Ekonomi Merkez Bankasından swap hamlesi Döviz Karşılığı Altın Swap Piyasası açıldı
TÜRKİYE EKONOMİSİ

​Merkez Bankası'ndan swap hamlesi

Merkez Bankası'ndan swap hamlesi: Döviz Karşılığı Altın Swap Piyasası açıldı

Merkez Bankası bünyesinde Döviz Karşılığı Altın Swap Piyasası açılmasına karar verildi. Söz konusu piyasa 2 Ekim tarihiyle açılacak.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Döviz karşılığı altın swap piyasasının açılması kararlaştırıldı.
Döviz karşılığı altın swap piyasasının açılması kararlaştırıldı.

Merkez Bankasından yapılan duyuruya göre bankaların likidite yönetimindeki etkinliğinin artırılması amacıyla Merkez Bankası bünyesinde Döviz Karşılığı Altın Swap Piyasası'nın açılmasına karar verildi.

İşlemler, döviz ve efektif piyasalarında işlem yapmaya yetkili bankalarla limitleri dahilinde alım/satım yönünde kotasyon yöntemiyle gerçekleştirilecek.Söz konusu piyasada Merkez Bankası taraflı işlemlere yarından itibaren başlanacak.

İşlemlere ilişkin ayrıntılar veri dağıtım sistemleri aracılığı ile günlük olarak ilan edilecek.

Merkez Bankası’ndan ‘döviz’ hamlesi
EKONOMİ
Merkez Bankası’ndan ‘döviz’ hamlesi

Swap nedir?

“Swap” kelimesi; değiştirmek, takas etmek anlamına gelir. Swap, finans dünyasında ise iki tarafın finansal araçlarını takas ettiği sözleşme olarak adlandırılır. Swaplar, nakit akışını değiştirmek için yapılan finansal anlaşmalar olarak da açıklanabilir. İki taraf arasında sabit ve değişken faiz oranlı ödemelerin belirli bir süre boyu döviz swapinca değiştirildiği, taraflar arasında yapılan bir işlemdir.

Swaplar; faiz oranlarına, hisse senedi endekslerine, döviz kurlarına ve emtia fiyatlarına bağlı olarak işlem görebilir.

Çoğu opsiyon ve vadeli işlem sözleşmelerinden farklı olarak swaplar, borsada işlem gören enstrümanlar değildir. Bunun yerine swaplar, tezgah üstü piyasalarda işlem gören sözleşmelerdir.

Döviz swapı ve faiz swapı işlemleri, piyasada karşılaşılan en yaygın swap türleridir.

Merkez Bankası'ndan swap hamlesi
EKONOMİ
Merkez Bankası'ndan swap hamlesi

Swap oranı nedir?

Swap oranı, bir alıcının kısa vadeli (dalgalı) piyasalar karşısında talep ettiği sabit orandır.

Swap oranları, farklı swap türlerine uygulanır. Bir para takası, bir başka para biriminde olanlar için faiz ödemelerinin takasıdır. İşlem yapılan paritede iki farklı para biriminin faiz oranları arasındaki fark swap oranını belirler. Bir swap oranı işleminde, takasın sabit oranlı bacağının nakit akışı, işlem yapıldığında belirlenir. Değişken oranlı bacağın nakit akışı, sıfırlama tarihlerinde periyodik olarak belirlenir. Forex piyasasında yapılan işlemler 2 gün valörlü olduğu için genellikle Çarşamba günleri swaplar x3 olarak yansır. Böylelikle hafta sonuna denk gelen işlemlerin swapı hafta içi uygulanmış olur.

Merkez Bankası swap ihalesi açtı
EKONOMİ
Merkez Bankası swap ihalesi açtı

Swap işlemi neden tercih edilir?

Karşılıklı tarafların swap işlemini tercih etmesinin birçok nedeni vardır:

– Bir yatırımcının hedefleri veya geri ödeme senaryolarında yaşanan değişiklik.

– Yeni mevcut veya alternatif nakit akışlarına geçişte maddi fayda artmış olabilir.

– Bir değişken faizli kredi geri ödemesine ilişkin riskten korunma veya risk azaltma ihtiyacı olabilir.

– Swaplar, karşılıklı sözleşmelerin tasarlanması ve yapılandırılmasında büyük esneklik sunar. Bu esneklik, her biri belirli bir amaca hizmet eden birçok takas varyasyonu üretir.

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