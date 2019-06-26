Altın 6 yılın zirvesinde

Altının ons fiyatı büyük merkez bankalarından gelen faiz indirimi sinyali ve ABD-İran arasındaki gerginliklerin de etkisiyle bin 438 dolar ile son altı yılın en yüksek seviyesine çıktı. Küresel ekonomideki gelişmelerin altına talebi arttırdığını belirten uzmanlar, piyasaların G20 zirvesini takip edeceğini söylüyor.

ABD ve İran arasındaki gerilim, Avrupa Merkez Bankası (ECB) ile ABD Merkez Bankası’nın (Fed) faiz indirim işareti altın fiyatlarını yukarı taşıdı. Altının ons fiyatı 6 yılın en yüksek seviyesi olan bin 438 doları gördü. Altının gram fiyatı ise 268 lira seviyesi ile bu yılın en yüksek rakamını test etti.

Gram altın günü 266 lira ile tamamladı. Jeopolitik risklerin altına olan talebi artırdığını belirten uzmanlar, piyasaların 28 - 29 Haziran 2019 tarihleri arasında Japonya’nın Osaka kentinde düzenlenecek olan G20 zirvesini takip edeceğini söylüyor. Burada liderler arasında bir yumuşa olursa ons tarafında bir toparlanmanın olacağına da dikkat çekiliyor.

ONS FİYATINDA TOPARLANMA BEKLENTİSİ

Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, altının ons fiyatındaki yükselişlerin uluslararası gelişmelerden kaynaklı olduğunu hatırlattı. Memiş, altının onsunun Fed'in faiz kararı açıklamalarından sonra agresif bir şekilde yükseldiğini ve ons tarafında Fed fiyatlamasının devam ettiğini aktardı.

Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş

Memiş, "G20 zirvesinde ticaret görüşmeleriyle ilgili olumlu açıklamalar gelirse ons tarafında geri çekilmeler görürüz diye tahmin ediyorum. O yüzden bir iki hafta daha gram altında ve ons tarafında yükselişler görülebilir. Ancak bu yükselişler çok da kalıcı olmayabilir" yorumunu yaptı. Ons tarafında toparlanma beklediklerini söyleyen Memiş, altının gram fiyatındaki düşüşlerin ise 257 lira seviyesi ile sınırlı kalacağı tahmininde bulundu.

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DİRENÇ SEVİYESİ 275

Altının ons fiyatının bin 438 dolar ile zirveye ulaştığını belirten Memiş, "Onsun bin 430 olan direnç seviyesi yukarı yönlü kırılmış oldu. Altının gram fiyatı 268 lira seviyesi ile bu yılın en yüksek rakamını test etti. Altının ons ve gram fiyatları agresif bir şekilde yükseldiği için ons tarafında ikinci direnç seviyesi var. Gram tarafında ise 275 lira. Şimdi bu seviyeler takip ediliyor. Ons tarafında biraz geri çekilmeler olabilir" yorumunu yaptı.

YATIRIMCI 255-257 SEVİYESİNİ BEKLESİN

Memiş şu tavsiyelerde bulunuyor: " Muhtemelen bugünden sonra dolar kurunda bir toparlama bekliyorum. O da tekrar altının 265 lira seviyesini test etmesine neden olur. Yıl içinde baktığımız zaman yine yükselişler devam edecek ama şu an kısa vadede 257 devamında 255 lira seviyelerini beklemelerini tavsiye ederim. 260 lira seviyesi üzerindeki rakamlar alış için uygun yerler değil. Biraz daha en azından onsun düşmesini beklesinler. Bu seviyeler kısa vadeli yerini düşüşlere bırakabilir. Ama yıl içindeki altınının gram fiyatındaki bu yükselişler 290 lira seviyelerine kadar devam edecek. Bunun en önemli etkeni de dolar kurundan aldığı destek."

Ankara Kuyumcular ve Saatçiler Odası Başkanı Hasan Çavuşculu

DOLARDAN DAHA ETKİLİ BİR YATIRIM ARACI

Ankara Kuyumcular ve Saatçiler Odası Başkanı Hasan Çavuşculu, altının dünyanın her yerinde geçerli ve güvenli bir liman olduğunu söyleyerek, yatırımcıların altına olan talebinin arttığından bahsetti. Altındaki taksitlerin arttırılması isteğini de yineleyen Çavuşculu, yetkililere şu çağrıda bulundu:

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“Niye telefona 12 taksit de altına 4 taksit?.. Neden taksit miktarı arttırılmıyor? Sanki zararlı bir şey miş gibi görülmesi doğru değil. Bir telefon kadar zararlı olamaz. Telefonu kullanıyorsun arıza yapıyor, 5 bin liraya alıyorsun, 1 bin liraya zor satıyorsun. Şimdi diyelim küpe veya kolye aldınız. Evet yüzde 30-40 aynı anda sattğınız zaman zarar ediyorsunuz ama yok ben bunu takacam diyorsanız bir iki sene geçiyor bir bakıyorsunuz ki paranızı muhafaza etmiş oluyorsunuz. Daha çok zaman geçtiyse ve altın yükseldiyse kar bile edebiliyorsunuz. Telefonu ne yapacaksınız? Kaldırıp atacaksınız. Bakın Merkez Bankası bile firmalar aracılığı ile altın topladı. Altın önemli etkli bir araç. Dolardan bile daha iyi.”

GERGİNLİK ALTINA TALEBİ ARTIRDI

İstanbul Kuyumcular Odası Başkanı Mustafa Atayık, ABD ile İran arasındaki gerginlik başta olmak üzere Fed’in faizleri düşürme eğilimlerinin ve Ortadoğudaki gerginliğinde etkisiyle altın fiyatlarının yükseldiğini söyledi. Atayık, bu gelişmelerin altına olan talebi artırdığına dikkat çekerek, “Piyasalarda G20 zirvesi takip edilecek. G20 zirvesinde liderler arasında yumuşama olursa biraz tansiyon düşebilir” ifadelerini kullandı.

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