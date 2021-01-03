SÜPER LİG

Rizespor-Gençlerbirliği maçı kaç kaç bitti

Rize'de kazanan çıkmadı

Süper Lig'in 16. haftasında Çaykur Rizespor sahasında Gençlerbirliği ile 1-1 berabere kaldı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Rizespor-Gençlerbirliği karşılaşmasından bir kare

Rizespor-Gençlerbirliği karşılaşmasından bir kare

Süper Lig'in 16. haftasında Rizespor sahasında Gençlerbirliği'ni ağırladı. Mücadele 1-1 eşitlikle sona erdi. Rizespor'un golü 8. dakikada Skoda kaydederken, Gençlerbirliği'nin golünü ise 64. dakikada Soner Dikmen attı.

Bu sonucun ardından Rizespor puanını 20'ye, Gençlerbirliği ise 16'ya yükseltti.

Gelecek hafta Rizespor deplasmanda Beşiktaş'ın konuğu olacak. Gençlerbirliği ise evinde Hatayspor'u ağırlayacak.

Berat Özdemir'in kadroda olmamasının nedeni ortaya çıktı
Berat Özdemir'in kadroda olmamasının nedeni ortaya çıktı

Süper Lig'in 16. haftasında Rizespor ile Gençlerbirliği arasında oynanacak maçın 11'leri açıklandı. Başkent ekibinde orta saha oyuncusu Berat Özdemir'in bu maçın kadrosunda yer almaması dikkati çekti.Gençlerbirliği Kulübü Kongre Üyesi Mehmet Soylu, dün sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, 22 yaşındaki futbolcunun Trabzonspor'a transfer olduğunu duyurmuştu."Testinde sorun var"Gençlerbirliği Teknik Direktörü Mustafa Kaplan, Rizespor karşılaşması öncesinde Berat Özdemir'in neden kadroya alınmadığını açıkladı. Kaplan, "Stancu, Ayite ve Ömürcan'ın sakatlıkları var. Matthias, Halil İbrahim ve Berat'ın test sonuçlarında sıkıntılar var, bazıları Hatayspor maçında aramızda olacak" ifadelerini kullandı.Gençlerbirliği altyapısından yetişen Berat Özdemir, başkent ekibi formasıyla toplam 59 maça çıktı ve 5 gol kaydetti. Berat Özdemir Trabzonspor'daBerat Özdemir'den maç sonu tepki çeken açıklama: "Fair-play yoksunu Ankaragücü"

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