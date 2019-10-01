Ekonomi Borsa güne yükselişle başladı BIST 100 endeksi 105 bin puan seviyesinde
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Borsa güne yükselişle başladı: BIST 100 endeksi 105 bin puan seviyesinde

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,23 artışla 105.274,97 puandan başladı. Analistler, bugün dünya genelinde açıklanacak imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verilerinin takip edileceğini belirterek, ABD ve İngiltere'deki siyasi gelişmeler ile ticaret müzakerelerine ilişkin açıklamaların piyasaların yönü üzerinde belirleyici olacağını kaydetti.

Haber Merkezi AA
Borsa İstanbul
Borsa İstanbul

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, açılışta 241,95 puan artışla 105.274,97 seviyesine yükseldi.

Açılışta BIST 100 endeksi, 241,95 puan ve yüzde 0,23 değer kazancıyla 105.274,97 seviyesine çıktı. Bankacılık endeksi yüzde 0,36 ve holding endeksi yüzde 0,42 yükseliş kaydetti.

En fazla kazandıran elektrik oldu

  • Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 1,08 ile elektrik, en çok gerileyen ise yüzde 1,39 ile ulaştırma oldu.

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BIST 100 endeksi 105 bin puan seviyesinde

Dün, analistlerin direnç olarak nitelendirdiği 105.500 puanın üzerini test eden BIST 100 endeksi, geçen hafta yaklaşık yüzde 10 yükselen banka pay piyasalarında etkisini artıran kar satışlarıyla bu seviyelerde kalıcılık sağlayamadı.

  • BIST 100 endeksi, dün önceki kapanışa göre yüzde 0,11 azalarak günü 105.033,02 puandan tamamladı.

Analistler, bugün dünya genelinde açıklanacak imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verilerinin takip edileceğini belirterek, ABD ve İngiltere'deki siyasi gelişmeler ile ticaret müzakerelerine ilişkin açıklamaların piyasaların yönü üzerinde belirleyici olacağını kaydetti.

Teknik açıdan BIST 100 endeksinde 105.500'ün üzerinde kalıcılık sağlanması durumunda yükseliş eğiliminin devam edebileceğini ifade eden analistler, 102.500'ün ise kısa vadeli destek olarak öne çıktığını söyledi.

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