Ekonomi Bankaların kredi kullandırım ücretleri artırıldı
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Bankaların kredi kullandırım ücretlerinde yüzde 10 artış

Bankaların kredi kullandırım ücretleri artırıldı

Merkez Bankası'nın tebliğinde yapılan değişiklik ile bankaların nakdi krediler için kredi miktarının yüzde 1’ine kadar alabilecekleri kredi kullandırım ücreti yüzde 10 artırıldı.

Haber Merkezi AA
Foto/arşiv
Foto/arşiv

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB), Bankalarca Ticari Müşterilerden Alınabilecek Ücretlere İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ'de yaptığı değişiklikler, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Yapılan değişiklikler kapsamında, kredi kullandırım ücretlerinde düzenleme yapıldı. Buna göre, kredi kullandırım ücreti, kullandırılan kredinin yüzde 1,1'ini aşamayacak. Bu oran, daha önceki tebliğde, yüzde 1 düzeyinde bulunuyordu.

Merkez'den piyasaya 80 milyar lira
EKONOMİ
Merkez'den piyasaya 80 milyar lira
Öte yandan tebliğin kredi kapamasına ilişkin bölümüne de yeni bir madde eklendi.

Eklenen madde ile bugünden itibaren kullandırılan kredilerde ticari müşterinin kredinin tamamı için erken ödeme talebinde bulunması halinde banka bu talebi kabul etmek zorunda olacak.

Merkez Bankası’nın resmi rezervleri arttı
EKONOMİ
Merkez Bankası’nın resmi rezervleri arttı

Bu müşteriden Türk lirası krediler için gerekli faiz ve diğer maliyet unsurlarına ilişkin indirimler yapılarak hesaplanan ve müşteri tarafından bankaya erken ödenen tutarın, kalan vadesi 24 ayı aşmayan kredilerde yüzde 2'sine, kalan vadesi 24 ayı aşan kredilerde ise yüzde 2'nin üzerine kalan vadenin 24 ayı aşan kısmındaki her bir yıl için yüzde 1 eklenerek hesaplanan tutara kadar erken ödeme ücreti alınabilecek. Söz konusu hesaplamada kalan vadenin 24 ayı aşan kısmındaki süreler yıla tamamlanacak.

  • Döviz cinsi veya dövize endeksli kredilerde ise Türk lirası krediler için uygulanacak azami ücretin 1 puan artırımlı hali uygulanabilecek.

Merkez Bankası'ndan hükümete enflasyon mektubu
EKONOMİ
Merkez Bankası'ndan hükümete enflasyon mektubu
Abone Ol Google News
Meteorolojidenyağış uyarısı

Meteoroloji'den
yağış uyarısı

İşte yeni haftada il il hava durumu.
En az üçtebiri korunmalı

En az üçte
biri korunmalı

​Akdeniz için dikkat çeken çağrı.
Esnafıngözü kabinede

İl bazlı normalleşme adımları görüşülecek.
Mısır'dan geri adım

Mısır'dan geri adım

​Yunan basını böyle duyurdu.

Uzmanlara göre 'düşük risk' için bir ay ertelenmeli.

​Binlerce kişi mağdur olduğu halde ilgili kurumlar suskun.

Serbest bırakıldı

Serbest bırakıldı

Çiğ köfte 'acılı' diye çalışana saldırmıştı.

Ehliyeti yokmuş!

Ehliyeti yokmuş!

​10 kilometrelik kovalamaca sonrası yakalandı.

Beni<br>özlemediniz mi?

Beni
özlemediniz mi?

​Eski ABD Başkanı Donald Trump yeniden sahnede.
Engel tanımıyoruz

Engel tanımıyoruz

​Aşılama işlemleri tüm zorluklara rağmen hız kesmeden devam ediyor.
CHP'nin hedefi <br>Türkiye'yi aşısız bırakmak

CHP'nin hedefi
Türkiye'yi aşısız bırakmak

​Avantajımızı riske atabilecek kara propagandalar yürütülüyor.

​Ahmet Ağaoğlu, mücadelenin hakemine yüklendi.
Yeni Şafak bölgede

Yeni Şafak bölgede

Geri alınan ​Karabağ'da işgalin izleri siliniyor.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.