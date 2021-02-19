Spor İrfan Can Kahveci Fenerbahçe benim hayalimdi
SÜPER LİG

İrfan Can Kahveci: Fenerbahçe benim hayalimdi

Fenerbahçe'nin Medipol Başakşehir'den kadrosuna kattığı yıldız oyuncu İrfan Can Kahveci, sarı-lacivertli takıma transfer sürecini anlattı. "Fenerbahçe benim hayalimdi" diyen Kahveci, sarı-lacivertli takımdan Avrupa'ya transfer olmak istediğini söyledi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
İrfan Can Kahveci Fenerbahçe'ye transfer olmadan önce bu sezon Başakşehir formasıyla çıktığı 25 maçta, 6 gol ve 3 asistle oynadı.
İrfan Can Kahveci Fenerbahçe'ye transfer olmadan önce bu sezon Başakşehir formasıyla çıktığı 25 maçta, 6 gol ve 3 asistle oynadı.

Fenerbahçe'nin Medipol Başakşehir'den 7 milyon euro bonservis + bonuslar karşılığında transfer ettiği İrfan Can Kahveci, sarı-lacivertli takımın kulüp televizyonuna açıklamalarda bulundu.

"Fenerbahçe'den Avrupa'ya transfer olmak istiyorum"

"Fenerbahçe benim hayalimdi" diyen Kahveci, "Çok mutluyum. Bundan beş altı sene önce, Gençlerbirliği'ndeyken burada olabileceğim bir fırsat vardı ama kulübümüzün tercihi nedeniyle Başakşehir'e gittim. Bu durum kendimi daha fazla geliştirmeme yardımcı oldu. İlk hayalim Avrupa'ya transfer olmaktı ancak Fenerbahçe de benim hayalimdi. Fenerbahçe'den de Avrupa'ya transfer olabilirim. Beni transfer ederken uzun süreli plan devamında Avrupa'ya transfer üzerinden bir konuşma yaptık. İnşallah burada şampiyonluklar yaşayıp sonrasında Avrupa'ya giderim" ifadelerini kullandı.

İrfan Can Kahveci'nin Fenerbahçe'ye maliyeti açıklandı
SPOR
İrfan Can Kahveci'nin Fenerbahçe'ye maliyeti açıklandı

"Takımla çalışmalara başlayacağım"

Bir hafta sonra takımla birlikte çalışmalara başlayacağını söyleyen 25 yaşındaki oyuncu, "Başakşehir'den kalan bir sakatlığım var, kolay bir sakatlık değil. O yüzden çok acele etmiyoruz. Şu an yapabilirim her şeyi ama çok büyük bir riski var. Gayet iyiyim, bireysel çalışıyorum. Sahaya çıktığım zaman da inşallah Fenerbahçe'ye layık olabilirim. Büyük Fenerbahçe formasını sırtıma geçirip sahada olmak istiyorum. İnşallah bir hafta sonra takımla beraber çalışmalara başlayacağım" dedi.

"Mesut Özil çok mütevazı"

Fenerbahçe'nin dünyaca ünlü yıldızı Mesut Özil hakkında da konuşan milli oyuncu, "Burada milli takımdan da tanıdığım çok arkadaşım var. Yabancılar olsun, hepsi çok iyi karşıladılar beni. Hepsiyle de konuştum teker teker. Mesut abi de beni çok iyi karşıladı. Çok kariyerli, çok üst düzey oynamış biri ama çok mütevazı, bizden biri" ifadelerini kullandı.

"Transferim için çok uğraştılar"

Fenerbahçe'ye transfer süreci hakkında da konuşan İrfan Can Kahveci, "Sayın başkanımıza, Emre ve Selçuk abiye teşekkür ediyorum. Üç kere, dört kere geldiler kulüple görüştüler beni almak için. Beni çok istediklerini gösterdiler. İnşallah buna layık olurum. Emre abinin benim kariyerimde çok büyük bir rolü var. Zaten benim idollerimden biri, hep bunu söylemişimdir. Türkiye'de gelmiş geçmiş en iyi orta sahalardan biri, hatta birincisi. Taraftarlara, kötü oynasa bile mücadelesini sonuna kadar sahada verecek bir İrfan Can göstermek istiyorum" dedi.

  • "İnşallah şampiyon olacağız"
  • Ligdeki şampiyonluk mücadelesi hakkında yorumlarda bulunan yıldız oyuncu, "Dört büyük takımın ilk dörtte olması... Çok enteresan bir lig. Başakşehir'deyken bu kadar, birden fazla takımın ligde şampiyonluk yarışında olduğu durum yoktu. Bizim takımımızda çok iyi oyuncular var. Çok iyi transferler yapmış kulübümüz. Zaten ben bunu antrenmanları izlerken de görüyorum, çok kaliteli oyuncular var. İnşallah sezon sonu bu işi en üst seviyede bitiririz" ifadelerini kullandı.

Mustafa Cengiz, İrfan Can Kahveci transferiyle ilgili konuştu: 7 değil, 10+3 milyon euro
OYNAT 02:07
Mustafa Cengiz, İrfan Can Kahveci transferiyle ilgili konuştu: 7 değil, 10+3 milyon euro
Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz, kulüp televizyonuna gündeme dair açıklamalarda bulundu. İrfan Can Kahveci transferiyle ilgili çok konuşulacak açıklamalarda bulunan Cengiz, 'Göksel Bey bana 'Fenerbahçe 10 milyon euro teklif etti' dedi, sonra açıkladılar; 7 milyon euro. 10 milyon euronun üstüne 3 milyon euro da bonus var. Buradan toplama çıkarma yapmayı bilen herkese soruyorum; bu nasıl iş, nasıl oluyor bu?' ifadelerini kullandı.


Abone Ol Google News
Beyoğlu Kademe atladı

Beyoğlu 'Kademe' atladı

Yerli ve milli süpürme araçları Beyoğlu Belediyesi'ne teslim edildi.
Allah rızası içindaha ne diyelim

'Allah rızası için
daha ne diyelim'

​Kırmızı alarm verilen Trabzon'da vali isyan etti.
Kobani soruşturmasında yeni gelişme: HDPli Buldanın da aralarında bulunduğu 9 milletvekili hakkında fezleke

​Cumhurbaşkanı Erdoğan yedi ilde yapılan kongrelere katıldı.

Yüzlerce ​Hakkarili Gara şehitleri için sokaklara döküldü.

Yıldırım Belediyesi'nden ücretsiz ingilizce eğitimi

Yıldırım Belediyesi'nden ücretsiz ingilizce eğitimi

​Yıldırımlı vatandaşlara A1 seviyesinde İngilizce öğretiyor
'Ölüm meselesi belli olmaz'

'Ölüm meselesi belli olmaz'

Aydınlı çift 40 yıldır birlikte kürek çekiyor.

Son veriler açıklandı

Son veriler açıklandı

İstanbul'un barajlarındaki su oranı yükseliyor.

Çiftçiler için<br>önemli iş birliği

Çiftçiler için
önemli iş birliği

​ŞOK Marketler ve Tarım Kredi Kooperatifleri hedef büyüttü

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.