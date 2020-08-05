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Ekonomi Berko İlaç, COVID-19 güvenli üretim merkezi belgesi aldı
İŞ DÜNYASI

Berko İlaç, COVID-19 güvenli üretim merkezi belgesi aldı

Berko İlaç, COVID-19 sürecinin en başından itibaren fabrika, saha ve merkez ofisinde aldığı önlemler ve hayata geçirdiği uygulamalarla, Türk Standartları Enstitüsü (TSE) tarafından verilen “COVID-19 Güvenli Üretim Merkezi Belgesi” almaya hak kazandı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Berko İlaç.
Berko İlaç.

Otuz beş yılı aşkın süredir “Sağlıklı Yarınlara” vizyonuyla, toplum sağlığı için çalışan ve üreten Berko İlaç,tüm dünyayı etkisi altına alan COVID-19 pandemisinin ülkemizde görülmeye başladığı dönemden itibaren, üretim ve çalışma alanlarında aldığı önlemlerle, çalışanları için hayata geçirdiği üst düzey hijyen tedbirleriyle ve tüm paydaşlarını gözeten uygulamalarıyla Türk Standartları Enstitüsü (TSE) tarafından verilen “COVID-19 Güvenli Üretim Merkezi Belgesi” almaya hak kazandı.

  • Konu hakkında açıklamalarda bulunan Berko İlaç Genel Müdürü Ecz. Barış Özyurtlu, “Türk Standartları Enstitüsü’nün denetimlerini başarılı bir şekilde geçerek ‘Güvenli Üretim Merkezi Belgesi’ almaya hak kazandıklarını, sadece COVID-19 sürecinde değil, GMP (Good Manufacturing Practice) standartları gereği üretim tesislerinde hijyen ve güvenliğin her zaman en üst seviyelerde olduğunu” belirtti. Özyurtlu, “Berko İlaç’ın kendine yüklediği misyon çerçevesinde ‘Sağlıklı Yarınlara’ ulaşmak için toplum sağlığına göstermiş oldukları hassasiyeti bir kez daha kanıtlamanın gururunu yaşadıklarını” dile getirdi.

Daha fazla bilgi için: Fidan

Akur | FidanAkur@berko.com.tr | Tel: 0 216 456 65 70 (Dâhili 335)

Berko İlaç Hakkında Meslek hayatına 1970’li yıllarda eczane eczacılığıyla başlayan Ecz. Berat Beran tarafından, 1984yılında kurulan Berko İlaç, insan sağlığı için üretmeye ve çalışmaya devam etmektedir. Berko İlaç, “Seçtiği özel kulvarda ilk ve tekolma” vizyonuyla, yenilikçi ürünleri tıbbın hizmetine kazandırmıştır. 127 ürünü ve 800’e yakın çalışanıyla hizmet veren Berko İlaç, sağlıklı yarınlar için üretmektedir. 21 bin metre kare kapalı alanı ve yıllık 142 milyonkutu üretim kapasitesiyle Berko İlaç Üretim Tesisleri, GMPstandartlarında üretim yapmaktadır ve takviye edici gıda ürünleri için FDA kaydına sahiptir. Türkiye ilaç pazarında güçlü bir marka olan Berko İlaç, bir dünya markası olma yolunda emin adımlarla ilerlemektedir. Başta ABD, Kanada ve G. Kore olmak üzere 16 ülkeye aktif ihracat yapmaktadır. Berko İlaç, ihracat alanındaki atılımlarının yanı sıra, T.C. Ekonomi Bakanlığı tarafından yürütülen ve “Global Türk Markaları” yaratmak amacıyla hayata geçirilen “Turquality Marka Destek Programı”na katılma hakkı kazanmıştır. Sosyal sorumluluk konusu öncelikleri arasında yer alan Berko İlaç, pek çok vakıf ve sivil toplum kuruluşuyla birlikte projeler yürütmektedir. “Berko Çocuk Tiyatrosu”, “Hoş Geldin Bebek” yenidoğan ünite ziyaretleri gibi başlıca projelerinin yanı sıra, Berko İlaç köy okullarının ihtiyaçlarına destek olarak ve ihtiyaç sahibi öğrencilere burslar vererek topluma katkı sağlamaktadır. / www.berkoilac.com.tr

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