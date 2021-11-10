‘Yeşil Şehir’ Gaziantep

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, çevreci belediyecilikte öncü oldu. 2014’ten beri hayata geçirilen projeler sayesinde Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) tarafından ‘Yeşil Şehir’ ilan edilen Gaziantep, imzalanan anlaşma ile yatırım programına dahil oldu. Programla birlikte sağlanan fonlarla şehre önemli yatırımlar yapacaklarını belirten Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, anlaşmanın detaylarını ve projelerini anlattı: Gaziantep’i yeşil şehir statüsüne kavuşturmak için uzun soluklu ve önemli çalışmalara imza attık. 2014’de göreve geldiğimde, Ulaşım ve iklim master planı yaptık. Bu master planına göre Gaziantep’te sanayi, ulaşım ve ısınma alanlarında çevre kirliliğini azaltacak uygulamaları devreye aldık.

FİNANSMAN SAĞLAYACAK

Bin 200 fabrikanın kendi atığını kendi temizlemesini sağladık, belediye olarak doğalgazlı otobüslere geçtik, ısınma konusunda kömür kullanılan mahalleleri doğalgaza kavuşturabilme çalışmaları başlattık. Yaptığımız çalışmalarla, EBRD’nin şart koştuğu kriterleri yerine getirdik ve ‘Yeşil Şehir’ sertifikası aldık. Bu statüyle birlikte EBRD, Gaziantep’te hayata geçireceğimiz çevre projeleri için bize finansman sağlayacak.

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GÜNDEM Gaziantep Londra’da yeşil şehir ilan edildi

GÜNEŞ ENERJİSİNE YATIRIM

Yeşil Şehir Eylem Planı çerçevesinde katı atık, su, atık su, sokak aydınlatması, enerji tedariği ve ulaşım dâhil olmak üzere iklime dayanıklı temel hizmetlerin nasıl sağlanacağını inceleyen bir yatırım planı için yol haritası oluşturacağız. EBRD ilk adım olarak Gaziantep’te 25 megavatlık bir güneş enerjisi projesine yatırım yapacak. Güneş enerjisi ile üretilen elektrik şehrin şebekelerine entegre edilecek.

500 BİN KİŞİYE ELEKTRİK

Projeyle, Gaziantep’te 500 bin kişinin elektrik ihtiyacı karşılanacak. Proje yüzde 50 hibe yüzde 50 sıfır faizli kredi ile gerçekleştirilecek. Bizim esas hedefimiz Belediyeler Birliği kapsamında ele aldığımız çevre projelerini Türkiye’nin dört bir yanına yaymak. Gaziantep Büyükşehir Belediyesi bu konuda tüm belediyeler için bir öncü olacak.

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Her alanda yatırım

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, şehri önü çıkaran mega projeleri anlattı. Gazi Ray, metro, Aşağı Fırat Havzası projesi ve 25 Aralık Panaroma Müzesi başta olmak üzere çalışmalar hakkında bilgi veren Şahin şunları anlattı:

GAZİ RAY GELİYOR

Gazi Ray’ı yıl sonunda bitireceğiz. 25 Aralık’ta denemelere başlayacağız. 6 ay içerisinde günde 150 bin kişinin kullanacağı 25 kilometrelik hattın altyapı çalışmalarını tamamlayacağız. Projeyle küçük sanayi bölgesindeki işçilerimiz konforlu ulaşımın tadını çıkaracak, sanayicilerin personel taşıma maliyetleri de ortadan kalkacak.

METRO PROGRAMA GİRDİ

Gaziantep’in trafik sorununu büyük ölçüde bitirecek olan metro projesi benim hayalim. Proje teknik onaydan geçti. Yatırım programına alınması için Ulaştırma Bakanlığı Strateji Daire Başkanlığı’na gitti. EBRD’den aldığımız yeşil sertifika bu projenin finansmanında da bize destek olacak.

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FIRAT’TA TURİZM

Fırat havzasında çok önemli bir turizm potansiyeli var. Yılda yaklaşık 5 milyon turist çekiyor. Biz de belediye olarak bölgenin turizme entegrasyonu açısından Fırat Havzası Turizm Projesi’ni başlattık.

SOSYAL BELEDİYECİLİK

En çok sosyal belediyecilik yapan şehirlerden biriyiz. Salgın başlar başlamaz genelgelere uyduk. Millet maske bulamazken 15 günde 15 milyon maske ürettik ve ücretsiz olarak dağıttık. Güvenli okul projesiyle okullarımızı güvenli hale dönüştürdük. 1100 okulun maskesini, hijyen malzemelerini temin ettik. Esnafımıza destekler sağladık. Sağlık çalışanlarımıza ücretsiz ulaşım hizmeti sağladık.

25 ARALIK MÜZESİ ZEUGMA’YI GEÇTİ

İstanbul’daki 1453 Panorama Müzesini gördüğümde çok etkilenmiştim. Bizi, şehrimizi gazi yapan büyük bir geçmiş var ama bunu kitaplarla anlatmak çok kolay değil. Tarih biz de gazilik biz de bunun kıymetini gençlerimize anlatmak için bir müzeye ihtiyacımız olduğunu hissettim. Bunu böyle bir projeyle zanaata çevirdik. Müzeyi bu şekilde yaptık. Müzeye gelenler çok etkileniyor, beğeniyor. Anteplinin kahramanlığına şahit oluyor. Müzemiz ziyaretçi akınına uğruyor, ziyaretçi sayısında Zeugma Müzesini geçtik.

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En prestijli konseyde

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, şehirler düzeyinde modern dünyaya uygun ilerici politikalar geliştirmeyi hedefleyen Kentsel Girişimler Konseyi’ne Türkiye’den seçilen tek belediye başkanı oldu. Konseyin faaliyetleri ile ilgili bilgi veren Şahin, “Konsey, yerel yönetimleri küresel tartışmalara odaklanmak, BM ve uluslararası toplumun en üst düzeylerinde gündemleri etkilemek ve kent düzeyinde yenilikçilik ve ilerici politika oluşturmanın önündeki engelleri aşmak için yapılacak çalışmaları teşvik etmeyi amaçlıyor” dedi. Şahin’in üye olduğu Konsey’de Barselona Belediye Başkanı Ada Colau Ballano, Bogotá Belediye Başkanı Claudia López Hernández, Mexico City Belediye Başkanı Claudia Sheinbaum Pardo, New Orleans Belediye Başkanı LaToya Cantrell, akademisyenler, uygulayıcılar ve aktivistler de bulunuyor.