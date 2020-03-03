"Borcu yoktur" bildiriminde alt sınır 5 bin liraya çıkarıldı

Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığının, "Tahsilat Genel Tebliği Seri: A Sıra No:1'de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ"i Resmi Gazete'de yayımlanarak, yürürlüğe girdi.

Buna göre, vadesi geçmiş borç durumunu gösterir belge arama zorunluluğu getirilen kurum ve kuruluşlarca yapılacak ödemelerde alt sınır 2 bin liradan 5 bin liraya çıkarıldı.

Vadesi geçmiş borç olarak dikkate alınacak borç tutarı için alt sınır olarak belirlenen 2 bin liralık tutar da 5 bin lira olarak belirlendi.

5 BİN TL ÜZERİ ZORUNLU OLACAK

Böylece hak edişlerin ödenebilmesinde daha önce 2 bin lira üzeri için "Borcu yoktur" belgesi aranırken, bundan sonra 5 bin lira üzeri ödemelerde bu zorunluluk aranacak ve 5 bin liranın altındaki tutarlar borç olarak değerlendirilmeyecek.

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