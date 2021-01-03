Berat Özdemir'in kadroda olmamasının nedeni ortaya çıktı

Süper Lig'in 16. haftasında Rizespor ile Gençlerbirliği arasında oynanacak maçın 11'leri açıklandı. Başkent ekibinde orta saha oyuncusu Berat Özdemir'in bu maçın kadrosunda yer almaması dikkati çekti.

Gençlerbirliği Kulübü Kongre Üyesi Mehmet Soylu, dün sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, 22 yaşındaki futbolcunun Trabzonspor'a transfer olduğunu duyurmuştu.

"Testinde sorun var"

Gençlerbirliği Teknik Direktörü Mustafa Kaplan, Rizespor karşılaşması öncesinde Berat Özdemir'in neden kadroya alınmadığını açıkladı. Kaplan, "Stancu, Ayite ve Ömürcan'ın sakatlıkları var. Matthias, Halil İbrahim ve Berat'ın test sonuçlarında sıkıntılar var, bazıları Hatayspor maçında aramızda olacak" ifadelerini kullandı.

Gençlerbirliği altyapısından yetişen Berat Özdemir, başkent ekibi formasıyla toplam 59 maça çıktı ve 5 gol kaydetti.

Berat Özdemir Trabzonspor'da Devre arasında kadrosunu güçlendirmek için çalışmalar yapan Trabzonspor, Gençlerbirliği'nin 22 yaşındaki orta saha oyuncusu Berat Özdemir ile anlaşma sağladı. Ankara ekibinin kongre üyesi Mehmet Soylu, transferin bittiğini sosyal medya hesabından duyurdu.Berat Özdemir'in 2.5 milyon euro bonservis bedeli karşılığında Trabzonspor'a transfer olduğunu açıklayan Soylu, "2.5 milyon euro bedel karşılığında transfer oldu. 1 milyon euro peşin. Kalan 1.5 milyon euro Mayıs’ta. %20 yetiştirme payımız olacak" ifadelerini kullandı.22 yaşındaki oyuncuyla Trabzonspor'un dışında Beşiktaş ve Galatasaray'ın da ilgilendiği iddia edilmişti. Bu sezon toplamda 13 karşılaşmada görev alan Berat Özdemir 3 gol kaydetti.Batuhan Karadeniz'den sürpriz hareket: Süper Lig devini takip etti

Berat Özdemir'den maç sonu tepki çeken açıklama: "Fair-play yoksunu Ankaragücü" Süper Lig'in 13. haftasında Gençlerbirliği ile Ankaragücü Eryaman Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. Mücadele 1-1 eşitlikle sona erdi. Maçta bir gol atan Gençlerbirliği oyuncusu Berat Özdemir, karşılaşmanın ardından yayıncı kuruluşa çarpıcı bir açıklamada bulundu. 22 yaşındaki futbolcu, "Bu fair-play yoksunu Ankaragücü’ne rağmen sempatik bir oyun oynamaya çalıştık" ifadelerini kullandı. Berat Özdemir'in açıklaması kısa süre içerisinde sosyal medyada gündem olurken, Ankaragücü taraftarları oyuncuya tepki gösterdi. Başkent derbisinde kazanan çıkmadıSüper Lig'de pek alışık olunmayan durum: Maç sonu hakemleri tebrik etti



