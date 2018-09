'Beyaz altın'da devrim

Aydın’ın Nazilli ilçesinde 1934 yılında Atatürk tarafından kurulan ve günümüze kadar geliştirdiği 45 yeni pamuk türü ile Türk Pamukçuluğunun yanısıra dünya pamukçuluğuna da büyük destek sağlayan Nazilli Pamuk Araştırma Enstitüsü’nde yeni türlerin tanıtımı ve tarla günü etkinliği büyük ilgi gördü.

“Yüz güldüren sonuçlar almaya başladık”

Nazilli Pamuk Araştırma Enstitüsü Müdürü Mustafa Koray Şimşek; “Yeni geliştirdiğimiz bu çeşitlerle bu sene yani 2018 yılında İzmir Bergama’dan Gaziantep’e kadar birçok lokasyonda denemelerimizi kurduk. Ve artık ülkemizde yavaş yavaş hasatta başlamış oldu. Hasat sonuçları yani verimlerimiz bize ulaşmaya başladı. Yüz güldüren sonuçlar almaya başladık. Geçen hafta İzmir Torbalı’da 650 kg verim elde ettik. Yarın itibariyle İzmir Bergama’da bir hasada davetliyiz. Orada da benzer sonuçlar almayı bekliyoruz. Yeni geliştirdiğimiz bu çeşitlerle gerek çiftçimizin gerek çırçırcımızın gerekse iplikçimizin yüzünün daha da güleceğini düşünüyor ve arzu ediyoruz. Pamuk Araştırma Enstitüsü her zaman kuruluşundan beri olduğu gibi her zaman çiftçimizin yanında ve yardımında bulunmaya hazır ve nazır durumda çalışmaya devam edecek. Çeşitlerimiz tescilli çeşitlerle kalmayıp önümüzdeki yıllardan itibaren çok daha yeni çeşidimiz gelecek. İyinin iyisini bulma gayretindeyiz. Genç ve dinamik bir kadromuz var. Çiftçilerimiz için çalışıyoruz. Ve pamuk üretilen tüm ovalara da talibiz. Hayırlı uğurlu olsun. 1959’dan 2018’e kadar tescil edilmiş toplam 45 tane pamuk çeşidimiz var. Pamuk tescil ettirmek kolay bir iş değil. Her çeşidin tescil ettirilmesi yaklaşık 10 senemizi alıyor. Fakat son yıllarda özellikle SC 2079, SC 2009, Harem 1 ve Harem 2 çeşitlerinin piyasaya arzını gerçekleştirdik. Bu çeşitlerden de olumlu yönde dönüşler almaya başladık. Önümüzdeki yıllarda da bu çeşitlere olan ilgi alaka talebin katlanarak artmasını beklemekteyiz” dedi.

Nazilli Ziraat Odası Başkanı Necdet İzgü’de; “Pamuk tarımına çok elverişli topraklara sahip bir bölgedeyiz. Pamuğumuzun lif uzunluğu ve lif sağlamlığı yönünden kalitesi her zaman ispatlanmıştır. Buradaki çeşitler artık tarla çiftçimizin pamuk üreticimizin ürünlerinin yabancı markalarla değil de yerli tohumlarla hem ülke ekonomisine katkı sağlayacaktır. Bu da artık yabancı tohumdan yerli tohuma geçmenin başlangıcı diyebiliriz. Pamuktaki kalite çok güzel. İnşallah önümüzdeki günlerde çiftçilerimizin pamuk hasatı güzel gider güzel bir hasat zamanı geçirir. Bu hasat zamanında da ürünlerini sağlıklı bir şekilde toplayıp gelirlerini artırırlar. Bölgemiz için değerli bir ürün olan pamuğun devlet tarafından da desteklenmesi çok güzel. Ancak son zamanda yaşadığımız sıkıntılar nedeniyle desteğin biraz daha artmasını talep ediyoruz” dedi.

Nazilli Pamuk Araştırma Enstitüsü Islah ve Genetik Bölüm Başkanı Ziraat Yüksek Mühendisi Süleyman Çiçek ise; “Şu anda tarlada gördüğümüz SC 2079 çeşidimiz tamamen yerli ve milli imkanlar kullanılarak 10 yıl boyunca 2007 yılından beri çalışmalar neticesinde elde ettiğimiz piyasaya 2018 yılında girerek ekim alanları bulan ve çiftçilerimizden de oldukça geri dönüş olarak olumlu geri dönüşler aldığımız çeşidimiz. Biz bu çeşidimizi geliştirmekle hem çiftçimizi hem çırçırcımızı hem de tekstil sanayicimizi ortak paydada birleştirip hepsi için ortak bir gelir elde edebilecekleri hepsinin memnun olabileceği bir çeşidi geliştirmeyi hedefliyorduk. Ve tüm bu özellikler hem çiftçi hem çırçırcı hem de tekstilcinin istemiş olduğu pamuk çeşidinden istemiş olduğu özelliklerin hepsini bu çeşitte toplayarak hepsine hitap edecek bir çeşit ortaya koyduk” dedi.

