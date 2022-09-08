Ekonomi Borsa İstanbul rekora doymuyor BIST 100 endeksi gün içinde 3 bin 500 seviyelerini gördü
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Borsa İstanbul rekora doymuyor: BIST 100 endeksi gün içinde 3 bin 500 seviyelerini gördü

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında gördüğü en yüksek seviye rekorunu 3 bin 502,94 puana taşıdı. BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre yüzde 2,85 değer kazancıyla 3 bin 496 puan oldu. Toplam işlem hacmi 48,1 milyar lira düzeyinde gerçekleşti.

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Haber Merkezi Diğer
​Borsa İstanbul rekora doymuyor: Gün içinde endeks 3.500 seviyelerini gördü
Borsa İstanbul.

Borsa İstanbul'da ilk yarıda bankacılık endeksi yüzde 4,91, holding endeksi yüzde 2,18 yükseldi.

Tüm sektör endeksleri yükselirken, en çok kazandıran bankacılık oldu.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında gördüğü en yüksek seviye rekorunu 3 bin 502,94 puana taşıdı.

Analistler, bugün Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) faiz kararı ve ECB Başkanı Christine Lagarde'ın açıklamaları ile ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın konuşması öncesi pay piyasalarında pozitif bir seyir izlendiğini söyledi.

Avrupa Merkez Bankası'nda faiz artırımı bekleniyor

ECB'nin, yüzde 69 ihtimalle tarihinde ilk kez 75 baz puanlık faiz artırımına gitmesi bekleniyor. Fed'in ise bu ayki toplantısında 75 baz puanlık faiz artırımına gitme ihtimali halihazırda yüzde 78 düzeyinde bulunurken, Powell'ın açıklamalarıyla beklentilerin şekilleneceği öngörülüyor.

Analistler, bugünün veri gündeminde yurt içinde haftalık para ve banka istatistikleri, yurt dışında ise ABD'de haftalık işsizlik başvurularının öne çıktığını belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 3.500 seviyesinin direnç, 3.370 puanın destek konumunda bulunduğunu bildirdi.

Altının onsu bin 720,5 dolar seviyesinde

Uluslararası piyasalarda saat 13.00 itibarıyla avro/dolar paritesi 0,9990, sterlin/dolar paritesi 1,1490 ve dolar/yen paritesi 143,9 düzeyinde seyrediyor.

Altının onsu uluslararası piyasalarda yüzde 0,1 artışla bin 720,5 dolardan, Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı ise yüzde 0,3 azalışla 87,1 dolardan işlem görüyor.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi güne yüzde 1.15 artışla 3.441.88 puandan başladı
EKONOMİ
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi güne yüzde 1.15 artışla 3.441.88 puandan başladı

Borsa ilk yarıda yükseldi
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Borsa ilk yarıda yükseldi
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Feci kaza sonrası ​Tem Otoyolu trafiğe kapandı.

Mersin yangınından güzel haber: Alevler kontrol altına alındı
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Mersin yangınından güzel haber: Alevler kontrol altına alındı

Mersin'in Gülnar ilçesinde dün sabah başlayan ve rüzgarın da etkisiyle Silifke ilçesine kadar yayılan orman yangını, havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alınmaya çalışılıyor. Yangın, dün sabah saatlerinde Büyükeceli Karadere mevkisindeki ormanda çıktı. Rüzgarın etkisi ile büyüyen alevler, Mersin-Antalya D-400 kara yolundan da görülüyor. İhbarla bölgeye Orman İşletme Müdürlüğü'ne bağlı çok sayıda ekip gönderildi. Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey, karayolunun ulaşıma açıldığını ve alevlerin Akkuyu Nükleer Santral inşaatını tehdit etmediğini söyledi. Yangına 11 uçak, 9'u askeri 29 helikopter, 138 arazöz ve 850 personel ile müdahale edildi. Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Veysel Tiryaki, ”Mersin’deki orman yangını bu saat itibariyle kontrol altına alındı” dedi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yangından 25 kişinin etkilendiğini, tedavisi devam eden 8 kişiden birinin hayati tehlikesi bulunduğunu açıkladı.
Büyükçekmece'de TIR devrildi: Trafiğe kapatılan Tem Otoyolu yeniden açıldı
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Büyükçekmece'de TIR devrildi: Trafiğe kapatılan Tem Otoyolu yeniden açıldı

TEM Otoyolu Büyükçekmece mevkisinde TIR'ın devrilmesi nedeniyle otoyolun Edirne istikameti trafiğe kapandı. TIR'ın kaldırılmasının ardından yol 2 saat sonra trafiğe açıldı.
Kediyi öldüren pitbull cinsi köpeğin sahibine suç duyurusu
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Kediyi öldüren pitbull cinsi köpeğin sahibine suç duyurusu

Zeytinburnu'nda pitbull saldırısında ölen kedinin sahibi Saliha Biber, polise başvurarak köpeğini ağızlıksız gezdiren kişi hakkında şikayette bulundu.

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