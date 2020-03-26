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ANKARA KORONAVİRÜS

Cumhurbaşkanı Erdoğan G20 Liderler Zirvesinde konuştu: Küresel ekonomide güven artırmak için harekete geçmeliyiz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) gündemiyle toplanan G20 Liderler Olağanüstü Zirvesi'ne video konferans yöntemiyle katıldı. Zirve 2 saat 20 dakika sürdü. Zirvede konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Küresel finansal kriz döneminde yaptığımız gibi bir an önce harekete geçmeliyiz. Hiçbirimizin korumacı ve tek taraflı politikalar uygulama lüksü yok. Alacağımız tüm ulusal tedbirlerin Dünya Ticaret Örgütü kuralları ile uyumlu ve uluslararası iş birliğini teşvik edici olması önemlidir. İnsanlığın tamamı rahat nefes alıncaya kadar tüm ülkeleri adil bir şekilde bu küresel sağlık kriziyle mücadeleye katılmaya davet ediyorum." ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Cumhurbaşkanı Erdoğan, koronavirüs tedbirleri kapsamında G-20 zirvesine telekonferansla katıldı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, koronavirüs tedbirleri kapsamında G-20 zirvesine telekonferansla katıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan,video konferans yöntemiyle koronavirüse ilişkin G20 Liderler Olağanüstü Zirvesine katıldı. Zirveye Huber Köşkü'nden katılan Erdoğan'a çok sayıda bakan eşlik etti. Koronavirüs gündemiyle yapılan toplantıda devlet başkanlarının evlerinden yayınlanan kareleri dikkat çekti.

Pandemiye karşı verilen mücadele ele alındı

Zirvede dünyanın önde gelen ekonomilerinin liderleri, koronavirüs pandemisine karşı verilen küresel mücadeleyi görüştü. Zirveye Birleşmiş Milletler, Dünya Sağlık Örgütü ve Dünya Ticaret Örgütü'nden temsilciler de katıldı. Zirvede konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Küresel finansal kriz döneminde yaptığımız gibi bir an önce harekete geçmeliyiz. Hiçbirimizin korumacı ve tek taraflı politikalar uygulama lüksü yok. Alacağımız tüm ulusal tedbirlerin Dünya Ticaret Örgütü kuralları ile uyumlu ve uluslararası iş birliğini teşvik edici olması önemlidir." ifadelerini kullandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan ayrıca insanlığın tamamı rahat nefes alıncaya kadar tüm ülkeleri adil bir şekilde bu küresel sağlık kriziyle mücadeleye katılmaya davet ettiğini belirtti.

Küresel ölçekte iş birliğini göstermek zorundayız

Koronavirüs salgınının, G20'nin iş birliği ve uzlaşı ruhunun öneminin bir kez daha ortaya koyduğunu kaydeden Erdoğan, "Bu süreçte yönlendirici olmak, sorumluluk almak ve küresel ölçekte iş birliğini göstermek zorundayız. Salgınla mücadelede birçok gelişmiş ülkenin dahi çok ciddi zorluklar yaşadığını görüyoruz. Bu süreçte savaştan etkilenen bölgelere ve risk altındaki topluluklara yönelik insani yardım finansman kaynaklarını seferber etmeliyiz." ifadelerini kullandı.

Bakanlar da eşlik etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ve G20 Türkiye Şerpası Hayrettin Demircan eşlik etti. G20 ülkelerini Almanya, Amerika Birleşik Devletleri, Arjantin, Avustralya, Brezilya, Çin, Endonezya, Fransa, Güney Afrika, Güney Kore, Hindistan, İngiltere, İtalya, Japonya, Kanada, Meksika, Rusya, Suudi Arabistan, Türkiye ve Avrupa Birliği Komisyonu oluşturuyor.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron

Suudi kral Selman bin Abdülaziz el-Suud

G-20 zirvesi koronavirüs tedbirleri kapsamında böyle gerçekleşti.

Koronavirüsün Türkiye ve dünyada anlık yayılma haritası: Kovid-19'un vaka sayısı, ölüm ve iyileşme oranları interaktif haritada
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G7'den destek mesajı

G7 maliye bakanları ve merkez bankası başkanları, önceki gün koronavirüs salgınının ekonomik etkileriyle mücadeleye ilişkin ortak bir açıklama yapmıştı. G7 liderlerinin yönlendirmesiyle uyumlu olarak yapılan açıklamada, salgının yayılmasıyla ilgili küresel sağlık, ekonomi ve finansla ilgili etkilerle mücadele için adımlar atıldığı, dinamik iç ve uluslararası politika çabalarına yönelik koordinasyonun geliştirildiği belirtilmişti.

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