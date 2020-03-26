Bakan Albayrak'tan G20 Liderler Olağanüstü Zirvesi mesajı: Salgınla mücadelede uluslararası işbirliğin önemi vurgulandı

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, bugün telekonferans yoluyla düzenlenen G20 Liderler Olağanüstü Zirvesi'ne ilişkin Twitter hesabından açıklamada bulundu.

Slbayrak açıklamasında, "Sn. Cumhurbaşkanımız ile katılım gösterdiğimiz G20 Liderler Olağanüstü Zirvesi'nde küresel salgınla mücadelede uluslararası işbirliğinin önemi bir kez daha vurgulanmış oldu. Virüsün ülkeler arasına görünmez sınırlar koymasının önüne geçmek için dayanışmaya çok ihtiyacımız var" dedi.

Sn. Cumhurbaşkanımız ile katılım gösterdiğimiz G20 Liderler Olağanüstü Zirvesi'nde küresel salgınla mücadelede uluslararası işbirliğinin önemi bir kez daha vurgulanmış oldu.



Virüsün ülkeler arasına görünmez sınırlar koymasının önüne geçmek için dayanışmaya çok ihtiyacımız var. pic.twitter.com/42O0nxKgyy — Berat Albayrak (@BeratAlbayrak) March 26, 2020