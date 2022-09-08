Borsa İstanbul rekora doymuyor: BIST 100 endeksi gün içinde 3 bin 500 seviyelerini gördü

Borsa İstanbul'da ilk yarıda bankacılık endeksi yüzde 4,91, holding endeksi yüzde 2,18 yükseldi.
Tüm sektör endeksleri yükselirken, en çok kazandıran bankacılık oldu.
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında gördüğü en yüksek seviye rekorunu 3 bin 502,94 puana taşıdı.
Analistler, bugün Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) faiz kararı ve ECB Başkanı Christine Lagarde'ın açıklamaları ile ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın konuşması öncesi pay piyasalarında pozitif bir seyir izlendiğini söyledi.
Avrupa Merkez Bankası'nda faiz artırımı bekleniyor
ECB'nin, yüzde 69 ihtimalle tarihinde ilk kez 75 baz puanlık faiz artırımına gitmesi bekleniyor. Fed'in ise bu ayki toplantısında 75 baz puanlık faiz artırımına gitme ihtimali halihazırda yüzde 78 düzeyinde bulunurken, Powell'ın açıklamalarıyla beklentilerin şekilleneceği öngörülüyor.
Analistler, bugünün veri gündeminde yurt içinde haftalık para ve banka istatistikleri, yurt dışında ise ABD'de haftalık işsizlik başvurularının öne çıktığını belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 3.500 seviyesinin direnç, 3.370 puanın destek konumunda bulunduğunu bildirdi.
Altının onsu bin 720,5 dolar seviyesinde
Uluslararası piyasalarda saat 13.00 itibarıyla avro/dolar paritesi 0,9990, sterlin/dolar paritesi 1,1490 ve dolar/yen paritesi 143,9 düzeyinde seyrediyor.
Altının onsu uluslararası piyasalarda yüzde 0,1 artışla bin 720,5 dolardan, Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı ise yüzde 0,3 azalışla 87,1 dolardan işlem görüyor.