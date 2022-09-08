Ekonomi Borsa İstanbulda BIST 100 endeksi güne yüzde 115 artışla 344188 puandan başladı
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi güne yüzde 1.15 artışla 3.441.88 puandan başladı

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 39,07 puan ve yüzde 1,15 değer kazanarak 3.441,88 puana yükseldi. Bankacılık endeksi yüzde 1,89 ve holding endeksi yüzde 1,04 artış kaydetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 2,42'yle madencilik, tek kaybettiren yüzde 0,08'le finansal kiralama, faktoring oldu.

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Haber Merkezi AA
Borsa İstanbulda BIST 100 endeksi güne yüzde 1.15 artışla 3.441.88 puandan başladı
Arşiv.

BIST 100 endeksi, dün yüzde 0,34 artarak 3.402,81 puan ile tüm zamanların en yüksek kapanışını gerçekleştirdi.

Analistler, küresel çapta devam eden resesyon ve enerji krizi risklerine karşın, bugün Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) faiz kararı ve ECB Başkanı Christine Lagarde'ın açıklamaları ile ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın konuşması öncesi pay piyasalarında pozitif bir seyir izlendiğini söyledi.

ECB'nin, yüzde 69 ihtimalle tarihinde ilk kez 75 baz puanlık faiz artırımına gitmesi bekleniyor. Fed'in ise bu ayki toplantısında 75 baz puanlık faiz artırımına gitme ihtimali halihazırda yüzde 78 düzeyinde bulunurken, Powell'ın açıklamalarıyla beklentilerin şekilleneceği öngörülüyor.

Analistler, bugünün veri gündeminde yurt içinde haftalık para ve banka istatistikleri, yurt dışında ise ABD'de haftalık işsizlik başvurularının öne çıktığını belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 3.450 ve 3.500 seviyelerinin direnç, 3.370 puanın destek konumunda bulunduğunu bildirdi.

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