Binance'de 1.14 milyar dolarlık çekim paniği: İşler olağan akışında devam ediyor

Bu kayıpların ardındaki nedenin merkez bankalarının sıkılaşma tedbirlerinin yanı sıra proje sayısındaki enflasyon olduğuna dikkat çeken Yusuf Numanoğlu, “Yeni projelere yatırım yapmak, treni yakalamak isteyen yatırımcıların ilgisini çekiyor. Bank of Americanın güncel bir araştırması, bugün kripto para yatırımcısı olan 10 kişiden 9unun önümüzdeki aylarda daha fazla kripto alacağını gösteriyor. Bir projeye yatırım yapmak isteyen yatırımcıların, yalnızca yükseliş olasılığının heyecanına kapılmaması gerekiyor. Kripto para, NFT ya da metaverse gibi alanlarda ortaya çıkan projelere yatırım kararı alırken projenin hangi alanda, ne gibi bir değer vaadi sunduğunu incelemek önem arz ediyor. Projelerin yol haritalarının, teknik dokümanlarının okunması, bu dokümanlara ne kadar sadık kalındığının tespit edilmesi, dolandırıcılık ya da piyasa koşulları gibi durumlardan kaynaklanan kayıplardan korunmaya yardımcı oluyor” diye konuştu.