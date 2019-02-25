Ekonomi Benzin ve motorine zam geldi
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Benzin ve motorine ne kadar zam geldi - İşte benzin ve motorine zam oranları

Benzin ve motorine zam geldi

Epgis'ten yapılan açıklamaya göre bu geceden itibaren geçerli olmak üzere benzine 17, motorine 28 kuruş zam geldi. Yapılan zamla bitlikte Ankara'da motorinin litre fiyatı 6,37 liraya, İstanbul'da 6,05 liradan 6,33 liraya, İzmir'de ise 6,09 liradan 6,37 liraya yükselecek.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

Bu geceden itibaren geçerli olmak üzere benzine 17, motorine 28 kuruş zam geldi.

Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikasından (EPGİS) aldığı bilgiye göre bu geceden itibaren geçerli olmak üzere benzin ve motorine zam yapıldı.

EPGİS yaptığı açıklamada 26/02/2019 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere benzine 17, motorine ise litre başı 28 kuruş zam yapıldığını bildirdi.

Bu geceden itibaren yapılan zam pompa fiyatlarına yansıyacak.

İllere göre fiyatlar

Ankara'da ortalama 6,09 liradan satılan motorinin litre fiyatı 6,37 lira olacak.

Motorinin litresi İstanbul'da 6,05 liradan 6,33 liraya, İzmir'de 6,09 liradan 6,37 liraya yükselecek.

Benzinin fiyatı Ankara'da ortalama 6,44 liradan 6,61 liraya, İstanbul’da 6,37 liradan 6,54 liraya, İzmir’de 6,42 liradan 6,59 liraya yükselecek.

Dağıtım firmalarının belirlediği fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösteriyor.

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Benzin ve motorine zam

Benzin ve motorine zam

Zamlar bu geceden itibaren pompaya yansıyacak.
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