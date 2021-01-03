Rize'de kazanan çıkmadı

Süper Lig'in 16. haftasında Rizespor sahasında Gençlerbirliği'ni ağırladı. Mücadele 1-1 eşitlikle sona erdi. Rizespor'un golü 8. dakikada Skoda kaydederken, Gençlerbirliği'nin golünü ise 64. dakikada Soner Dikmen attı.

Bu sonucun ardından Rizespor puanını 20'ye, Gençlerbirliği ise 16'ya yükseltti.

Gelecek hafta Rizespor deplasmanda Beşiktaş'ın konuğu olacak. Gençlerbirliği ise evinde Hatayspor'u ağırlayacak.