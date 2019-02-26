Ekonomi Benzin fiyatında 11 kuruş indirim
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Trump'ın tweeti ile benzin fiyatları düşüşe geçti - Benzine 11 kuruşluk indirim geliyor

Benzin fiyatında 11 kuruş indirim

Benzine gece yarısı gelen 28 kuruşluk zammın ardından sürpriz gelişme sonrası bu gece yarısından itibaren 11 kuruşluk indirim bekleniyor. Benzin fiyatındaki indirim, ABD Başkanı Trump'ın petrol fiyatları yüksek, OPEC ağırdan almalı mesajının ardından uluslararası piyasalarda ürün fiyatlarının düşmesi nedeniyle gerçekleştiği belirtildi.

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Benzin fiyatlarına indirim
Benzin fiyatlarına indirim

Benzin fiyatında bu gece yarısından itibaren 11 kuruş indirim bekleniyor. Benzin fiyatı geçen 1 haftada 44 kuruş artmıştı.

65 DOLARIN ALTINA İNDİ

Habertürk'te yer alan habere göre; Benzin fiyatlarındaki düşüşte son dönemde 67 dolara yaklaşan brent petrol fiyatının yeniden 65 dolar altına inmesi ve uluslararası piyasalardaki ürün fiyatlarında yaşanan düşüş etkili oldu.

ABD Başkanı Donald Trump dün Twitter üzerinden paylaştığı mesajında "Petrol fiyatı çok yüksek, OPEC biraz ağırdan almalı" ifadelerini kullanmıştı.

BENZİNİN ULUSLARARASI PİYASALARDAKİ FİYATI DÜŞÜŞE GEÇTİ

Benzinin ton fiyatı uluslararası piyasalarda 593 dolardan 572 dolara inerken motorin cephesinde ise henüz yeterli miktarda gerileme olmadı.

Türkiye’de, akaryakıt fiyatı hesaplanırken, üç temel veriye bakılıyor. Brent petrol ve uluslararası piyasalarda ürün fiyatı (motorin ve benzinin) ve dolar kuru. Bunlardaki artış, pompaya zam olarak yansıyor. Tersi durumda fiyatlar düşüyor.

Benzin ve motorine zam geldi
EKONOMİ
Benzin ve motorine zam geldi
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