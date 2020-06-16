Koronavirüs Koronavirüs İstatistikleri
Ekonomi Petrolün varili 40 dolar sınırında
DÜNYA EKONOMİSİ

Brent petrolün varili 39,80 dolar

Petrolün varili 40 dolar sınırında!

Brent petrolün varili uluslararası piyasalarda 39,80 dolardan işlem görüyor. Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve OPEC dışı bazı petrol üreticisi ülkelerin üretim kısıntısı kararları da fiyatların yükselmesine sebep oluyor.

Haber Merkezi AA
Foto/arşiv
Foto/arşiv

Dün 39,90 dolara kadar çıkan Brent petrolün varil fiyatı, günü 39,72 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varili, bugün saat 09.27 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,2 artışla 39,80 dolardan işlem gördü. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 37,13 dolardan alıcı buldu.

Küresel petrol fiyatlarının yükselişinde ABD Merkez Bankası'nın şirket hisseleri alımına başlayacağını açıklamasıyla hareketlenen mali piyasaların ekonomiye ilişkin oluşturduğu olumlu beklentiler etkili oldu.

  • Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve OPEC dışı bazı petrol üreticisi ülkelerin üretim kısıntısı kararları da fiyatların yükselmesine sebep oluyor.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında ikinci dalga ihtimalinin küresel ekonomileri olumsuz etkileyebileceğine ilişkin endişeler ise fiyatları baskılamaya devam ediyor.

Bugün, Uluslararası Enerji Ajansının mayıs ayı verilerini içeren aylık petrol piyasası raporu takip edilecek.

Brent petrolde teknik olarak 40,66 ile 43,32 dolar aralığının direnç, 38 ile 35,31 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği ifade ediliyor.

Deprem sonrası çarpıcı araştırma: İşte konutta en riskli il
FOTOĞRAF 16
Title
Bingöl'de peş peşe meydana gelen depremler koronavirüs nedeniyle unutulan deprem ​gerçeğini bir kez daha gözler önüne serdi.
Title
Deprem Güçlendirme Derneği (DEGÜDER) Türkiye'nin konut yapısına ilişkin dikkat çeken bir rapor yayınlandı.
Title
Türkiye'nin gayri safi milli hasılasının büyük bölümünü oluşturan 6 ile yönelik yapılan araştırmada 9,1 milyon kişinin 16 ve üzeri yaşta konutlarda oturduğu ortaya çıktı.
Title
​Bu şehirler arasında 16 ve üstü yaşa sahip konutların en yoğun bulunduğu kent yüzde 34,15 İzmir.
Title
Kentte 1,4 milyon kişinin bu konutlarda yaşıyor.
Title
Ankara'da ise konutların yüzde 30,79'u 16 ve üstü yaşta bulunuyor.
Title
Bu kentte de 1,7 milyon kişi sayısı 547 bin adedi bulan konutlarda oturuyor.
Title
​Araştırmaya göre en çarpıcı sonuç İstanbul'da karşımıza çıkıyor. Kentte 16 ve üstü yaşa sahip konut oranı yüzde 30,67.​
Title
Sayısı 1 milyon 387 bin adedi bulan bu eski konutlarda 4 milyon 576 bin kişi yaşıyor.
Title
​Bursa'da yapımının üzerinden 16 ve daha uzun süre geçmiş konut oranı yüzde 21,86.
Title
Şehirde söz konusu yapılarda 661 bin kişi yaşıyor.
Title
​Antalya'da ise bu rakam yüzde 13,17.
Title
Antalya'da 16 yaş ve üzeri konutlarda 325 bin kişi yaşıyor.
Title
Kocaeli'de yapımının üzerinden 16 ve daha uzun süre geçmiş konut oranı yüzde 19,68,
Title
​Şehirde bu konutlarda oturanların sayısı ise 373 bin kişi.
Title
Deprem sonrası çarpıcı araştırma: İşte konutta en riskli il
Türkiye genelinde 7 milyon riskli yapıda 23 milyon kişinin yaşıyor. Bu rakamın yarısına yakını ise altı büyükşehirde yer alıyor. Türkiye'nin en kalabalık şehirlerinden İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Antalya ve Kocaeli'de 9,1 milyon kişi 16 yaş ve üzeri konutlarda yaşıyor. 16 ve üstü yaşa sahip konutların en yoğun bulunduğu kent ise İzmir. İşte altı ildeki yaşlı yapı sayıları ve bu konutlarda oturanların nüfusa oranı...


Abone Ol Google News
Başa mı dönüyoruz?

Başa mı dönüyoruz?

​Bilim Kurulu Üyesi Öztürk: "Başka hiçbir seçenek yok"
Kabede mahzun Hac

Kabe'de mahzun Hac

​Korona yüzünden bu yıl küçük bir heyet temsili hac yapacak...
Beyoğlu Belediye Başkanı Yıldız Haliçe dalıp pisliği görüntüledi

Para iadesi alınabilir!

Para iadesi alınabilir!

Fahiş fiyatlar sonrası ikinci elde dikkat çeken çağrı.

​Bana göre yüksek katlı bina dönemi, sadece Türkiye'de değil, tüm dünyada kapandı

Konutta en riskli il

Konutta en riskli il

​Yüzde 35'e yakını 16 yaş ve üzerinde bulunuyor.

​Trump, Almanya'daki asker sayısını düşüreceklerini duyurdu.

Sıcaklıklar ise 5 derece birden artacak.

Korkunç kazada çok sayıda ölü ve yaralı var.

Avrupa Birliği gerçeği gördü: 'Sıkıntı büyük' diyerek Türkiye'yi işaret etti.
Sizce bu normal mi arkadaşlar!

Sizce bu normal mi arkadaşlar!

​Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen isyan etti.

​İzmir merkezli operasyonda 100 kişi gözaltına alındı.

​Trabzonspor ilk maçtaki skoru korumaya çalışacak.
Bu kez yapamadılar

Bu kez yapamadılar

​FETÖ'cülere geçit verilmedi, olay 48 dakikada çözüldü.
Emniyet'te<br>görev değişimi

Emniyet'te
görev değişimi

​İstanbul dahil toplamda beş ilin Emniyet Müdürü değişti.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.