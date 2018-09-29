Ekonomi Bakanlıktan 11 bölge için YEKA kararı
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Güneş ve rüzgarda YEKA'lar ilan edildi

Bakanlıktan 11 bölge için YEKA kararı

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Yenilenebilir Enerji Kaynak alanlarını açıkladı. Güneş enerjisi için Niğde'nin Bor, Şanlıurfa'nın Viranşehir, Hatay'ın Erzin, Osmaniye'nin Toprakkale ve Adana'nın Ceyhan ilçeleri rüzgar enerjisi için ise Edirne, Kırklareli-Demirköy, Kangal, Gürün ve Eskişehir YEKA olarak belirlendi.

Haber Merkezi AA
Güneş enerjisi tarlası
Güneş enerjisi tarlası

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, güneş ve rüzgar enerjilerine dayalı Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanları (YEKA) olarak belirlenen bölgeleri açıkladı.

Bakanlığın konuya ilişkin kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.

11 bölge belirlendi

Buna göre, güneş enerjisine dayalı YEKA'lar, Bor, Viranşehir ve Erzin olarak belirlendi.

Erzin YEKA'ya dahil edilen koordinatlar Hatay'ın yanı sıra Osmaniye'nin Toprakkale ve Adana'nın Ceyhan ilçelerini de içerdi.

Rüzgar enerjisine dayalı YEKA'lar ise Edirne, Kırklareli-Demirköy, Kangal, Gürün ve Eskişehir YEKA olarak duyuruldu.

Söz konusu Bakanlık kararından ayrıca, daha önce ilan edilen Karapınar YEKA'nın sınır ve köşe koordinatlarının revize edilmiş haline de yer verildi.

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