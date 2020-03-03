Ekonomi Yerli otomobilde beklenen onay çıktı
OTOMOTİV

Yerli otomobilin üretim yeri için hazırlanan plan değişikliği onaylandı

Yerli otomobilde beklenen onay çıktı

Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubunun Gemlik'te Elektrikli Otomobil Üretim Tesisi Projesi ile ilgili Çevresel Etki Değerlendirmesi başvuru dosyası dün halkın görüşüne açılırken üretim yeri askeri alan olan söz konusu yerin plan değişikliği ise Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi'nde oy birliğiyle kabul edildi.

Haber Merkezi AA
Yerli otomobil Bursa'nın Gemlik ilçesinde yer alan askeri arazide kurulacak fabrikada üretilecek.
Yerli otomobil Bursa'nın Gemlik ilçesinde yer alan askeri arazide kurulacak fabrikada üretilecek.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, tarihi yatırım için gerekli planlama çalışmaları tamamlandı.

İmar planlarında askeri alan olarak görülen yerin sanayi alanına alınmasıyla ilgili karar için Büyükşehir Belediye Meclisi olağanüstü toplandı.

MECLİSTEN GEÇTİ

Toplantıda, Gemlik ilçesi Gençali Mahallesi bin 753 parsele ilişkin 1/100.000 ölçekli çevre düzeni plan değişikliği ve plan notu ilavesi görüşüldü ve oy birliğiyle kabul edildi.

Yerli otomobilin üretiminin yapılacağı Gemlik'teki 4 milyon m2'lik askeri arazi

Yerli ve milli elektrikli otomobil için sanayi alanına alınan yerin 1/25.000, 1/5000 ve 1/1000'lik planları da oy birliğiyle meclisten geçti.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, yerli otomobilin hem ana sanayi hem de yan sanayi olarak Bursa ekonomisine güç katacağını, bu yatırımın bütün ilçelere ciddi faydalar sağlayacağını belirtti.

Gebze'deki Bilişim Vadisi'nde tanıtımı yapılan yerli otomobilin sedan modeli.

'HEYECAN DUYUYORUZ'

Bursa'da yerli ve milli elektrikli otomobil üretecek fabrika yapılacak olmasının yan sanayide de ciddi bir açılıma sebep olacağından dolayı heyecan duyduklarını ifade eden Aktaş, şunları kaydetti:

"Mart 2018'de külliyede sayın Cumhurbaşkanımızla yaklaşık bir saat görüşme yaptım. Bu söz konusu yeri de ben söyledim. Askeri hara olarak kullanılan alanın ülke ekonomisi, şehir ekonomisi açısından rantabl kullanılmadığını ifade ettim. Orada yapılan işlemleri asla küçümsemiyorum onlar da çok önemli hizmetler ancak burayı ülke ekonomisine daha iyi kazandırabilir miyiz? Onu paylaştım. Bugün aldığımız kararın hem ülke ekonomisine hem kentimize hayırlı olmasını diliyorum."

Gebze'deki Bilişim Vadisi'nde tanıtımı yapılan yerli otomobilin SUV modeli.

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