Benzin ve motorine zam geldi

Bu geceden itibaren geçerli olmak üzere benzine 17, motorine 28 kuruş zam geldi.

Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikasından (EPGİS) aldığı bilgiye göre bu geceden itibaren geçerli olmak üzere benzin ve motorine zam yapıldı.

EPGİS yaptığı açıklamada 26/02/2019 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere benzine 17, motorine ise litre başı 28 kuruş zam yapıldığını bildirdi.

Bu geceden itibaren yapılan zam pompa fiyatlarına yansıyacak.

Akaryakıt ürünlerinde fiyat artışı



26/02/2019 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere;



Benzinde 17,

Motorinde 28 Krş/Lt

pompa fiyatlarına yansıyacak şekilde artış olmuştur. — Epgis (@trepgis) 25 Şubat 2019

İllere göre fiyatlar

Ankara'da ortalama 6,09 liradan satılan motorinin litre fiyatı 6,37 lira olacak.

Motorinin litresi İstanbul'da 6,05 liradan 6,33 liraya, İzmir'de 6,09 liradan 6,37 liraya yükselecek.

Benzinin fiyatı Ankara'da ortalama 6,44 liradan 6,61 liraya, İstanbul’da 6,37 liradan 6,54 liraya, İzmir’de 6,42 liradan 6,59 liraya yükselecek.

Dağıtım firmalarının belirlediği fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösteriyor.