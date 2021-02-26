Merkez Bankası’nın resmi rezervleri arttı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Ocak ayına ilişkin Uluslararası Rezervler ve Döviz Likiditesi verisini paylaştı.

Buna göre, Resmi Rezerv Varlıkları, bir önceki aya göre yüzde 2,6 artarak 95,7 milyar dolar düzeyinde gerçekleşti. Bu dönemde alt kalemler itibarıyla, döviz varlıkları bir önceki aya göre yüzde 7,2 artarak 51,9 milyar dolar, altın cinsinden rezerv varlıkları ise yüzde 2,5 azalarak 42,2 milyar dolar olarak gerçekleşti.

Vadesine 1 yıl veya daha az kalmış Merkezi Yönetim ve Merkez Bankası’nın önceden belirlenmiş döviz çıkışları (döviz kredileri, menkul kıymetler ve mevduat işlemlerinden doğan yükümlülükler) bir önceki aya göre değişmeyerek 28,2 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti. Bu tutarın yaklaşık 22,9 milyar dolar anapara, 5,3 milyar dolar faizden oluştu. Ayrıca, Merkez Bankası’nın yurt içi ve yurt dışı yerleşik bankalarla yapmış olduğu finansal türev işlemlerinden kaynaklanan net döviz ve altın yükümlülükleri 59,3 milyar dolar olup, söz konusu tutarın 20,9 milyar dolar bir ay vadeli oldu.

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Şarta bağlı döviz çıkışları, 1 yıl içinde ödenecek Hazine garantili dış borçlar ile diğer yükümlülüklerden (döviz ve altın cinsinden zorunlu karşılıklar bloke hesabı ve akreditifler) oluştu. Söz konusu yükümlülükler bir önceki aya göre yüzde 3,6 artarak 48,4 milyar dolar olarak gerçekleşti.

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