Spor Beşiktaşta Cenk Tosunun dizinde ödem tespit edildi
SÜPER LİG

Beşiktaş'ta Cenk Tosun'un dizinde ödem tespit edildi

Beşiktaş'ta ara transfer döneminde kadroya katılan ve uzun süre sonra çıktığı ilk Süper Lig maçında 2 gol atan milli futbolcu Cenk Tosun, sakatlandı.

Haber Merkezi AA
Cenk Tosun Gençlerbirliği karşılaşmasında 2 gol kaydetmişti.
Cenk Tosun Gençlerbirliği karşılaşmasında 2 gol kaydetmişti.

Ligin 25. haftasında 15 Şubat'ta deplasmanda Gençlerbirliği ile karşılaşan siyah-beyazlılar, 3 günlük iznin ardından çalışmalara başladı. Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Gençlerbirliği müsabakasında 2 gol atarak galibiyette önemli rol alan Cenk Tosun'un sol dizinde ağrı hissettiği için kontrolleri gerçekleştirildi ve MR'ı çekildi. Yapılan muayenede dizinde ödem tespit edilen Cenk, tedaviye alındı.

Ghezzal idmanda yer almadı

Beşiktaş'ta sol diz iç yan bağında gerilme ve kısmi yırtık tespit edilen İspanyol savunma oyuncusu Francisco Montero ile sol kalça ön adalesinde gerilme ve kanama olan Cezayirli kanat oyuncusu Rachid Ghezzal idmanda yer almadı.

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