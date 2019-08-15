Barınma telaşınız mağduriyete dönmesin!

Tüketici Dernekleri Federasyonu (TÜDEF) Genel Başkanı Aziz Koçal, üniversite yerleştirme sonuçlarının açıklanması sonrası öğrencilerin özel yurt veya ev tutarken mağdur olmaması için dikkat edilmesi gerekenleri anlattı. Koçal, üniversiteye yeni yerleşen öğrencilerin Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu’nun (YURTKUR) yurtlarına yerleşememeleri durumunda özel yurtları ve ev kiralamayı tercih ettiklerini belirterek, bu süreçte bir an önce barınma ihtiyacını halletmek isteyenlerin hata yapabildiğini veya dolandırıcılarla karşı karşıya kalabileceğini söyledi.

SÖZLEŞME ÇOK İYİ OKUNMALI

Koçal, şunları kaydetti: “Yurdun öğrencilere vereceği hizmetler çok iyi sorgulanmalı, güvenlik, temizlik, ısınma, yemek, ders çalışma alanları, konaklama yapılacak odalar, özel etüt odaları, kantin ya da dinlenme bölümleri gibi sosyal mekanlar görülerek karar verilmeli. Öğrenciler, özel yurt ile sözleşme imzalamadan önce yurdun kendisine vereceği hizmetlerin tamamını ayrıntılı olarak sözleşmeye yazdırmalı. Öğrenciler seçtikleri yurt ile yapacakları yıllık sözleşmeyi çok iyi okuyarak imzalamalı. Yurdun mutlaka Milli Eğitim Bakanlığı’ndan onaylı olmasına dikkat edilmeli. Aksi takdirde vereceğiniz paralar boşa gidebilir ve ortada kalabilirsiniz.” Koçal, yurtların sözleşme imzalama aşamasında depozito talep etmesi halinde bir aylık tutardan fazla ücret verilmemesi gerektiğini kaydederek, verilen depozitonun ne şekilde iade edileceğinin açıkça yazılmasının öneminden bahsetti.

ŞARTLAR SAĞLANMAZSA TEK TARAFLI FESİH MÜMKÜN

Koçal, özel yurtlara kayıt yaptıran öğrencilerin imzaladıkları sözleşmeleri 15 Eylül’e kadar feshetmeleri halinde sözleşmede yazılı olan yıllık barınma ücretinin yüzde 10’unu ödemesi gerektiğini belirterek, “15 Eylül ve sonrasında ayrılanlar ise barınma hizmeti aldığı aylar ile içinde bulunulan ayın ücretinin tamamını ve kalan aylara ait barınma ücretinin yüzde 30’unu ödemesi lazım” dedi. Yurtların en fazla bir aylık ücret tutarında depozito alabileceğini dile getiren Koçal, bu ücretin daha sonra iade edilmesi gerektiğini bildirdi. Koçal, yurt ile yapılan sözleşmede anlaşılan temizlik, yemek gibi şartların sağlanmaması halinde sözleşmenin tek taraflı feshedilebileceğinin altını çizerek, bu durumda herhangi bir cayma bedeli ya da cezai şart alınamayacağını vurguladı.

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SAHTE EMLAKÇIYA DİKKAT

Gayrimenkul uzmanı Hatice Kolçak ise üniversite kazanan öğrencilerini kayıt işlemleriyle beraber kiralık ev ve yurt bulma arayışlarına soktuğunu belirterek, ev kiralarken veya özel yurt sözleşmeleri imzalarken dikkatli olunması ve hata yapılmaması gerektiğini söyledi. Kolçak, özellikle kira sözleşmesi yaparken, sahte emlakçılara ve fırsatçı mal sahiplerine dikkat edilmesi gerektiğini söyledi.

Evi görmeden kapora ödemeyin

TÜDEF Başkanı Koçal, öğrencilerin kiralık evlerde yaşadığı sorunlar arasında “konutta kaç kişinin kaldığı” konusunun bulunduğunu belirterek, şunları ifade etti: “Kiralık ev sözleşmesi yaparken evde kaç kişinin kalacağı gibi durumlar mutlaka sözleşmede belirtilmeli.” Koçal, ev arayan öğrencileri dolandırmak isteyenlerin olduğunu belirterek, sözlerini şöyle sürdürdü: “Mağduriyetlerle karşılaşmamak için daire görülmeden peşinat, kapora verilmemeli, depozito ev sahibine verilmeli, hatta hesabına yatırılmalı.”