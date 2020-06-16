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Ekonomi Bitcoin ile yapılmış en yüksek değerli gayrimenkul satışı gerçekleşti
EMLAK

Bitcoin ile yapılmış en yüksek değerli gayrimenkul satışı gerçekleşti

Antalya’da mayıs ayında değeri milyon lirayı bulan villa Bitcoin ile satıldı. Müşteri, konuta gelmeden canlı yayın yapılarak villayı gezdi. Alıcı ve satıcı video konferans ile bir araya gelerek pazarlık yaptı. Satışın gerçekleşmesiyle Türkiye’de Bitcoin ile yapılmış en yüksek değerli gayrimenkul satışı da gerçekleşmiş oldu.

Haber Merkezi DHA
Foto/arşiv
Foto/arşiv

Koronavirüs salgını dijitalleşmeyi hızlandırdı. Diğer sektörlerde olduğu gibi gayrimenkul sektöründe de yeni normal olarak tanımlanan süreçte teknoloji kullanımı arttı.

Gayrimenkul şirketi yöneticisi Bayram Tekçe, “Koronavirüsten sektörümüz de etkilendi. Teknoloji kullanımı artarken, yenilikçi yöntemler hayata geçirdik. Konut ve ofislerin sanal turlarla gezdirilmesi, satın alma ve tapu işlemlerinin çevrimiçi platformlarda gerçekleştirilmesi sektörün yeni normali oldu. Yeni normale uygun çözümler geliştirilirken bir yandan da kripto paralar gayrimenkul satın alımında yaygınlaşmaya başladı” diye konuştu.

“EN YÜKSEK DEĞERLİ SATIŞ OLDU”

Mayıs ayında Antalya’da değeri milyon lirayı bulan villayı Bitcoin ile sattıklarını söyleyen Tekçe, “Şimdiye kadar Türkiye’de Bitcoin ile yapılmış en yüksek değerli gayrimenkul satışı oldu.

Bitcoin’in üretim hızı yavaşlatılarak, piyasada arz dengesi yaratılması ve bir değişim ya da yatırım aracı olarak daha da değerlenmesi için 11 Mayıs’ta gerçekleşen yarılanma işlemi (halving) emlak satışlarını hızlandırdı.

Yarılanmayı takip eden ilk hafta Bitcoin değeri yeniden 10 bin dolar seviyelerine yükseldi. Yarılanma sonrası Bitcoin fiyatlarındaki artışın etkisi ile yatırımcılar kar satışları yaptı. Bu kar satışları emlak satışlarına da artış olarak yansıdı” ifadelerini kullandı.

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