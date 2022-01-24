Ekonomi Borsa haftaya düşüşle başladı
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Borsa haftaya düşüşle başladı

Borsa İstanbul'da 24 Ocak yeni güne başlangıç rakamları belli oldu. BIST 100 endeksi, haftaya yüzde 0,31 azalışla 2.004,87 puandan başladı.

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Haber Merkezi AA
Borsa İstanbulda 24 Ocak yeni güne başlangıç rakamları
Foto/arşiv

Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 6,29 puan ve yüzde 0,31 değer kaybederek 2.004,87 puana geriledi.

Bankacılık endeksi yüzde 0,17 ve holding endeksi yüzde 0,30 düşüş kaydetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 1'le spor, en çok kaybettiren yüzde 0,93'le ulaştırma oldu.

Geçen hafta boyunca dalgalı bir seyir izleyen BIST 100 endeksi, cuma günü yüzde 0,15 değer kaybederek 2.011,16 puandan kapandı. Endeks, haftalık bazda ise yüzde 2,98 değer kaybetti.

Analistler, jeopolitik riskler ve enflasyon endişelerinin pay piyasalarına yön veren temel faktör olmaya devam etmesinin beklendiğini belirterek, çarşamba günü gerçekleştirilecek ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz kararı öncesinde yatırımcıların temkinli bir duruş sergilediğini ve yön arayışının öne çıktığını söyledi.

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