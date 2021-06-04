Ekonomi Bugün hesaplarda Kısa Çalışma ve İşsizlik Ödeneği ödemeleri bugün yatırılacak
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Bugün hesaplarda: Kısa Çalışma ve İşsizlik Ödeneği ödemeleri bugün yatırılacak

Kısa Çalışma Ödeneği bugün itibarıyla hesaplara yatmaya başlayacak. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada mayıs ayına ilişkin Kısa Çalışma ve İşsizlik Ödeneği ödemelerinin 4 Haziran'da hesaplara yatırılacağını duyurmuştu.

Haber Merkezi DHA
Bugün hesaplarda: Kısa Çalışma ve İşsizlik Ödeneği ödemeleri bugün yatırılacak
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31 Haziran 2021 tarihine kadar uzatılan Kısa Çalışma Ödeneği bugün itibarıyla hesaplara yatmaya başlayacak.

BAKAN BİLGİN AÇIKLAMIŞTI

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Bilgin, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, "Mayıs ayına ilişkin Kısa Çalışma ve İşsizlik Ödeneği ödemelerini 4 Haziran'da hesaplara yatırıyoruz" demişti.

  • Ödemelerin banka hesaplarına yatırılacağını, IBAN bilgileri bulunmayan veya hatalı olan vatandaşlara da PTT üzerinden ödeme yapılacağını vurgulayan Bakan Bilgin, "Kısa Çalışma ve İşsizlik Ödeneği ödemeleri 4 Haziran Cuma günü hesaplara yatırılacak" açıklamasını yaptı.

Bakan açıkladı: Kısa çalışma ve işsizlik ödeneği 4 Haziran'da hesaplara yatırılacak
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Bakan açıkladı: Kısa çalışma ve işsizlik ödeneği 4 Haziran'da hesaplara yatırılacak

Bakan Bilgin açıkladı: Kısa çalışma ve işsizlik ödeneği ödemeleri yarın hesaplara yatırılacak
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