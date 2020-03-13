Ekonomi İstihdamla yükseliyor
TÜRKİYE EKONOMİSİ

İstihdamla yükseliyor

Türkiye’nin ilaç sektöründeki önde gelen firmaları arasında yer alan Berko İlaç, 2019 yılını istihdam artışıyla kapattı. Yaklaşık 100 kişilik istihdamla saha kadrosunu genişleten firma, 2020 hedefi olarak ise üretim tesislerine, Ar-Ge merkezine ve yönetsel kadrolarına personel alımına ve istihdama devam etmeyi odağına aldı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Berko İlaç fabrikası
Berko İlaç fabrikası

Sekiz yüze yakın çalışanıyla ilaç sektöründe faaliyet gösteren ve 3 fazdan oluşan 21 bin metrekarelik dünya standartlarındaki üretim tesisleriyle sağlıklı yarınlar için üreten Berko İlaç, dâhiliye branşına özel yeni bir grup kurarken, saha kadrolarını da büyüttü. Yeni grubun kurulmasıyla yüz kişiye yakın personel alımı gerçekleşirken, firma içi atamalarıyla da organizasyon yapısını genişletti. Bu süreçte ağırlıklı olarak tecrübeli tıbbi tanıtım temsilcisi, bölge müdürü ve ürün müdürü işe alımı yapıldı. Berko İlaç 2020 hedefi olarak ise üretim tesislerine, Ar-Ge merkezine ve yönetsel kadrolarına personel alımına ve istihdama devam etmeyi odağına aldı.

Berko İlaç Merkez Ofisi

YATIRIMLA GELEN BÜYÜME

Sağladığı kariyer olanaklarıyla sektörde öne çıkan Berko İlaç, 2019 yılında fabrika yatırımlarıyla, Ar-Ge merkeziyle, yeni ürünleriyle, ihracat atılımlarıyla, cirosuyla ve yeni çalışanlarıyla büyüdü. Kendi öz kaynaklarıyla sektördeki rolünü her geçen gün artıran firma, yatırımla büyümeye 2020 yılında da devam etmeyi planlıyor. Berko İlaç Genel Müdürü Ecz. Barış Özyurtlu, geride kalan aralık ayında dâhiliye branşında yeni bir grup kurduklarını ve yüze yakın kişiyi istihdam ettiklerini ön plana çıkarırken, yakın zamanda üretim tesislerinin üçüncü fazındaki solid üretim alanında yeni ekipman yatırımları yaptıklarının altını da çizdi.

BALKANLAR’DA STRATEJİK İŞ BİRLİĞİ

Berko İlaç, yakın zamanda Balkanlar’da da stratejik bir ortaklığın ilk adımlarını attı ve Arnavutluk kökenli Fufarma ile sözleşme imzaladı. Balkanlar’da hayata geçirilen bu yeni ortaklıkla Berko İlaç, ihracat çalışmalarını daha da güçlendirmeyi ve Türkiye’ye gelir sağlayacak ortak bir yapı kurmayı hedefliyor. Berko İlaç başta ABD, Kanada ve Güney Kore olmak üzere 16 ülkeye aktif ihracat gerçekleştiriyor.

SOSYAL SORUMLULUKTA DA ETKİN ROL OYNUYOR

Sosyal sorumluluk konusu öncelikleri arasında yer alan Berko İlaç, pek çok vakıf ve sivil toplum kuruluşuyla birlikte projeler yürütüyor. “Berko Çocuk Tiyatrosu”, “Buzda Engel Yok” otistik çocuk buz pateni takımı, “Hoş Geldin Bebek” yeni doğan ünite ziyaretleri gibi başlıca projelerinin yanı sıra, Berko İlaç köy okullarının ihtiyaçlarına destek olarak ve ihtiyaç sahibi öğrencilere burslar vererek topluma katkı sağlıyor.

EKONOMİYE KATKIMIZ SÜRECEK

Berko İlaç Genel MüdürünEcz. Barış Özyurtlu

  • Her alanda yatırımların artacağının sinyallerini veren Özyurtlu, Ar-Ge merkezinde ekip ve ekipman olarak kapasite artırımı yaptıklarını ifade ederken, sözlerini şu şekilde sürdürdü: “Yeni ürünler geliştirmeye ve ihracat projelerine yatırım yapmaya devam ediyoruz. İthal ürünlerin yerelleştirilmesi konusunda da aktif çalışmalarımız mevcut. Tüm bu vesilelerle ülke ekonomisine ve Türk tıbbına katkı sağladığımız için gururluyuz.”

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