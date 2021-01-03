Berat Özdemir'in kadroda olmamasının nedeni ortaya çıktı
Trabzonspor'a transfer olacağı konuşulan Gençlerbirliği forması giyen Berat Özdemir, Rizespor maçı kadrosunda yer almadı. Teknik direktör Mustafa Kaplan genç oyuncunun neden kadroda olmadığını açıkladı.
Haber MerkeziYeni Şafak
Süper Lig'in 16. haftasında Rizespor ile Gençlerbirliği arasında oynanacak maçın 11'leri açıklandı. Başkent ekibinde orta saha oyuncusu Berat Özdemir'in bu maçın kadrosunda yer almaması dikkati çekti.
Gençlerbirliği Kulübü Kongre Üyesi Mehmet Soylu, dün sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, 22 yaşındaki futbolcunun Trabzonspor'a transfer olduğunu duyurmuştu.
"Testinde sorun var"
Gençlerbirliği Teknik Direktörü Mustafa Kaplan, Rizespor karşılaşması öncesinde Berat Özdemir'in neden kadroya alınmadığını açıkladı. Kaplan, "Stancu, Ayite ve Ömürcan'ın sakatlıkları var. Matthias, Halil İbrahim ve Berat'ın test sonuçlarında sıkıntılar var, bazıları Hatayspor maçında aramızda olacak" ifadelerini kullandı.
Gençlerbirliği altyapısından yetişen Berat Özdemir, başkent ekibi formasıyla toplam 59 maça çıktı ve 5 gol kaydetti.
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