Ekonomi Virüsten korkana 30 günlük iptal hakkı
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​Paket turlarda virüs korkusu: 30 gün içinde iptal edebilirsiniz

Virüsten korkana 30 günlük iptal hakkı!

Koronavirüsün görüldüğü ülke 56'ya çıkıp, virüsten ölenlerin sayısı ise 3 bine ulaşınca söz konusu ülkelere yönelik önceden satın alınan tur paketleriyle ilgili iptaller gündeme gelmeye başladı. Virüsten kaynaklı endişelenen vatandaşlara paket turlarda 30 güne kadar iptal hakkı olduğu hatırlatmasında bulunan tüketici birlikleri, turun gerçekleşeceği tarihe 30 günden az kalmış ise işin o tarafında da mücbir sebep olabileceğinin altını çiziyor.

Kenan Biter Yeni Şafak
Erken rezervasyon ile satın alınan paket turlarda 30 gün öncesinden cezasız iptal hakkı bulunuyor.
Erken rezervasyon ile satın alınan paket turlarda 30 gün öncesinden cezasız iptal hakkı bulunuyor.

Koronavirüs vakalarındaki tehlikeli artış sonrası Çin, İtalya, Irak, İran ve Güney Kore ile uçuşlar ikinci bir açıklamaya kadar karşılıklı olarak tamamen durduruldu. Suudi Arabistan ise belli vizelere sahip yolcuların ülkeye girişine izin verilmeyeceğini açıkladı.

Türkiye'nin 5 ülke ile uçuşlarını durdurması ve Suudi Arabistan'ın kısıtlı alıma geçmesi hava yolu şirketlerini de harekete geçirdi.

Söz konusu ülkelere yapılacak seyahatler için önceden satın alınmış biletlere yönelik ücretsiz değişim ve iade programı başlatıldı.

Bilet sahipleri taleplerini firmalara ileterek biletlerini açığa alabilecek ya da para iadesi talep edebilecek.

GÖZLER PAKET TURLARDA

Havada uygulamaya alınan değişim ve iade programı ile olası mağduriyetlerin önüne geçilmesi hedeflenirken gözler şimdi de tatil için alınan yurt dışı paket turlarına çevrildi. Kimi tur şirketlerinin müşterilerine bu yönde bir talepleri olması halinde yardımcı olabileceklerine ilişkin mesaj da atmaya başlamış durumda.

30 GÜNE KADAR İPTAL HAKKI

Konuyla ilgili yenisafak.com'a konuşan Tüketiciyi Koruma Derneği (TÜKODER) Başkanı Aziz Koçal,paket turlarda 30 güne kadar iptal hakkı olduğunu, turun gerçekleşeceği tarihe 30 günden az kalmış ise işin o tarafında da mücbir sebep olabileceği, sağlık ve güven sağlanamayacağı gerekçesi ile bu turların da iptal edilebileceğini kaydetti.

Tüketiciyi Koruma Derneği (TÜKODER) Başkanı Aziz Koçal.

HAKEM HEYETİNE BAŞVURUN

Koronavirüse yönelik mücbir sebep hali ilan edilmesi gerektiğini de aktaran Koçal, ''Kavram karmaşası yaşanmaması için yetkililer gerekli açıklamayı acilen yapmalı. Bu yönde bir açıklama yapılır ise paket tur ve uçak biletleri konusu ile ilgili rahat bir uygulama yapılabilir. İptal edilmeyen turlarla ile ilgili hakem heyetlerine başvurulabilir.'' dedi.

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