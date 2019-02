Benzin fiyatında 11 kuruş indirim

Benzin fiyatında bu gece yarısından itibaren 11 kuruş indirim bekleniyor. Benzin fiyatı geçen 1 haftada 44 kuruş artmıştı.

65 DOLARIN ALTINA İNDİ

Habertürk'te yer alan habere göre; Benzin fiyatlarındaki düşüşte son dönemde 67 dolara yaklaşan brent petrol fiyatının yeniden 65 dolar altına inmesi ve uluslararası piyasalardaki ürün fiyatlarında yaşanan düşüş etkili oldu.

ABD Başkanı Donald Trump dün Twitter üzerinden paylaştığı mesajında "Petrol fiyatı çok yüksek, OPEC biraz ağırdan almalı" ifadelerini kullanmıştı.

Oil prices getting too high. OPEC, please relax and take it easy. World cannot take a price hike - fragile! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 25 Şubat 2019

BENZİNİN ULUSLARARASI PİYASALARDAKİ FİYATI DÜŞÜŞE GEÇTİ

Benzinin ton fiyatı uluslararası piyasalarda 593 dolardan 572 dolara inerken motorin cephesinde ise henüz yeterli miktarda gerileme olmadı.

Türkiye’de, akaryakıt fiyatı hesaplanırken, üç temel veriye bakılıyor. Brent petrol ve uluslararası piyasalarda ürün fiyatı (motorin ve benzinin) ve dolar kuru. Bunlardaki artış, pompaya zam olarak yansıyor. Tersi durumda fiyatlar düşüyor.