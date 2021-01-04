ÇAYKUR'dan "imha edilen ve küflenen çay" iddialarına yanıt: Ürünler üzerinde kuşku oluşturulmaya çalışıyorlar

ÇAYKUR Genel Müdürlüğü, bazı haberlerde yer alan "20 ton çay imha edildi, 122 bin ton çay küflenmek üzere" ifadelerinin gerçeği yansıtmadığını, teşekkülün küflenmek üzere olan veya küflenme tehlikesi altında bulunan çayı olmadığını bildirdi.

Genel Müdürlükten yapılan yazılı açıklamada, 1 Ocak'ta bazı yazılı ve görsel medyada teşekkülü hedef alan haberlerde "20 ton çay imha edildi, 122 bin ton çay küflenmek üzere: Çaykur'du, 'çayküf' oldu!" vurgusuyla manşetten haberler verildiği ifade edildi.

Bu haberlerin içeriğinin yanlış ve çarpıtmaya yönelik olduğu kaydedilen açıklamada, "Bir kamu kurumu olmasının yanında tacir niteliği de bulunan teşekkülümüzün ticari itibarına ve marka değerine bu yanlış haberlerle zarar verilmiş, ürünleri üzerinde kuşku oluşturulmaya çalışılmıştır." değerlendirmesine yer verildi.

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"İyi niyetle bağdaşır yanı yok"

Açıklamada, söz konusu haberlerdeki "20 ton çay imha edildi, 122 bin ton çay küflenmek üzere" ifadelerinin doğru olmadığı belirtilerek, şunlar kaydedildi:

"Teşekkülümüzün küflenmek üzere olan veya küflenme tehlikesi altında bulunan çayı yoktur. Geçmiş dönemlerdeki (2015-2016) aşırı yağışlar ve yaşanan seller nedeniyle zarar gören ve usulü gereğince Rize Gelir İdaresi Başkanlığı Rize Defterdarlığı Yeşilçay Geçici Takdir Komisyonu Başkanlığının kararı da temin olunarak imha edilen 20 ton çay dışında zarar gören veya imha edilen herhangi bir çayımız yoktur. Devasa üretim süreçleri içerisinde ve mevcut iklim koşullarında olağan kabul edilebilecek bu durumun istismar vasıtası yapılarak teşekkül ürünlerine yönelik komple bir algı oluşturmanın iyi niyetle bağdaşır bir yanı olmadığı açık olup, sayın kamuoyunun takdiri dahilindedir."

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Stoklar makul düzeyde

Teşekkülün 47 fabrikası ve 9 bölge müdürlüğü olduğu, mevcut çayların bu müdürlüklerin depolarında güvenle muhafaza edildiğine dikkat çekilen açıklamada, 2018 yılı öncesi döneme ait çaylarının bulunmadığı, haberde belirtilenin aksine stokların makul düzeyde olduğu aktarıldı.

Açıklamada, stok seviyesinin, çay kampanyasının başladığı mayıs ayı itibarıyla 55-60 bin tonlar civarında olacağının öngörüldüğü de belirtildi.

ÇAYKUR'un, sektörün ve bölgenin iktisadi ve sosyal lokomotif kuruluşu olarak ilgili mevzuatında belirlenen faaliyetlerine kesintisiz devam ederek ülkenin ve bölgenin kalkınması ve bölge halkının refahı için çalışmalarını sürdürdüğü vurgulanan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Aldığı her yaprağın ücretini üreticilerimize en kısa sürede öderken, çay satışlarını artırmaya yönelik yeni ürünler ve farklı satış metotları ve argümanlar denerken, üretim proseslerinde modernizasyon ve yatırım harcamaları yaparken, çay sektörünün geleceğine yönelik Ar-Ge ve vizyon projeleri geliştirirken elbette dönemsel olarak finansal sorunlar oluşabilmektedir. ÇAYKUR, 200 bin çay üreticisi ve bunların aileleri ile birlikte yaklaşık 1 milyonluk kitleye hizmet vermektedir. Teşekkülün 11 bin çalışanı, 780 bin dekar çaylık alanda tarımsal faaliyet gösteren üreticilerine ve halkımıza yüklendiği görev ve misyonun gereğini yerine getirmeye devam etmektedir. Bu vesileyle söz konusu haberlerin çarpıtma, yanlış ve algıya yönelik olduğunu kamuoyunun bilgisine saygıyla arz ederiz."

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