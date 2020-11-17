Koronavirüs Koronavirüs İstatistikleri
Ekonomi Yapı ruhsatı verilen bina sayısı yüzde 73,7 arttı
EMLAK

Yapı ruhsatı verilen bina sayısı yüzde 73,7 arttı

Yapı ruhsatı verilen bina sayısı yüzde 73,7 arttı

Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan ocak-eylül dönemine ilişkin yapı izin istatistiklerine göre belediyeler tarafından yapı ruhsatı verilen bina sayısı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 73,7 artış gösterdi.

Haber Merkezi AA
Foto/arşiv
Foto/arşiv

Türkiye İstatistik Kurumu, ocak-eylül dönemine ilişkin yapı izin istatistiklerini açıkladı.

Buna göre, yılın 9 ayında geçen yılın aynı dönemine kıyasla belediyeler tarafından yapı ruhsatı verilen bina sayısı yüzde 73,7, yüzölçümü yüzde 58,1, değeri yüzde 76,1, daire sayısı yüzde 97,9 arttı.

Yapı ruhsatı verilen yapıların toplam yüz ölçümü 72,5 milyon metrekare olurken, bunun 40,7 milyon metrekaresinin konut, 17,3 milyon metrekaresinin konut dışı ve 14,4 milyon metrekaresinin ortak kullanım alanı olduğu görüldü.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum: İstanbul'da 300 bin konut acilen dönüştürülmeli
EKONOMİ
Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum: İstanbul'da 300 bin konut acilen dönüştürülmeli
  • Kullanma amacına göre 53 milyon metrekareyle en yüksek pay, iki ve daha fazla daireli ikamet amaçlı binaların oldu. Bunu 4,7 milyon metrekareyle sanayi binaları ve depolar izledi.

İzin belgesi verilen yapıların yüz ölçümü azaldı

Belediyeler tarafından verilen yapı kullanma izin belgelerinde bina sayısı yılın 9 ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 23,5, yüz ölçümü yüzde 22,8, değeri yüzde 15,3, daire sayısı da yüzde 22,3 azaldı.

Bu yapıların toplam yüz ölçümü 86,2 milyon metrekare olarak hesaplanırken, bunun 48,8 milyon metrekaresini konut, 18,6 milyon metrekaresini konut dışı ve 18,7 milyon metrekaresini ortak kullanım alanları oluşturdu.

Kullanım amacına göre 66,4 milyon metrekareyle en yüksek pay, iki ve daha fazla daireli ikamet amaçlı binaların oldu. Bunu 4,9 milyon metrekareyle kamu eğlence, eğitim, hastane veya bakım kuruluş binaları izledi.

LPG’de 18 kuruş indirim
EKONOMİ
LPG’de 18 kuruş indirim

Akkuyu NGS için tarihi adım: Tüm Türkiye'yi aydınlatacak
EKONOMİ
Akkuyu NGS için tarihi adım: Tüm Türkiye'yi aydınlatacak

Dolar kaç lira oldu?
EKONOMİ
Dolar kaç lira oldu?
Abone Ol Google News
LPG’de 18 kuruş indirim

LPG’de 18 kuruş indirim

​Dövizin ateşi düştükçe aşağı yönlü hareket sürüyor.
Dev borular bandolu karşılama

Dev borular bandolu karşılama

​İlçeye gelen yatırıma ilginç sevinç gösterisi.
Diyarbakırda evlat nöbetini sürdüren acılı aileye PKK’dan ölüm tehdidi: Pencereden eve gelen kağıt uçakla şoke oldular

İmzalar atılsa belki de hiç Fenerbahçe forması giyemeyecekti.
Ordu'da vahşet

Ordu'da vahşet

​Yaşlı kadını domuz bağıyla öldürüp çarşafa sardılar.
Kanun çıktı<br>kaçış başladı

Kanun çıktı
kaçış başladı

Yüzlerce araziyi alelacele satışa çıkardılar.
Otomobil<br>ikiye bölündü!

Otomobil
ikiye bölündü!

​İstanbul'da makas atan araç dehşet saçtı.
'Allah insanı iddiasından vurur'

'Allah insanı iddiasından vurur'

Akşener geçmişini unuttu: 2016 yılında attığı tweet ortaya çıktı.
Resmi Gazete'de yayımlandı

Resmi Gazete'de yayımlandı

Milyonlarca kişinin beklediği düzenleme yürürlüğe girdi.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.