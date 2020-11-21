​Binayı kimliğinden tanıyacağız: Bina Kimlik Sistemi 2021’de devreye giriyor

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, 24 milyon vatandaşın depreme dayanıklı konutlarda oturmasını sağladıklarını söyledi. TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile bağlı kuruluşlarının 2021 yılı bütçe sunumunda, konuşan Bakan Kurum, “Türkiye genelinde binaları güvenli hale getirmek için gece gündüz çalışıyoruz. Yapı denetim sistemimizle 2001 yılı itibariyle; 798 bin binamızı, 6.1 milyon bağımsız bölümü denetledik. Denetimlerimizle; yapıların yüzde 40’ını depreme karşı teminat altına aldık. 24 milyon vatandaşımızın depreme dayanıklı konutlarda oturmasını sağladık" dedi.

400 bin binanın denetimi sürüyor

Halen 400 bin binanın denetimine devam ettiklerini ifade eden Kurum, "Elektronik Beton İzleme Sistemi ile 116 bin yapıdan 8 milyon 357 bin çipli beton numunesi aldık ve inceledik. Yapılara ait tüm ruhsat, iskân, proje, denetim, yapı sahibi, müteahhit gibi bilgilerin yer aldığı ve bütün Türkiye’de uygulanacak Bina Kimlik Sistemini 2021 yılında devreye alacağız” bilgisini verdi. Kurum sunumunda, bakanlığın 2021 yılı bütçesinin 3 milyar 378 milyon 164 bin lira, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü bütçesinin ise 1 milyar 290 milyon 815 bin lira olarak belirlendiğini de ifade etti.

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81 ilde çalışmalar devam ediyor

2012 yılında, Cumhurbaşkanının “bedeli ne olursa olsun yapacağız” sözleriyle; kentsel dönüşüm seferberliğini İstanbul’da başlattığını hatırlatan Murat Kurum konuşmasını şöyle sürdürdü: “2012’den bu yana; 59 ilde, 568 bin bağımsız bölümün bulunduğu, 269 riskli alanda çalışmalara başladık. 81 ilde riskli 690 bin konut ve iş yerini yeniliyoruz. Riski alanlarda ve yapılarda yer alan 677 bin konut ve iş yerinin yıkım işlemlerini tamamladık. 67 ilde 480 milyon metrekare alanı rezerv yapı alanı olarak belirledik. 33 ilde, 161 kentsel dönüşüm ve gelişim proje alanı ve 11 ilimizde 16 yenileme alanı belirledik. Kentsel dönüşüm için bugüne kadar 15,5 milyar kaynak kullandık.1 milyon 500 bin bağımsız bölümde ikamet eden 6 milyon vatandaşımızın can güvenliğini teminat altına alacak dönüşüm çalışmalarımız devam ediyor. TOKİ, deprem dönüşümü kapsamında şimdiye kadar 61 ilde, 146 ilçede, 164 bin konutluk kentsel dönüşüm projesi hayata geçirdi. Yaklaşık 54 bin konutun ise plan ve proje çalışmaları devam ediyor.”

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İstanbul’da 370 bin riskli bina var

Son iki yıl içinde toplam 80 bin konutun teslimini yaptıklarını , halen 46 milyar liralık 111 bin konutun inşaatının devam ettiğini de vurgulayan Bakan Kurum, sosyal konutta da; tüm donatılarıyla beraber 50 bin ve 100 bin konutun inşaatlarının hızla devam ettiğini aktardı. Konuşmasında İstanbul Ankara ve İzmir’deki dönüşümlere de yer veren Bakan Kurum, “İstanbul’da depreme hazırlık çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bu anlamda; 72 bin binayı, yani 370 bin bağımsız birimi riskli yapı statüsünde yeniliyoruz. Bugün; hemen hemen İstanbul’umuzun her ilçesinde yeni konutlar, yeni iş yerleri yapıyoruz. Bu kapsamda son 8 ayda; Kâğıthane’den Üsküdar’a, Zeytinburnu’ndan Gaziosmanpaşa’ya, Beyoğlu’ndan Kartal’a, Esenler’e kadar 10 bin konutun temellerini attık” diye konuştu.

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10 BİN SANAYİ İŞYERİ PROJELENDİRİLDİ

Bakan Murat Kurum konuşmasında Sanayi alanlarını çok daha modern ve geniş alanlara taşıdıklarına da dikkat çekti. Kurum, “12 ilimizde, 10 bin sanayi işyerimizi projelendirdik. Bin 420’sini tamamladık, 3 bin 422’sinin yapımına devam ediyoruz. Tarım köy kapsamında 45 projede 7 bin konutun yapımını tamamladık. Elazığ, Malatya, Ağrı ve Bingöl’de 6 bin 600 konut ve ahır için çalışmalarımız devam ediyor. Kentsel dönüşüm projelerimizle birlikte otopark ihtiyacını giderecek bölgesel katlı otoparklar da yapıyoruz" bilgisini verdi.

2020 KARNESİ İYİ

Bütçe sunumunda 2020 karnesi de yer aldı. Bakanlık 2020 yılında kentsel dönüşüm kapsamında yatırım bedeli 39 milyar lira olan 110 bin konutun dönüşümünü başlattı. Yatırım bedeli yaklaşık 4 milyar lira olan 19 bin 766 konutun yapımı tamamlandı ve hak sahiplerine teslim edildi. 30 milyar lira bedelli 85 bin konutun inşa çalışmaları ise sürüyor. 2020’de 2 milyon 98 bin 524 bağımsız bölüm riskli yapı olarak tespit edildi. Bu bağımsız bölümlerden 50 bin 822’sinin yıkımını tamamlayarak dönüşüm çalışmaları başladı. Toplam büyüklüğü 295 hektar olan 31 alanı riskli ilan edildi. Yine toplam büyüklüğü 4 bin 641 hektar olan 95 alan rezerv yapı alanı olarak belirledi.

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Murat Kurum

İzmir ve Ankara’da projeler hazır

Bakan Kurum, İzmir’de 2000 yılından sonra yapılan binalarda yıkım da hasar da tespit etmediklerine işaret ederek konuşmasını şöyle sürdürdü: “İzmir’de eşya tahliye çalışmaları biten bina sayısı 136, yıkımı biten bina sayısı 73. İlk etapta yapacağımız 5 bin konut için projelerimiz hazır. Yıkılan binaların bulunduğu 7 ayrı bölgede dönüşümü bu ay içerisinde başlatıyoruz. İzmir depreminde; ağır hasarlı ya da yıkılmış binaların ortalama yüzde 30’u 1990-2000 arasında, yüzde 70’i ise 1990 öncesinde yapılmış durumda. Başkentimiz Ankara’da ise; 28 kentsel yenileme projesinde 44 bin konutluk çalışma başlattık. Bunların 35 binini tamamlayarak hak sahiplerine teslim ettik. Şu ana kadar kamu ve özel sektör eliyle yapılan kentsel dönüşümle, TOKİ konutlarımızla ve yapı denetim sistemimizle ülkemizdeki binaların %65’ini güvenli hale getirdik. 54 milyondan fazla vatandaşımızı afetlere karşı güvence altına aldık” şeklinde konuştu.

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