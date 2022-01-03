Başkent Ankara'da yeşil dönüşüm rüzgarı

Ankara’da yeşil dönüşüme katkı sağlayacak projeleri hayata geçiren belediyelerin başkanları projeleri detaylarını anlattı. ‘Kompost makine organik gübre ve güneş enerji santrali’ni hayata geçiren Pursaklar Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, “Organik çöplerin kompost makinalarından geçtikten sonra organik gübreye dönüştürerek park ve yeşil alanlarda kullanılmasını sağlıyoruz, toprak mahsullerimizin yapısını zenginleştiriyoruz. ‘Güneş Enerji Santrali Projemiz’ için fizibilite çalışmalarını da gerçekleştirdik” dedi.

GECE AYDINLATMASI GÜNEŞTEN

Altındağ Belediyesi de ‘solar aydınlatma, kompost üretimi ve katı atık dönüşümü’, projelerini gerçekleştiriyor. Belediye Başkanı Asım Balcı, “Elektrikli aydınlatma direklerini, üzerinde 40X40 metre yüksekliğinde güneş enerjisi paneli olan direklerle değiştirdik. Gündüz depolanan güneş enerjisinden, gece boyunca aydınlatmada faydalanıyoruz” şeklinde konuştu.

REKLAM

50 LT SU TASARRUFU

Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek, “Hayata geçirdiğimiz Gri Suların Geri Kazandırılması Projesi ile bir ilki gerçekleştirdik. Küvet, lavabo ve duştan gelen gri sular arıtılarak, yağmur suları ise depolanarak sulama, yıkama ve rezervuar suyu olarak kullanılıyor. Bu sayede günde kişi başı 50 LT su tasarrufu sağlıyoruz” ifadelerini kullandı.

HEDEF SIFIR ATIK

Kahramankazan Belediyesi ise mutfaklara yerleştirilen ayrıştırıcı ünitelerde, yemek artıkları ve kullanılan organik malzemelerin muhafaza altına alınmasını sağlayarak organik atıkların solucan gübresi yapımında kullanılmasını sağlıyor. Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan, 7 milyon 786 bin 5 metrekarelik alanı ağaçlandırdıklarını ve 52 milyon 694 bin 23 metrekarelik alanı ise orman olarak değerlendirdiklerini belirtti. Etimesgut Belediyesi de atıkları konteynırlar, muhtarlıklar, belediye spor tesisleri, zabıta karakolları ve okullarda toplayarak geri dönüşüme gönderiyor.

REKLAM

GÜNDEM Bakan Dönmez: Çiftçilerin yenilenebilir enerji kaynaklarını kullanması için eksiklikler tamamlandı

GÜNDEM ‘Yeşil Şehir’ Gaziantep