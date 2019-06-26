İstanbul Üniversitesi tarafından ‘3. Dünya Teknoloji, İnovasyon ve Girişimcilik Konferansı’, ‘Endüstri 4.0 Odaklı İnovasyon, Teknoloji, Girişimcilik ve Üretim’ temasıyla düzenlendi.

Mal ve hizmetlerin bilişim çağına göre şekillendiği günümüzde başarının sırrı teknoloji ve inovasyon olarak gösteriliyor. Geçen hafta İstanbul Üniversitesi tarafından ‘3. Dünya Teknoloji, İnovasyon ve Girişimcilik Konferansı’, ‘Endüstri 4.0 Odaklı İnovasyon, Teknoloji, Girişimcilik ve Üretim’ temasıyla düzenlendi.

İstanbul Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Sefer Şener, etkinliği Yeni Şafak’a değerlendirdi. Ülkelerin başarı sıralamasında Gayri Safi Yurt İçi Hasıla’nın (GSYİH) yanı sıra teknoloji ve inovasyonun öne çıktığına işaret eden Prof. Dr. Sefer Şener, “Günümüzde büyüklüğün yanı sıra nitelik öne çıkıyor. Niteliğin en önemli unsurları da teknoloji, yenilik ve girişimcilik” dedi.

YENİ BİR EKOSİSTEME İHTİYAÇ VAR

Türkiye açısından bu perspektifin çok önemli olduğuna dikkati çeken Şener, şunları söyledi:

“GSYİH bakımından dünyanın en zengin 17. Ülkesi konumundayken, inovasyon ve küresel rekabetçilik bakımından 40’lı sıralarda yer alıyoruz. Bunun nedeni üretimde ve ihracatta yaşanan yüksek teknoloji, inovasyon ve girişimcilik oranının yüzde 4’ lerde olması. Bu oranı yüzde 20’lere yüzde 30’lara çıkarmalıyız. Zira yüksek teknolojili ürün ithalatımız yüzde 30’lar civarındadır.”

Şener, hükümetin 2023, 2050 ve 2071 vizyonun ihracatta 500 milyar dolara ulaşarak, GSYİH’da 1 trilyon aşmak olduğunu hatırlatarak, 10 bin dolarda olan GSYİH nedeni ile oluşan orta gelir tuzağından çıkmak için yenilik, teknoloji ve girişimcilik reformlarının yapılması gerektiğini söyledi.

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İstanbul Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Sefer Şener

Şener, özelde Türkiye’nin, genelde dünyanın ve en genelde de insanlığın kronik sorunlarının çözümünün yenilik ve teknoloji alandaki çarpıcı gelişmelere bağlı olduğunu ifade ederek, “Sloganik söylemek gerekirse insanlığı kurtaracak olan dinamik; teknoloji ve inovasyona odaklanmış girişimciler olacaktır. Bunun için de üniversite - devlet - girişimciler - STK’ların oluşturduğu inovasyon ekosistemine ihtiyaç var” şeklinde konuştu. Prof. Dr. Sefer Şener konuya ilişkin, “Konferansımızın genel yönelimi ulusal ve uluslararası düzeyde akademisyenler, iş dünyası, kamu kesimi ve STK temsilcilerini bir araya getirerek; teknoloji, yenilik, girişimcilik ve endüstri 4.0 temelli ekonomi yaratarak, yükselen ekonomilerin orta gelir tuzağından çıkmalarına ve krizlere karşı kırılgan olmayan ekonomiye sahip olmalarını temin için politikalar, stratejiler geliştirmektir” diye konuştu.

GİRİŞİMCİLİK VE YENİLİK TARTIŞILDI

Kongrede Mühendislik Bilimleri, Sosyal Bilimler, Sanat ve Sağlık Bilimleri dalları açısından yenilik, girişimcilik ve teknoloji konularının tartışıldı. 8 panelde 13’ü ABD’den, 26’sı Türkiye’den 39 yetkin ve başarılı projelere (teknoloji ve yenilik projelerine) imza atmış konuşmacı sunum yaptı. 3 gün boyunca 55 paralel oturumda 111’i yabancı ülkelerden toplam 273 akademisyen bilimsel bildiri sundu.

Ekonominin gelişimine aracılık ediyor

İstanbul Üniversitesi’nin, yenilik, girişimcilik ve teknoloji alanındaki dünya kongresi ile Türkiye’de yenilikçi ve entelektüel ekonominin geliştirilmesi için politikalar üretilmesine de aracılık ettiğini aktaran İstanbul Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Şener, “Bu yönüyle, uluslararası-global bir kimlik kazanan kongremize ülkemizden ve dünyadan akademisyenlerin, kamu yöneticilerinin, politikacıların, özel sektörün, STK temsilcilerinin katkı vermelerini bekliyoruz” ifadelerini kullandı.