Ekonomi "Borcu yoktur" bildiriminde alt sınır 5 bin liraya çıkarıldı
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Kamu ödemelerinde "Borcu yoktur" bildiriminin alt sınırı 5 bin liraya çıkarıldı

"Borcu yoktur" bildiriminde alt sınır 5 bin liraya çıkarıldı

Kamu ödemelerinde "Borcu yoktur" bildiriminin alt sınırı yükseltildi. Söz konusu belgenin aranması için gerekli olan tutar 2 bin liradan 5 bin liraya yükseltilirken bu rakamın altındaki tutarlar artık borç olarak değerlendirilmeyecek.

Haber Merkezi AA
Foto/arşiv
Foto/arşiv

Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığının, "Tahsilat Genel Tebliği Seri: A Sıra No:1'de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ"i Resmi Gazete'de yayımlanarak, yürürlüğe girdi.

Buna göre, vadesi geçmiş borç durumunu gösterir belge arama zorunluluğu getirilen kurum ve kuruluşlarca yapılacak ödemelerde alt sınır 2 bin liradan 5 bin liraya çıkarıldı.

Vadesi geçmiş borç olarak dikkate alınacak borç tutarı için alt sınır olarak belirlenen 2 bin liralık tutar da 5 bin lira olarak belirlendi.

5 BİN TL ÜZERİ ZORUNLU OLACAK

Böylece hak edişlerin ödenebilmesinde daha önce 2 bin lira üzeri için "Borcu yoktur" belgesi aranırken, bundan sonra 5 bin lira üzeri ödemelerde bu zorunluluk aranacak ve 5 bin liranın altındaki tutarlar borç olarak değerlendirilmeyecek.

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