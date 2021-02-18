Spor 42 milyon liraya 2 lige transfer olan Erencan Yardımcı sahaya çıkamadı
SÜPER LİG

4.2 milyon liraya 2. lige transfer olan Erencan Yardımcı sahaya çıkamadı

Transferin son gününde 2. Lig ekibi Eyüpspor'a 4.2 milyon TL karşılığında imza atan 18 yaşındaki Erencan Yardımcı'nın nasıl bir performans sergileyeceği merak konusu olmuştu. Eyüpspor, genç oyuncunun transferinden bu yana 4 maça çıkarken Erencan Yardımcı bu mücadelelerde henüz süre alamadı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Erencan Yardımcı, Galatasaray ile Şampiyonlar Ligi'nde forma şansı bulmuştu.
Erencan Yardımcı, Galatasaray ile Şampiyonlar Ligi'nde forma şansı bulmuştu.

Galatasaray'dan Eyüpspor'a 4.2 milyon TL karşılığında imza atan Erencan Yardımcı için ödenen bonservis bedeli tartışma konusu olmuştu.

Eyüpspor As Başkanı Fatih Kulaksız, bu transferle ilgili sosyal medyadaki tepkiler üzerine Twitter hesabından "Erencan Yardımcı gelecek vaadeden bir futbolcu. Biz de 2. Lig'de haftalardır lider olan, finansal problemi olmayan ve hedefleri olan bir kulübüz. Ve gerçekleştirdiğimiz transferde maliyetinin %85’lik kısmını sponsor firmamız karşılamıştır" ifadelerini kullanmıştı.

Peki Erencan Yardımcı yeni takımında oynuyor mu? Genç futbolcu 2. Lig Kırmızı Grup'ta lider olan Eyüpspor'da henüz süre alamadı. İlk iki maçta hazır olmadığı için kadroda yer almayan futbolcu son oynanan iki karşılaşmada kadroda yer aldı ancak forma giyemedi.

  • Öte yandan Eyüpspor Teknik Direktörü Zafer Turan, Kırşehir maçından sonra Erencan Yardımcı'nın ilerleyen dönemde kadroda şans bulacağını ve çalışmalarına devam ettiğini belirtti.

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