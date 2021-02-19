İrfan Can Kahveci: Fenerbahçe benim hayalimdi

Fenerbahçe'nin Medipol Başakşehir'den 7 milyon euro bonservis + bonuslar karşılığında transfer ettiği İrfan Can Kahveci, sarı-lacivertli takımın kulüp televizyonuna açıklamalarda bulundu.

"Fenerbahçe'den Avrupa'ya transfer olmak istiyorum"

"Fenerbahçe benim hayalimdi" diyen Kahveci, "Çok mutluyum. Bundan beş altı sene önce, Gençlerbirliği'ndeyken burada olabileceğim bir fırsat vardı ama kulübümüzün tercihi nedeniyle Başakşehir'e gittim. Bu durum kendimi daha fazla geliştirmeme yardımcı oldu. İlk hayalim Avrupa'ya transfer olmaktı ancak Fenerbahçe de benim hayalimdi. Fenerbahçe'den de Avrupa'ya transfer olabilirim. Beni transfer ederken uzun süreli plan devamında Avrupa'ya transfer üzerinden bir konuşma yaptık. İnşallah burada şampiyonluklar yaşayıp sonrasında Avrupa'ya giderim" ifadelerini kullandı.

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"Takımla çalışmalara başlayacağım"

Bir hafta sonra takımla birlikte çalışmalara başlayacağını söyleyen 25 yaşındaki oyuncu, "Başakşehir'den kalan bir sakatlığım var, kolay bir sakatlık değil. O yüzden çok acele etmiyoruz. Şu an yapabilirim her şeyi ama çok büyük bir riski var. Gayet iyiyim, bireysel çalışıyorum. Sahaya çıktığım zaman da inşallah Fenerbahçe'ye layık olabilirim. Büyük Fenerbahçe formasını sırtıma geçirip sahada olmak istiyorum. İnşallah bir hafta sonra takımla beraber çalışmalara başlayacağım" dedi.

"Mesut Özil çok mütevazı"

Fenerbahçe'nin dünyaca ünlü yıldızı Mesut Özil hakkında da konuşan milli oyuncu, "Burada milli takımdan da tanıdığım çok arkadaşım var. Yabancılar olsun, hepsi çok iyi karşıladılar beni. Hepsiyle de konuştum teker teker. Mesut abi de beni çok iyi karşıladı. Çok kariyerli, çok üst düzey oynamış biri ama çok mütevazı, bizden biri" ifadelerini kullandı.

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"Transferim için çok uğraştılar"

Fenerbahçe'ye transfer süreci hakkında da konuşan İrfan Can Kahveci, "Sayın başkanımıza, Emre ve Selçuk abiye teşekkür ediyorum. Üç kere, dört kere geldiler kulüple görüştüler beni almak için. Beni çok istediklerini gösterdiler. İnşallah buna layık olurum. Emre abinin benim kariyerimde çok büyük bir rolü var. Zaten benim idollerimden biri, hep bunu söylemişimdir. Türkiye'de gelmiş geçmiş en iyi orta sahalardan biri, hatta birincisi. Taraftarlara, kötü oynasa bile mücadelesini sonuna kadar sahada verecek bir İrfan Can göstermek istiyorum" dedi.

"İnşallah şampiyon olacağız"

Ligdeki şampiyonluk mücadelesi hakkında yorumlarda bulunan yıldız oyuncu, "Dört büyük takımın ilk dörtte olması... Çok enteresan bir lig. Başakşehir'deyken bu kadar, birden fazla takımın ligde şampiyonluk yarışında olduğu durum yoktu. Bizim takımımızda çok iyi oyuncular var. Çok iyi transferler yapmış kulübümüz. Zaten ben bunu antrenmanları izlerken de görüyorum, çok kaliteli oyuncular var. İnşallah sezon sonu bu işi en üst seviyede bitiririz" ifadelerini kullandı.