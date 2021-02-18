Osayi-Samuel: Dünyanın en iyisi olabilirim Fenerbahçe'nin devre arasında kadrosuna kattığı Bright Osayi-Samuel, Mesut Özil’in transferinin kendi tercihini etkilediğini söyledi. 23 yaşındaki futbolcu, kendisini geliştirerek dünyanın en iyi kanat oyuncusu olmak istediğini de sözlerine ekledi.

Haber Merkezi 18 Şubat 2021, 15:00 Son Güncelleme: 18 Şubat 2021, 15:36 Yeni Şafak