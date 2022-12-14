Binance'de 1.14 milyar dolarlık çekim paniği: İşler olağan akışında devam ediyor
Kripto para piyasaları peş peşe yaşanan iflaslar ile sarsılırken Binance cüzdanları üzerinden gerçekleşen 1.14 milyar dolarlık varlık çekimi paniğe yol açtı. Platformdan yüklü miktarda para çekilmesi üzerine açıklamada bulunan Binance CEO'su CZ, "Bazı günler net para çekimleri yaşanırken bazı günler de net olarak para yatırılıyor. Bizim açımızdan işler olağan akışında devam ediyor" ifadelerini kullandı.
Binance cüzdanlarından yüklü miktarda varlık çekilmesi endişeye yol açtı.
Özellikle Twitter'da bazı çok takipçili hesaplar söz konusu çekimlere işaret ederek FTX'te de benzer bir süreç yaşandığını hatırlattı.
Konunun giderek gündem olması üzerine Binance CEO'su CZ'den açıklama geldi.
CZ sosyal medya hesaplarından yaptığı açıklamada "Bugün bazı çekimler yaşandı (Net 1.14 milyar dolar civarında). Bunu daha önce de görmüştük. Bazı günler net para çekimleri yaşanırken bazı günler de net olarak para yatırılıyor. Bizim açımızdan işler olağan akışında devam ediyor. Merkezi kripto platformlarında belli aralıklarla 'stres testi çekimleri' yapılmasının aslında iyi bir fikir olduğunu düşünüyorum" ifadelerini kullandı.