Ekonomi Altın günü yüklelişle tamamladı
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Altın günü yüklelişle tamamladı

Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 0,80 artışla 277,70 liradan tamamladı.

Haber Merkezi AA
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

İstanbul Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 452,00 lira, Cumhuriyet altını 1.850,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise cuma günkü kapanışa göre yüzde 0,80 yükselişle 277,70 liradan işlem gördü.

İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, cuma günkü ve bugün itibarıyla kapanış fiyatları (TL) şöyle:


  • 24 Ayar Külçe Altın(Gr.) 277,70
  • Cumhuriyet Ata Lira 1.850,00
  • 22 Ayar Bilezik(Gr.) 257,00
  • Lira(Tam) Ziynet 1.807,00
  • Yarım Ziynet 904,00
  • Çeyrek Ziynet 452,00

Altının kilogramı 276 bin 600 liraya yükseldi
EKONOMİ
Altının kilogramı 276 bin 600 liraya yükseldi
Aldıkları ceza belli oldu

Aldıkları ceza belli oldu

15 Temmuz'da sela okuyan müezzini darp etmişlerdi.
Bir tek Erdoğan geldi

Bir tek Erdoğan geldi

Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic, basın toplantısında konuştu.
PYD DEAŞ kartını oynuyor

PYD 'DEAŞ kartını' oynuyor

​"DEAŞ'lıların olduğu hapishanelerdeki elemanlarımızı çektik".
Sonu olmayan<br>saçma savaşlardan<br> çıkma vakti geldi

Sonu olmayan
saçma savaşlardan
çıkma vakti geldi

Trump'tan flaş Suriye açıklamaları.
Türkiye'ye yaptırım uygulanması için elimden geleni yapacağım

Türkiye'ye yaptırım uygulanması için elimden geleni yapacağım

​ABD'li senatörden küstah tehdit.
14 bin ÖSO<br> askeri yola çıktı

14 bin ÖSO
askeri yola çıktı

Fırat'ın doğusuna yönelik askeri harekata katılacaklar.
Kuvvetli geliyor

Kuvvetli geliyor

​Meteoroloji, İstanbul ve 8 ili saat verip uyardı.
Çölde açık hava sineması

Çölde açık hava sineması

​Kurucusunun dahi unuttuğu sinema salonu.
ABD resmen<br> kabul etti

ABD resmen
kabul etti

​Uzmanlar, Beyaz Saray'ın açıklamalarını değerlendirdi.
'Devleti yıkmaya<br>çalışanlara karşı savaşacağız'

'Devleti yıkmaya
çalışanlara karşı savaşacağız'

​Irak, 1 Ekim'den bu yana gösterilere sahne oluyor.
Ön saflarda savaştılar

Ön saflarda savaştılar

Endülüs'ü çöl ortasında vâhâya dönüştürdüler.
Balkanlar politikamız din eksenli değil

Balkanlar politikamız din eksenli değil

​Cumhurbaşkanı, Sırbistan'daki 'Politika' gazetesine konuştu.
İskoçya'dan arazi alıp lord ve lady unvanına sahip oldular

İskoçya'dan arazi alıp lord ve lady unvanına sahip oldular

​Türkiye'den 40 bin kişi "lord" ve "lady" oldu.
Trump'ın da<br> dediği gibi...

Trump'ın da
dediği gibi...

Erdoğan, Sırbistan ziyareti öncesi konuştu.
Evrak bekliyorduk <br>Almanya'yı seçti

Evrak bekliyorduk
Almanya'yı seçti

Türk yıldız adayı kararını Almanya'dan yana kullandı.
Konvoylar halinde boşaltıyorlar

Konvoylar halinde boşaltıyorlar

ABD konvoyu ​Türkiye sınırından ayılırken görüntülendi.
Kandil'e nokta atışı

Kandil'e nokta atışı

Kırmızı kategorideki kadın terörist hedef alındı.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.