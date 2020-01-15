Borsa’dan tüm zamanların rekoru 121.423

Mart 2018'den bu yana ilk kez önceki gün 120 bin seviyesini aşarak tarihi zirvesine yaklaşan BIST 100 endeksi, dün bütün zamanların tarihi rekorunu kırdı. Borsa İstanbul dün günü yüzde 0,98’lik yükselişle 121 bin 423 puandan tamamladı.

11 HAFTADIR BAHAR HAVASI

Borsa İstanbul'da kasımdan bu yana "bahar havası" eserken, haftalık bazda son 10 haftadır yükselen BIST 100 endeksi, bu seriyi 11. haftaya taşımaya hazırlanıyor. En son 2009'da böyle bir trend yakalayan endeks, bu haftayı da yükselişle kapatması halinde haftalık bazda en uzun süre üst üste yükseliş rekorunu egale etmiş olacak.

Türkiye'nin 5 yıllık risk priminin (CDS) Mayıs 2018'den bu yana en düşük seviye olan 265 baz puana gerilemesinin yanısıra sanayi üretimi, imalat sanayi siparişleri ve kapasite kullanım oranlarının artması etkili oldu. Analistler de, sanayi üretimi ve ekonomik güven endeksinde gözlenen iyileşmenin yanı sıra faizlerdeki düşüşün yatırımcılarda, şirket karlılıklarında iyileşmeye sebep olacağı beklentisini güçlendirdiğini ve Borsa İstanbul'daki ralliyi desteklediğini kaydetti.

GÖSTERGE FAİZİ DİPTE

Olumlu havanın etkisiyle 2 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi de dün yüzde 1,59 oranında gerileyerek yüzde 10,55’e geriledi. Bu oran gösterge faizinin son 3 yılda gördüğü en düşük seviye oldu.