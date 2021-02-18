Spor Trabzonsporun kadrosu açıklandı 11 eksik var
SÜPER LİG

Trabzonspor'un Başakşehir maçı kadrosunda hangi futbolcular eksik?

Trabzonspor'un kadrosu açıklandı: 11 eksik var

Süper Lig'in 26. haftasında yarın deplasmanda Medipol Başakşehir ile karşılaşacak Trabzonspor'un kamp kadrosu belli oldu.

Haber Merkezi AA
Takımdaki koronavirüs vakaları teknik direktör Abdullah Avcı'nın canını sıkıyor.
Takımdaki koronavirüs vakaları teknik direktör Abdullah Avcı'nın canını sıkıyor.

Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde yaptığı çalışmayla Başakşehir maçı hazırlıklarını tamamlayan bordo-mavili takımda, kart cezalısı Anthony Nwakaeme, sakatlıkları devam eden Anders Trondsen, Abdülkadir Ömür, Abdulkadir Parmak ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıkan 7 oyuncu olmak üzere toplam 11 eksik bulunuyor.

Trabzonspor, bugün Türk Hava Yolları'na ait özel uçakla İstanbul'a gidecek.


Karadeniz ekibinin eksikler nedeniyle altyapıdan takviye ettiği 21 futbolcudan oluşan kafilesinde şu isimler yer alıyor:

  • "Kağan Moradaoğlu, Hakan Aydın, Adem Ağaoğlu, Vitor Hugo, Edgar Ie, Atakan Gündüz, Ahmetcan Kaplan, Hüseyin Türkmen, Kamil Ahmet Çörekçi, Faruk Can Genç, Hakan Yeşil, Süleyman Cebeci, Berat Özdemir, Flavio Da Silva, Yunus Mallı, Anastasios Bakasetas, Yusuf Sarı, Safa Kınalı, Caleb Ekuban, Djaniny Semedo ve Benik Afobe."

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