Ekonomi Bakan Albayraktan G20 Liderler Olağanüstü Zirvesi mesajı Salgınla mücadelede uluslararası işbirliğin önemi vurgulandı
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Berat Albayrak'tan G20 Liderler Olağanüstü Zirvesi mesajı: Salgınla mücadelede uluslararası işbirliğin önemi vurgulandı

Bakan Albayrak'tan G20 Liderler Olağanüstü Zirvesi mesajı: Salgınla mücadelede uluslararası işbirliğin önemi vurgulandı

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, G20 Liderler Olağanüstü Zirvesi'ne ilişkin açıklamada bulundu. Albayrak, "Cumhurbaşkanımız ile katılım gösterdiğimiz G20 Liderler Olağanüstü Zirvesi'nde küresel salgınla mücadelede uluslararası işbirliğinin önemi bir kez daha vurgulanmış oldu" dedi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Cumhurbaşkanı Erdoğan G20 Liderler Zirvesine telekonferansla katıldı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan G20 Liderler Zirvesine telekonferansla katıldı.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, bugün telekonferans yoluyla düzenlenen G20 Liderler Olağanüstü Zirvesi'ne ilişkin Twitter hesabından açıklamada bulundu.

Slbayrak açıklamasında, "Sn. Cumhurbaşkanımız ile katılım gösterdiğimiz G20 Liderler Olağanüstü Zirvesi'nde küresel salgınla mücadelede uluslararası işbirliğinin önemi bir kez daha vurgulanmış oldu. Virüsün ülkeler arasına görünmez sınırlar koymasının önüne geçmek için dayanışmaya çok ihtiyacımız var" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın video konferansla katıldığı G20 Liderler Zirvesi sona erdi
GÜNDEM
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın video konferansla katıldığı G20 Liderler Zirvesi sona erdi

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