Borsa günü düşüşle tamamladı BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 470,32 puan ve yüzde 0,45 azalarak 102.993,20 puana geriledi. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 1,55 ile inşaat, en çok gerileyen ise yüzde 4,57 ile spor oldu.

Haber Merkezi 07 Ekim 2019, 18:19 Son Güncelleme: 07 Ekim 2019, 18:22 AA