Ekonomi Koronavirüs sonrası 6 ülke için para iadesi hakkı
İŞ DÜNYASI

Koronavirüs sonrası 6 ülke için iade ve ücretsiz değişim hakkı

Koronavirüs sonrası 6 ülke için para iadesi hakkı!

2019 yılı Aralık ayının son haftasında ortaya çıkan ve şimdiye kadar 50'den fazla ülkede görülen koronavirüsün en büyük hasarı turizm, perakende ve dayanıklı mallar sektörüne vereceği yönündeki görüşler ağırlık kazanırken hava yolu şirketlerinin de ciddi anlamda sıkıntı yaşamasından endişe ediliyor. Virüsün sıçradığı ülkelere seyahat planı yapanlar uçuşlarını bir bir iptal ettirmeye başladı. Hava yolu şirketleri ise iptal talepleri sonrası 6 ülke için iade ve ücretsiz rezervasyon değişikliği programını devreye aldı. Tüketici birlikleri koronavirüsten kaynaklı mücbir sebep halinin ilan edilmesi gerektiğine dikkat çekiyor.

Kenan Biter Yeni Şafak
Koronavirüsün görüldüğü ülkelere seyahat için alınan uçak biletleri bir bir iptal ediliyor.
Koronavirüsün görüldüğü ülkelere seyahat için alınan uçak biletleri bir bir iptal ediliyor.

Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve iki aydan fazla bir süre içerisinde 3 bin kişinin ölümüne yol açan koronavirüs hızla yayılırken şimdiye kadar görüldüğü ülke sayısı ise 56'ya çıktı.

90 bin kişide tespit edilen virüste en fazla can kaybının yaşandığı ülke ise Çin oldu. Bu ülkeyi sırasıyla İran, İtalya, Güney Kore, Japonya, Fransa, Tayvan ve Filipinler izledi.

30 MİLYAR DOLARLIK KAYIP YAŞANABİLİR

Çin Yeni Yıl tatilinin hemen öncesinde virüsün yayılma hızının artması, ülkeye yönelik seyahat iptali ve uçuş yasaklarını da beraberinde getirdi. Uluslararası Hava Taşımacıları Birliği (IATA) koronavirüs nedeniyle küresel hava yolu endüstrisinin 30 milyar dolara yakın kayıp yaşayabileceğine yönelik uyarıda bulundu.

Koronavirüs salgını hava yolu şirketlerini 30 milyar dolar zarara uğratabilir.

Birçok hava yolu şirketi de koronavirüsün ekonomik etkilerini azaltmak için tedbir paketleri açıklıyor.

UÇUŞLAR DURDURULDU

Virüsün ortaya çıkmasının ardından ilk etapta Çin'le tüm uçuşları durduran Türkiye tehlikenin kapımıza kadar dayanmasının ardından İran için de uygulamaya aldığı uçuş durdurma programını 1 Mart itibariyle vaka sayısının hızla arttığı 3 ülke için daha uygulamaya aldı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye ile İtalya, Türkiye ile Güney Kore, Türkiye ile Irak arasında gidiş-geliş tüm yolcu uçuşlarının tedbiren durdurulduğunu açıkladı.

Van'daki 150 bin rezervasyon için virüs iptali kapıda!
EKONOMİ
Van'daki 150 bin rezervasyon için virüs iptali kapıda!

BİLETLER İPTAL EDİLİYOR

Koronavirüsün hızla yayılması ve ölü sayısının her geçen gün artması belli ülkelere seyahat edecek vatandaşlarda da paniğe yol açtı. Yapılan seyahat uyarılarının ardından bir çok ülke için önceden satın alınmış uçak biletleri bir bir iptal ediliyor. Havayolu şirketleri de vatandaşın mağdur olmaması için harekete geçmiş durumda.

Yapılan analizlere göre en kötü senaryoda virüsün etkilerinin haziran sonunda biteceği öngörülüyor.

THY: İADE VE AÇIĞA ALMAYI KOLAYLAŞTIRDIK

Ölümcül virüs sonrası iptal edilen uçuşların bilet iadesine ilişkin konuşan THY Yönetim Kurulu Başkanı İlker Aycı, bilet iade ve açığa alma sürecini kolaylaştırdıklarını, Mayıs ayına kadar olan biletlerin bedelini ödemek, açığa almak gibi konularda her yerden hizmet alınabileceğine dikkat çekti.

LİSTEDE 5 ÜLKE YER ALIYOR

Türk Hava Yolları'nın web sitesinde yapılan ''Koronavirüs kaynaklı uçuşu iptal olan veya olmayan yolcularımıza tanınan haklar ve ayrıcalıklar'' başlıklı açıklamada iade ve ücretsiz rezervasyon değişikliği virüsün görüldüğü 5 ülke için tanımlanmış. Alım ve değişiklik için farklı tarihlerin baz alınarak değişim ve iade hakkı tanınan ülkeler Çin, İran, İtalya, Irak ve Güney Kore şeklinde sıralanıyor.

  • Türk Hava Yolları söz konusu ülkelerle ilgili hiç kullanılmamış biletlerde ücretsiz iade, kısmi olarak kullanılmış, seyahatin tamamlanmamış olduğu biletlerde ise biletin kullanılmayan uçuşlarına ait iade işlemini ücretsiz yapıyor.

İnfografik: Davuthan Güçlü

PEGASUS: KESİNTİSİZ İPTAL EDİLEBİLİR

İtalya ve Irak’ta Koronavirüs (COVID-19) vakalarında yaşanan artış nedeni ile Dışişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan seyahat uyarısının ardından açıklama yapan Pegasus ise 26 Şubat 2020 tarihinden önce satın alınıp 31 Mart 2020 tarihine kadar olan İtalya ve Irak uçuşları için kesintisiz iptal ve açığa alma işlemi uygulanabileceğini duyurdu.

Firma, Suudi Arabistan Dışişleri Bakanlığının aldığı karar doğrultusunda, Umre ve ziyaretçi vizesine sahip olan tüm ülke vatandaşları ile Çin, İran, İtalya, Kore, Japonya, Taylan, Malaysiya, Endonezya, Pakistan, Afganistan, Filipinler, Singapur, Hindistan, Lübnan, Suriye, Yemen, Azerbaycan, Kazakistan, Özbekistan, Somali ve Vietnam turist vizesine sahip ülke vatandaşları, Körfez Arap Ülkeleri vatandaşlarının kimlik kartlarıyla girişine izin vermemesinden kaynaklı; 31 Mart 2020 tarihine kadar olan Suudi Arabistan uçuşlarında kesintisiz iptal ve açığa alma imkanı sunuyor.

YASADAN ZİYADE İNSANİ HAK

Hava yolları şirketleri tarafından seyahat yasağı getirilen ülkelere bilet almış vatandaşların biletlerinin iade yada değişiminin hiçbir gerekçe gösterilmeden yada cezai şart uygulanmadan yapılması gerektiğini vurgulayanTüketiciyi Koruma Derneği (TÜKODER) Başkanı Aziz Koçal,

“Ancak, koronavirüs nedeniyle riskli ülkelere yada virüsün görüldüğü ülkelere alınmış uçak biletlerinin iade yada değişimi ile ilgili taleplerin hava yolları şirketleri tarafından yerine getirilmediği yönünde bir çok şikayet geliyor. Bu gibi durumlarda tüketicinin sağlık ve güvenliğinin korunması yönünden değerlendirilme yapılmalı, seyahat edilecek ülkede tüketicinin sağlığının tehdit altında olabilecek emareler mevcut ise hava yolu şirketi iade yapmasa bile değişim hakkını tüketiciye sağlamalıdır. Burada mevcut yasal haklardan ziyade insani uygulamalar ve insan sağlığı açısından riskler dikkate alınmalıdır.” dedi.

Hava yolu şirketleri iade ve değişim işlemini 6 ülke üzerinden gerçekleştiriyor.

MÜCBİR SEBEP İLAN EDİLMELİ

Koronavirüsten kaynaklı mücbir sebep ilan edilmesi gerektiğine dikkat çeken Koçal sözlerini şu şekilde sürdürdü:

''Bu yönde bir açıklama yapılır ise paket tur ve uçak biletleri konusu ile ilgili rahat bir uygulama yapılabilir. Vatandaşlarımız; gidecekleri ülkelerde corona virüsü görüldüğü bu yönde tedbirler alındığına dair haberler var ise uçak bileti iptal yada değişim talebini yazılı olarak kalıcı verici ortamında şirkete göndermelerini gerekir, yapılan başvuru ile basın yansıyan haberler ve yetkililer tarafından yapılan açıklamaları delil göstererek, iptal edilmeyen yada değişim yapılmayan biletleri ile ilgili hakem heyetlerine başvurabilirler.''

3 ilde coronavirüs nedeniyle 30 bin rezervasyon iptal oldu
EKONOMİ
3 ilde coronavirüs nedeniyle 30 bin rezervasyon iptal oldu

Gümrük Müdürlüğü aracına roketli saldırı

Gümrük Müdürlüğü
aracına roketli saldırı

Yaralıların olduğu öğrenilen bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi.
Kritik İdlib mesajı

Kritik İdlib mesajı

"Rusya'nın kimseyle savaşa girmeye niyeti yok".
Mehmetçiğe şemsiye tutmuştu

Mehmetçiğe şemsiye tutmuştu

​Duygulandıran karenin hikayesi ortaya çıktı.
Ne soğuk ne saldırılar yıldırmadı

Ne soğuk ne saldırılar yıldırmadı

Binlerce sığınmacı sıfır noktasında kamp kurdu.
6 ülke için<br>para iadesi hakkı

6 ülke için
para iadesi hakkı

​Koronavirüs sonrası biletlerini iptal ettiriyorlar.
Vur Mehmedim!

Vur Mehmedim!

​Hak için, Allah için, mazlumlardan yükselen o ah için!

İkinci duyuruya kadar yasaklandı

İkinci duyuruya kadar yasaklandı

Borsadaki açığa satışlara yönelik yeni açıklama.
89 bini aştı

89 bini aştı

Dünyada koronavirüs kabusu büyüyor.
Ölüme terk edildiler

Ölüme terk edildiler

​Denizde mahsur kalan göçmenleri Türk Sahil Güvenlik kurtardı.
Marketlere<br>hücum ettiler

Marketlere
hücum ettiler

​ABD'de koronavirüsten bir kişi daha hayatını kaybetti.
11 ülkeye<br>vize muafiyeti

11 ülkeye
vize muafiyeti

​Cumhurbaşkanı kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.
Kahraman Mehmetçik için dua

Kahraman Mehmetçik için dua

​Bahar Kalkanı Harekatı için camilerde Fetih Suresi okundu.
Masonik suç örgütü

Masonik suç örgütü

​Adnan Oktar mason diplomasını kendi televizyonu A9 yayınında almıştı.
Durdurulamıyor

Durdurulamıyor

​Çin'de Kovid-19 salgınında can kaybı 2 bin 914'e yükseldi.
'Orta Doğu'yu değiştiren adam'

'Orta Doğu'yu değiştiren adam'

Dünyanın konuştuğu başarıya Hudson uzmanından çarpıcı yorum.
Karada ve<br>havada aman yok

Karada ve
havada aman yok

​Türkiye'nin verdiği süre bitti, Bahar Kalkanı başladı.
SİHA'lar İdlib harekatını tarihe geçirdi:
Dünya

SİHA'lar İdlib harekatını tarihe geçirdi: "Bu inanılır gibi değil, tanksavar kullanmaya kalksanız aylar sürer"

İdlib'de askerlerimize yönelik saldırıların ardından Türk Silahlı Kuvvetleri, bölgede SİHA fırtınası estirdi. Halep'ten Lazkiye kırsalına kadar SİHA'lar ile yüzlerce rejim askerini etkisiz hale getirildi. Çok sayıda zırhlı araç, her türlü mühimmat tesis ve deposu nokta atışlarla imha edildi. SİHA'ların özellikle Rus yapımı Pantsir S1 hava savunma sistemini bloke edip vurduğu görüntüler dünya basınında büyük ilgi gördü. Savunma analistleri sosyal medyada "İsrail'den sonra bunu yapabilen ikinci ülke Türkiye" yorumları yaptı. Peki, SİHA'lar nasıl bu kadar etkin ve başarılı operasyonlar yürütebildi? Savunma Politikası Analisti Turan Oğuz'a göre de bu kabiliyet dünyada 4-5 ülkede var. Harekatı insansız hava araçlarının faaliyetleri üzerinden değerlendiren Oğuz "Hem SİHA'larımız hem hassas güdümlü mühimmatlarımız hem de elektronik harp kabiliyetimiz bir araya gelerek bu başarıyı getirdi" değerlendirmesinde bulundu.
Bulgaristan Başbakanı Boyko Borisov: Türkiye tek başına Suriyeli mültecilere bakmak zorunda değil
Dünya

Bulgaristan Başbakanı Boyko Borisov: Türkiye tek başına Suriyeli mültecilere bakmak zorunda değil

Bulgaristan Başbakanı Boyko Borisov, mülteciler konusunda Türkiye’ye derhal yardım edilmesi gerektiğini, Türkiye’nin tek başına Suriyeli mültecilere bakmak zorunda olmadığını söyledi.
Avrupa Birliğini göçmen endişesi sardı
Dünya

Avrupa Birliğini göçmen endişesi sardı

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Türkiye'den Avrupa'ya göçmen akınını "endişeyle" izlediklerini bildirdi.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.