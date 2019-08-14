Ekonomi Nüfusa oranla en yüksek konut satışı Yalova ve Antalyada
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Nüfusa oranla en yüksek konut satışı Yalova ve Antalya'da

Nüfusa oranla en yüksek konut satışı Yalova ve Antalya'da

Türkiye genelinde nüfusa oranla en yüksek konut satışında başı, binde 16 ile Yalova çekerken, onu binde 11 ile Antalya, bizde 10 ile Tekirdağ, Bolu ve Aydın takip ediyor.

Haber Merkezi AA
2019'un ilk yarısında Türkiye genelinde nüfusa göre en fazla konut satışının yapıldığı şehir Yalova oldu.
2019'un ilk yarısında Türkiye genelinde nüfusa göre en fazla konut satışının yapıldığı şehir Yalova oldu.

FuzulEv'in "Türkiye'de Konut İştahı" başlıklı araştırmasına göre, 2019'un ilk yarısında Türkiye genelinde nüfusa göre en fazla konut satışının yapıldığı şehir Yalova oldu. Yılın ilk yarısında 4 bin 202 konutun satıldığı Yalova'da her bin kişiden 16'sı ev satın aldı. Yalova'da nüfusa oranla konut satışı yüzde 0,01602 olarak gerçekleşti.

Yalova'yı bu alanda binde 11 ile Antalya, binde 10 ile Tekirdağ, Bolu ve Aydın, binde 9 ile Ankara, Balıkesir, Çanakkale ve Eskişehir, binde 8 ile Mersin, ve Kırıkkale takip etti.

Mersin, Kırıkkale, Sakarya, Kırklareli, Muğla, Niğde, Düzce, Samsun, Manisa, Kayseri, İzmir, Kocaeli, Karabük ve Bursa'da her bin kişiden 7 kişi konut alırken, bu sayı Kastamonu, Kilis, İstanbul, Sinop, Uşak, Elazığ, Denizli, Hatay, Gaziantep, Edirne, Kırşehir, Konya ve Kütahya'da 6'da kaldı.

Bilecik, Çorum, Aksaray, Giresun, Amasya, Adana, Trabzon, Osmaniye, Bartın, Çankırı, Ordu, Malatya, Kahramanmaraş, Isparta, Afyonkarahisar ve Sivas'ta ise her bin 5 kişiden 5'i yılın ilk yarısında konut edindi.

En düşük Hakkari ve Ardahan

Araştırmaya göre, yılın ilk yarısında nüfusa oranla en düşük konut satışı Hakkari'de gerçekleşti. 6 ayda 50 konutun satıldığı Hakkari'de nüfusa oranla konut satış oranı binde 0,17'de kaldı.

Hakkari'yi bu alanda binde 0,51 ile Ardahan, binde 0,73 ile Şırnak, binde 1 ile Ağrı ve Bitlis, binde 2 ile Bayburt, Gümüşhane, Muş, Van ve Batman izledi.

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Söz konusu rakam yılın ilk yarısında Batman, Siirt, Iğdır, Kars, Tunceli, Bingöl ve Yozgat'ta binde 3'te kalırken, Rize, Karaman, Erzincan, Diyarbakır, Tokat, Mardin, Şanlıurfa, Adıyaman, Nevşehir, Artvin, Erzurum, Vurdur ve Zonguldak'ta 4'e yükseldi.

"Uygun fiyatlı konuta talep yüksek"

FuzulEv Yönetim Kurulu Başkanı Eyüp Akbal yaptığı açıklamada, Türkiye genelinde 60'a yakın şube ve 700'ün üzerindeki çalışan sayısıyla, gayrimenkul sektörünün nabzını tuttuğunu söyledi.

"Türkiye'de Konut İştahı" başlıklı araştırmaya göre, konut talebinin nüfusa oranla en yüksek olduğu şehirleri ortaya koymaya çalıştıklarını dile getiren Akbal, "Çıkan sonuçlar aslında Türkiye'de uygun fiyatlı konuta olan talebin, özellikle Anadolu'da hala oldukça canlı olduğunu ortaya koyuyor." dedi.

Konut iştahının en yüksek olduğu şehrin Yalova olduğunu aktaran Akbal, burada her bin kişiden 16'sının konut aldığını, Yalova'yı bu alanda Antalya ve Tekirdağ'ın takip ettiğini bildirdi.

Akbal, Türkiye'de konut iştahının en düşük olduğu şehirlerin ağırlıklı olarak Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da yer aldığını ifade etti.

"Anadoluda konut talebi canlı"

Son dönemde gayrimenkul sektöründeki konut satış istatistiklerini daha çok İstanbul ve İzmir gibi büyük şehirlerin sırtladığını belirten Akbal, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Aslında şehirlerin konut ilgisini ölçebilmek için şehirlerin nüfuslarını da dikkate almak oldukça önemli. Bu şekilde baktığımızda İstanbul ve İzmir gibi büyük şehirlerin, listede ancak orta sıralarda yer bulabildiğini görüyoruz. Bu da bizim aslında FuzulEv olarak uzun zamandır üzerinde durduğumuz konutta Anadolu devriminin en önemli göstergelerinden bir tanesi. Biz de bu ihtiyacı karşılayabilmek için tüm ekiplerimizle çalışmaya devam ediyoruz. Bugüne kadar on binlerce kişiyi ev sahibi olma hayaline kavuşturduk. Bundan sonra da ülke genelinde dar ve orta gelirli vatandaşların ev sahibi olmalarına yardımcı olmaya devam edeceğiz."

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