Petrolün varili 40 dolar sınırında!

Sayısı 1 milyon 387 bin adedi bulan bu eski konutlarda 4 milyon 576 bin kişi yaşıyor.

Deprem sonrası çarpıcı araştırma: İşte konutta en riskli il

Türkiye genelinde 7 milyon riskli yapıda 23 milyon kişinin yaşıyor. Bu rakamın yarısına yakını ise altı büyükşehirde yer alıyor. Türkiye'nin en kalabalık şehirlerinden İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Antalya ve Kocaeli'de 9,1 milyon kişi 16 yaş ve üzeri konutlarda yaşıyor. 16 ve üstü yaşa sahip konutların en yoğun bulunduğu kent ise İzmir. İşte altı ildeki yaşlı yapı sayıları ve bu konutlarda oturanların nüfusa oranı...