Kira zam oranları belli oldu

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Şubat ayı enflasyon verilerini açıkladı. Açıklanan verilere göre; Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) şubatta aylık bazda yüzde 0,35, Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) yüzde 0,48 artış gösterdi.

Şubat ayı itibarıyla 12 aylık ortalamalar dikkate alındığında, tüketici fiyatları yüzde 13,94, yurt içi üretici fiyatları yüzde 14,18 arttı.

2020 yılı Şubat ayına ilişkin enflasyon oranlarının TÜİK tarafından açıklanmasının ardından kiracıların merakla beklediği zam oranları belli oldu.

ZAM ORANI YÜZDE 13,94'Ü GEÇEMEYECEK

Sözleşmeleri yenilenecek kiracılara yapılacak zam oranı son 12 aylık TÜFE'ye göre yüzde 13,94'ü geçemeyecek. Bu da bin TL'lik kiranın zam sonrası bin 140 TL'ye, bin 250 TL'lik kirayı bin 424 TL'ye, bin 500 TL'lik bir kirayı ise bin 709 TL'ye çıkacağı anlamına geliyor.

İnfografik: Abdullah Özşahin

TÜFE'YE GÖRE BELİRLENİYOR

Konut kirası zam oranları geçtiğimiz yıl ocak ayına kadar Üretici Fiyat Endeksi'nin (ÜFE) 12 aylık ortalaması göre yapılıyordu.

Söz konusu uygulama torba yasa ile değiştirilerek, bu tarihten itibaren kira artış oranı ÜFE yerine Tüketici Fiyat Endeksi’nin (TÜFE) 12 aylık ortalaması göre yapılması kararlaştırılmıştı.

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