4.2 milyon liraya 2. lige transfer olan Erencan Yardımcı sahaya çıkamadı

Galatasaray'dan Eyüpspor'a 4.2 milyon TL karşılığında imza atan Erencan Yardımcı için ödenen bonservis bedeli tartışma konusu olmuştu.

Eyüpspor As Başkanı Fatih Kulaksız, bu transferle ilgili sosyal medyadaki tepkiler üzerine Twitter hesabından "Erencan Yardımcı gelecek vaadeden bir futbolcu. Biz de 2. Lig'de haftalardır lider olan, finansal problemi olmayan ve hedefleri olan bir kulübüz. Ve gerçekleştirdiğimiz transferde maliyetinin %85’lik kısmını sponsor firmamız karşılamıştır" ifadelerini kullanmıştı.

Peki Erencan Yardımcı yeni takımında oynuyor mu? Genç futbolcu 2. Lig Kırmızı Grup'ta lider olan Eyüpspor'da henüz süre alamadı. İlk iki maçta hazır olmadığı için kadroda yer almayan futbolcu son oynanan iki karşılaşmada kadroda yer aldı ancak forma giyemedi.

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Öte yandan Eyüpspor Teknik Direktörü Zafer Turan, Kırşehir maçından sonra Erencan Yardımcı'nın ilerleyen dönemde kadroda şans bulacağını ve çalışmalarına devam ettiğini belirtti.