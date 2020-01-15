450 milyon TL'lik 'Temiz' yatırım

Hayat Kimya Türkiye Genel Müdürü Enes Çizmeci, Çizmeci, "Yılda 70 bin ton kapasite ile çalışacak bu yeni tesisimizle birlikte, Mersin’deki kapasitemizi 140 bin tona, Türkiye’deki kapasitemizi ise 280 bin tona çıkararak Türkiye’nin en büyük temizlik kağıdı üreticisi liderliğimizi sürdüreceğiz" açıklamasında bulundu.
200 KİŞİYE İSTİHDAM
- Çizmeci, 2021 ortalarında devreye alacakları yeni nesil tesisle birlikte 200 kişiye ek istihdam sağlayacaklarını belirterek, şu bilgileri paylaştı: "Böylece, Mersin’deki kampüsümüzde istihdamımızı toplam 550 kişiye çıkarmış olacağız. Bu tesisimizde, bobin kağıt, tuvalet kağıdı, kağıt havlu, peçete ve mendil üreteceğiz. Üretilen ürünlerin yüzde 60’ı, Avrupa, Ortadoğu ve Afrika’da 50 farklı ülkeye ihraç edilecek. Türkiye’deki 10 evin 8’ine Hayat markalı ürünlerimizle giriyoruz. Hayat olarak markalı temizlik kağıtları rulolu ürünlerde yüzde 42’lik pazar payı ile lideriz. Ayrıca 5 kıtada 100’den fazla ülkeye ihracat yaparak, markalarımızı dünya çapında milyonlarca eve ulaştırmaya devam ediyoruz."