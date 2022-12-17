Ekonomi Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan Yardımcısı Soysaldan EYT açıklaması
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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan Yardımcısı Soysal'dan EYT açıklaması

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan Yardımcısı Ertuğrul Soysal, "Bir ay sonra artık EYT sorununu konuşmayı bırakmış olacağız." dedi.

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Haber Merkezi AA
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan Yardımcısı Soysaldan EYT açıklaması
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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan Yardımcısı Ertuğrul Soysal, Kızılcahamam'daki bir otelde, Hizmet-İş Sendikası 14. Genel Kuruluna katıldı. Emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) konusunun gündemlerinde olduğunu belirten Soysal, bir taraftan devletin çıkarlarını diğer taraftan ise işçi ve işverenleri düşünerek çalışmalarını sürdürdüklerini söyledi. EYT düzenlemesi konusunda teknik çalışmaların devam ettiğini bildiren Soysal, şunları kaydetti:

'Emekli olabileceklerin sayısı 1,6 milyon civarında'

"İşin teknik detaylarına vakıf olmadan yapılacak eleştiriler gerçekçi ve yapıcı olmayacaktır. Yaş şartı olmadığında emekli olabileceklerin sayısı 1,6 milyon civarında. Bu sayı daha artacaktır. Bu nedenle emeklilerimizin hem kamu bütçesine hem de işverene getireceği ilave yükü doğru hesaplamak ve buna göre aksiyon almak durumundayız. Bakanlık olarak hedefimiz, yıl bitmeden çalışmalarımızı tamamlamak, Meclis'e sunmak yönünde. Sayın Cumhurbaşkanımızın da bu yönde açıklamaları oldu. Öyle inanıyorum ki bir ay sonra biz artık EYT sorununu konuşmayı bırakmış olacağız."

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