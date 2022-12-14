Ekonomi Binancede 114 milyar dolarlık çekim paniği İşler olağan akışında devam ediyor
DÜNYA EKONOMİSİ

Binance'de 1.14 milyar dolarlık çekim paniği: İşler olağan akışında devam ediyor

Kripto para piyasaları peş peşe yaşanan iflaslar ile sarsılırken Binance cüzdanları üzerinden gerçekleşen 1.14 milyar dolarlık varlık çekimi paniğe yol açtı. Platformdan yüklü miktarda para çekilmesi üzerine açıklamada bulunan Binance CEO'su CZ, "Bazı günler net para çekimleri yaşanırken bazı günler de net olarak para yatırılıyor. Bizim açımızdan işler olağan akışında devam ediyor" ifadelerini kullandı.

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Haber Merkezi Diğer
Binancede 1.14 milyar dolarlık çekim paniği: İşler olağan akışında devam ediyor
Binance CEO'su CZ

Binance cüzdanlarından yüklü miktarda varlık çekilmesi endişeye yol açtı.

Özellikle Twitter'da bazı çok takipçili hesaplar söz konusu çekimlere işaret ederek FTX'te de benzer bir süreç yaşandığını hatırlattı.

Konunun giderek gündem olması üzerine Binance CEO'su CZ'den açıklama geldi.

CZ sosyal medya hesaplarından yaptığı açıklamada "Bugün bazı çekimler yaşandı (Net 1.14 milyar dolar civarında). Bunu daha önce de görmüştük. Bazı günler net para çekimleri yaşanırken bazı günler de net olarak para yatırılıyor. Bizim açımızdan işler olağan akışında devam ediyor. Merkezi kripto platformlarında belli aralıklarla 'stres testi çekimleri' yapılmasının aslında iyi bir fikir olduğunu düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

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Kripto piyasalarda büyük çöküş sürüyor: Beş paradan dördü neredeyse yok oldu
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Kripto paralar haziran ayında şimdiye kadarki en büyük düşüşlerini yaşadı.
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Birim fiyatı yüzde 70’lik değer kaybıyla 20 bin doların altına düşen Bitcoin başta olmak üzere birçok kripto para biriminde dikkate değer kayıplar gördü.
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Uzmanlar ayı piyasasının süreceğini tahmin ederken, kripto paraların 5’te dördünün şimdiye kadarki en yüksek seviyelerine kıyasla yüzde 90’dan fazla değer kaybettiği görüldü.
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Kimi analistler kripto borsalarında gerilemelerin dönemsel olduğunu ifade etse de genel olarak yaşanan “2022 kripto kışının öncekilere benzemediği belirtiliyor.
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Kripto para uzmanı Yusuf Numanoğlu, “Geride bıraktığımız 5 yılda kripto piyasasında çok sayıda yeni proje hayata geçirildi. Bu da yatırımcılığa ilgi duyan kripto topluluğunu hızla büyüttü. Statista verilerine göre 2013te 66 kripto biriminden söz ediyorduk. Bugün ise CoinMarketCap verileri dolaşımdaki kripto para birimi sayısının 20 bini aştığını gösteriyor. Piyasadaki bu bolluk sebebiyle içinde bulunduğumuz kripto kışı öncekilere benzemiyor zira her 10 kripto para biriminden 9’unun yaşananlara dayanamayacağı öngörülüyor” ifadelerini kullandı.
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Geçtiğimiz aylarda Terra ekosisteminin dolara sabitlenen kripto para birimi UST’nin değeri 1 doların altına inmiş ve bu para birimine bağlı olan Luna değerinin yaklaşık yüzde 99unu yitirmişti.
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Bu kayıpların ardındaki nedenin merkez bankalarının sıkılaşma tedbirlerinin yanı sıra proje sayısındaki enflasyon olduğuna dikkat çeken Yusuf Numanoğlu, “Yeni projelere yatırım yapmak, treni yakalamak isteyen yatırımcıların ilgisini çekiyor. Bank of Americanın güncel bir araştırması, bugün kripto para yatırımcısı olan 10 kişiden 9unun önümüzdeki aylarda daha fazla kripto alacağını gösteriyor. Bir projeye yatırım yapmak isteyen yatırımcıların, yalnızca yükseliş olasılığının heyecanına kapılmaması gerekiyor. Kripto para, NFT ya da metaverse gibi alanlarda ortaya çıkan projelere yatırım kararı alırken projenin hangi alanda, ne gibi bir değer vaadi sunduğunu incelemek önem arz ediyor. Projelerin yol haritalarının, teknik dokümanlarının okunması, bu dokümanlara ne kadar sadık kalındığının tespit edilmesi, dolandırıcılık ya da piyasa koşulları gibi durumlardan kaynaklanan kayıplardan korunmaya yardımcı oluyor” diye konuştu.
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Blokzinciri tabanlı projelerin kimler tarafından yürütüldüğünün, toplulukla nasıl bir iletişim kurduğunun, yatırımcı ve partnerlerinin kim olduğunun ve sosyal medya hesaplarının nasıl kullanıldığının da projeye dair güveni etkileyebileceğini belirten Numanoğlu, değerlendirmelerini şu ifadelerle sonlandırdı:
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“Bakılması gereken bir diğer konu da proje arzının bölüşülme biçimi. Örneğin bir ekip, proje arzının yüzde 80’lik kısmını ekip üyelerine ayırıyorsa, projenin dolandırıcılık amacı taşıyabileceği daha en başından belli oluyor.
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Kripto piyasalarda büyük çöküş sürüyor: Beş paradan dördü neredeyse yok oldu
Bitcoin'in en yüksek fiyatına göre yüzde 70 değer kaybetmesiyle başlayan “kripto kışı”, piyasa değeri açısından en büyük kripto para birimlerinde yüzde 90'lara varan kayıplar görülmesiyle devam etti. Uzmanlar ise hâlihazırda 20 bini aşan kripto para birimlerinin yalnızca yüzde 10'unun hayatta kalacağını düşünüyor.


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