyaları düzenleniyor.

Cumhurbaşkanlığı tarafından tarafından 'Biz bize Yeteriz Türkiyem' başlığı ile startı verilen kampanyanın sıra pek çok kurum da çalışma başlatarak bağış toplamak için sosyal medyadan çağrı yapıyor.

IBAN NUMARALARINI DEĞİŞTİRİYORLAR

Ancak bu süreçte bağış yapmak ve ihtiyacı olanlara destek olmak isteyen kişiler oldukça dikkatli olması gerekiyor. Keza dolandırıcılar da boş durmuyor ve böylesi zor zamanlarda bile vatandaşların iyi niyetlerini suistimal edebiliyor.

Kampanya görsellerindeki IBAN numaralarını değiştirerek, kendi hesap numaralarının olduğu görselleri sosyal medyada dolaşıma sokabilen dolandırıcılar bu yöntem ile yardımları aracı kurumlar yerine kendi hesaplarına yönlendiriyor.

DOLANDIRICILARIN CEBİNE GİTMESİN!

Konuyla ilgili yenisafak.com'a konuşan Tüketiciyi Koruma Derneği (TÜKODER) Genel Başkanı Aziz Koçal, yardım kampanyası için IBAN numaralarının kamuoyu ile paylaşıldığını ancak bunu fırsata çevirmek isteyen dolandırıcıların her an ortaya çıkabileceğine dikkat çekerek sözlerini şöyle sürdürdü;

''Dolandırıcılar bu tür fırsatı kaçırmazlar, bu nedenle kampanya ya destek vermek isteyen vatandaşlarımız bağış için sosyal medyada çeşitli logolar ile paylaşılacak olan ıban numaralarını dikkate almayarak, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının web sayfasında mevcut bulunan hesap numaralarını dikkate almalılar. Aksi taktirde bağışlarınız dolandırıcıların cebine geçer. Ayrıca vatandaşlarımıza da çeşitli telefonlar gelebilir bağış yapılmaları yönünde bunları da dikkate almasınlar.''

DİKKAT EDİLECEK NOKTALAR!

İyilik yapayım derken dolandırıcıların mağduru olunmaması için bağış yapacaklara uyarılarda bulunan İletişim Uzmanı Nurhan Demirel ise, bağış yapılacak kurumun web sitesininin ziyaret edilip, resmi sosyal medya hesaplarından iletişim kurulması gerektiğinin altını çizerek yardım yapacaklara, ''Bakanlık ve devlet yetkilileri tarafından yapılan yardım çağrılarını kendi sosyal medya hesaplarından takip edin. Mavi tikli, onaylanmış hesapları dikkate alın. Bağış toplamak için resmi izinlerin alınması gerekir. Bireysel kampanyalara destek olurken bu nedenle dikkatli olun. Dernekler, vakıflar ve resmi kurumlara bağışlarınızı yapın.'' diyor.

Otobüs bileti uçak fiyatını geçti!
EKONOMİ
Otobüs bileti uçak fiyatını geçti!

Erdoğan'ın başlattığı kampanyaya ​destek yağıyor: Rakam 550 milyon lirayı aştı
FOTOĞRAF 36
Title
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Biz Bize Yeteriz Türkiyem diyerek başlattığı Milli Dayanışma Kampanyası'na destek giderek büyüyor.
Title
​ TOBB, İTO, ATO ve TİM gibi iş dünyasının önde gelen kurumlarının da aralarında bulunduğu çok sayıda iş örgütü ve iş insanından yapılan destekler ile rakam 550 milyon lirayı aştı.
Title
İşte Milli Dayanışma Kampanyası'na yapılan destekler...
Title
TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu'nun Twitter hesabından paylaştığı mesajında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın öncülüğünde başlatılan Biz Bize Yeteriz Türkiyem Milli Dayanışma Kampanyası'na TOBB olarak 10 milyon lira destek sağlayacaklarını açıkladı.
Title
İTO Başkanı Şekib Avdagiç, Milli Dayanışma Kampanyası'na 5 milyon TL katkı sunacaklarını duyurdu.
Title
ATO Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, başkanlığındaki Ankara Ticaret Odası (ATO) Yönetim Kurulu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın başlattığı Milli Dayanışma Kampanyası’na 2 milyon TL katkıda bulunma kararı aldı.
Title
Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) Başkanı Mustafa Yılmaz'ın 3 aylık, EPDK kurul üyelerinin de birer aylık maaşlarını bağışlayarak destek verdikleri bildirildi.
Title
Tosyalı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Fuat Tosyalı Tosyalı Holding olarak kampanyaya 5 milyon lira bağışla destekte bulunduklarını açıkladı.
Title
Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığından (SSB) yapılan açıklamaya göre, savunma sanayisi şirketleri Milli Dayanışma Kampanyası'na destek için ilk adımı attı. Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, sektör olarak Milli Dayanışma Kampanyası'na toplam 10 milyon lira bağışta bulunduklarını açıkladı.
Title
Türkiye İhracatçılar Meclisi Başkanı İsmail Gülle, sosyal medya hesabından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başlattığı Milli Dayanışma Kampanyası'na, TİM ailesi olarak 15 milyon TL katkı sunacaklarını duyurdu.
Title
Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Başkanı Nail Olpak, Milli Dayanışma Kampanyasına, DEİK ailesi olarak 10 milyon TL destek verdiklerini bildirdi.
Title
Ankara Sanayi Odası (ASO), Milli Dayanışma Kampanyasına 500 bin liralık bağışla destek verdi. ASO Başkanı Nurettin Özdebir, Başlatılan bu kampanyayla yardımların tek elden koordine edilerek ihtiyaç sahiplerine ulaştırılması daha yerinde olacaktır dedi.
Title
Koronavirüs salgınının Türkiye’deki toplumsal ve ekonomik etkilerine karşı mücadelede Biz Bize Yeteriz diyen Türk Telekom, Millî Dayanışma Kampanyası’na 40 milyon TL’yi aşkın bağışla destek olduğunu açıkladı.
Title
TMSF, 'Milli Dayanışma Kampanyası'na 20 Milyon TL destek sağlayacağını, ayrıca TMSF Başkanı ve Kurul Üyeleri bir aylık maaşlarını kampanyaya bağışlayacağını duyurdu.
Title
Ziraat Finans Grubu, Milli Dayanışma Kampanyası'na her çalışanı adına net bir asgari ücret tutarında olmak üzere 62 milyon 300 bin TL bağışta bulundu.
Title
Fıratpen, Cumhurbaşkanlığı öncülüğünde başlatılan “Biz Bize Yeteriz Türkiyem” kampanyasına 2 milyon TL bağışladığını duyurdu.
Title
Vakıf Katılım, Milli Dayanışma Kampanyası'na her çalışanı adına net bir asgari ücret tutarında olmak üzere toplam 5 milyon TL bağışta bulundu.
Title
Memur-Sen Konfederasyonu koronavirüsle mücadele kapsamında, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın çağrısıyla başlatılan “Milli Dayanışma Kampanyası”na 1 milyon TL, “Şimdi Vefa Vakti” kampanyasıyla da İHH, Deniz Feneri ve Kızılay’a 1 milyon TL olmak üzere toplamda 2 milyon TL’lik bağışta bulundu.
Title
VakıfBank, Milli Dayanışma Kampanyası'na 50 milyon TL bağışta bulundu.
Title
Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) Başkanı Ali Fuat Taşkesenlioğlu ve kurul üyeleri Milli Dayanışma Kampanyası'na birer maaşlarını bağışladı.
Title
BMC Otomotiv, Milli Dayanışma Kampanyasına 1 milyon liralık destek vereceğini duyurdu.
Title
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) Başkanı Mehmet Ali Akben ve kurul üyeleri Milli Dayanışma Kampanyası'na bir ila üç maaş arasında bağışta bulundu.
Title
Borsa İstanbul Grubu, Milli Dayanışma Kampanyası'na 5 milyon lira destek olma kararı aldı.
Title
Konukoğlu Ailesi, COVID-19 küresel salgınının ardından yaşanan ekonomik sıkıntıların çözümüne katkı sunmak amacıyla çalışanlarına ve ihtiyaç sahiplerine toplam 22 milyon liralık yardım yaptı.
Title
Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) Mart Ayı Olağan Meclis Toplantısı’nı, Türkiye’deki oda ve borsalar arasında bir ilke imza atarak video konferans yöntemiyle gerçekleştirdi. Meclis üyelerinin yoğun katılımıyla düzenlenen toplantıda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından başlatılan ‘Milli Dayanışma Kampanyası’na BTSO’dan 1 milyon TL’lik destek çıktı.
Title
Halkbank, Milli Dayanışma Kampanyası'na 56 milyon TL destek verdiğini duyurdu.
Title
Kuveyt Türk Finans Grubu, Milli Dayanışma Kampanyası'na 20 milyon lira bağışta bulundu.
Title
Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın, korona virüs salgınıyla mücadele kapsamında başlattığı Milli Dayanışma Kampanyasına bir destek de Yeşim Tekstil’den geldi. CEO Şenol Şankaya, kampanyaya 1 milyon TL bağışlayacaklarını ifade ederek, Türk milleti olarak el birliği içinde bu zorlu süreci de atlatacaklarını ve ihtiyaç duyulması halinde maske de üretebileceklerini kaydetti.
Title
Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) Yönetim Kurulu Başkanı Özgür Burak Akkol, kampanyay 20 milyon lira destek vereceklerini bildirdi.
Title
Bursa Ticaret ve Sanayi Odası da (BTSO) Milli Dayanışma Kampanyası’na 1 milyon lira bağışta bulundu
Title
MAPA İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Nazif Günal, Milli Dayanışma Kampanyası'na 10 milyon lira destek vereceklerini bildirdi.
Title
Doğan Grubu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Biz Bize Yeteriz sloganıyla başlattığı Milli Dayanışma Kampanyası'na 9 milyon TL bağışladı.
Title
Doğuş Çay, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Biz Bize Yeteriz sloganıyla başlattığı Milli Dayanışma Kampanyası'na 1 milyon TL bağışta bulundu.
Title
İstanbul Sanayi Odası (İSO), Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan öncülüğünde, Biz Bize Yeteriz sloganıyla başlatılan Milli Dayanışma Kampanyası'na 1 milyon TL destek verdiğini duyurdu.
Title
Title
İletişim Başkanı Fahrettin Altun kampanya çerçevesinde toplanan bağış tutarının 550 milyon lirayı aştığını açıkladı.
Erdoğan'ın başlattığı kampanyaya ​destek yağıyor: Rakam 550 milyon lirayı aştı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" diyerek başlattığı Milli Dayanışma Kampanyası'na iş dünyasından gelen destek çığ gibi büyüyor. İletişim Başkanı Fahrettin Altun kampanya çerçevesinde toplanan bağış tutarının 550 milyon lirayı aştığını açıkladı.


Abone Ol Google News
Kan sıvısı ile koronavirüs engellenebilir

Kan sıvısı ile koronavirüs engellenebilir

​Koronavirüs salgını için profesörden çarpıcı test açıklaması.
İşte şimdi oldu

İşte şimdi oldu

​Yardım parası kuyruğunda yığılma yok, sosyal mesafe var.
Evde çok konuşmayın

Evde çok konuşmayın

​Malezya'da kadınlara ilginç karantina uyarısı.
Uçakla doldu

Uçakla doldu

​Kapanan Atatürk Havalimanı'nda yer neredeyse kalmadı.
Aşı ve ilaç müjdesi

Aşı ve ilaç müjdesi

​Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank güzel haberi duyurdu.
Dolandırıcıya kaptırmayın!

Dolandırıcıya kaptırmayın!

​Yardım yapacaklara çok kritik IBAN uyarısı.
Konya Büyükşehir'den tam destek

Konya Büyükşehir'den tam destek

​Konyalı vatandaşların mağdur olmamasını sağlayacağız
'Sorun çıkaranı vurun'

'Sorun çıkaranı vurun'

Duterte'den sert koronavirüs önlemi
Uçak<br>fiyatını geçti!

Uçak
fiyatını geçti!

Otobüste bilet fiyatları 3 katına kadar çıktı.
Benzine<br>yeni indirim

Benzine
yeni indirim

​Bu gece yarısı pompa fiyatlarına yansıyacak.
'Gençlere kullanın'

'Gençlere kullanın'

​90 yaşındaki koronavirüs hastası solunum tedavisini reddetti.
Bravo meslek liseliler

Bravo meslek liseliler

Gençlerden korona hastalarına 'nefes aldıracak' cihaz.
Dünyayı korkutan ağır bilanço

Dünyayı korkutan ağır bilanço

Hayatını kaybeden kişi sayısı 47 bin 256'ya yükseldi.
Testlerde<br>yeni dönem

Testlerde
yeni dönem

Salgını farkında olmadan atlatanlar belli olacak.
Hiçbir vakada <br>görülmemişti

Hiçbir vakada
görülmemişti

Virüse yakalanmıştı, ürküten detay ortaya çıktı.
İlk koronavirüs cinayeti

İlk koronavirüs cinayeti

'Hastalık bulaştırdı' deyip sevgilisini öldürdü
Büyük sağlık riski oluşturabilir

Büyük sağlık riski oluşturabilir

Koronavirüs sonrası satışları patlayan ürün için uyarı.
Biner lira yardımı duyan muhtarlıklara koştu: Vatandaşlarımız konuyu yanlış anlamışlar
Gündem

Biner lira yardımı duyan muhtarlıklara koştu: Vatandaşlarımız konuyu yanlış anlamışlar

Engelli maaşı ve 65 yaş üstü maaşı alanlara nisan ayı için ek biner lira ödeneceğini açıklamasının ardından konuyu yanlış anlaya birçok vatandaş muhtarlıklara akın etti. Açıkgöz, birçok vatandaşın yardım konusunu yanlış anlayarak muhtarlıklara akın ettiğini ifade ederek, "Yüzlerce vatandaşımız bugün muhtarlığımıza gelerek ’verilecek olan yardım için isim yazdırmak istiyoruz’ dediler. Ancak vatandaşlarımız konuyu yanlış anlamışlar. Herkesin verilecek bu ek biner liralık yardımdan faydalanabileceğini düşünmüşler. Biz de buraya gelen vatandaşlarımıza durumu anlattık" dedi.
TBMM Başkanı Şentop'tan 44 ülkenin parlamento başkanına koronavirüsle mücadele mektubu
Gündem

TBMM Başkanı Şentop'tan 44 ülkenin parlamento başkanına koronavirüsle mücadele mektubu

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, 44 ülkenin parlamento başkanına koronavirüsle mücadelede tek vücut olma yönünde mektup gönderdi.
Büyükçekmece'de tepki çeken korona partisini düzenleyen kişi konuştu: Herkesten özür diliyoruz
Gündem

Büyükçekmece'de tepki çeken korona partisini düzenleyen kişi konuştu: Herkesten özür diliyoruz

Koronavirüs salgınını önlemeye yönelik 'evde kal', 'sosyal mesafeyi koru" çağrıları sürerken İstanbul Büyükçekmece'de bir villada düzenlenen eğlencenin sosyal medyada yayınlaması büyük tepki çekmişti. Görüntüleri izleyen polis aralarında villa sahibinin de bulunduğu 4 kişiyi gözaltına almış, bu kişilere ise 2 ay ev hapsi verilmişti. O eğlenceyi düzenleyen Mustafa Süslü konuştu. Süslü, “Yaptığımız şeyle övünmüyorum. Amacımız sadece eğlenmekti. Herkesten özür diliyorum” dedi.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.