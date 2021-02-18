Spor Fenerbahçede 3 futbolcu takımdan ayrı çalıştı
SÜPER LİG

Fenerbahçe'de 3 futbolcu takımdan ayrı çalıştı

Süper Lig'in 26. haftasında 21 Şubat Pazar günü Göztepe'yi konuk edecek Fenerbahçe, hazırlıklarını sürdürdü.

Haber Merkezi AA
Serdar Aziz ile Cisse'nin idmandaki ikili mücadelesi.
Serdar Aziz ile Cisse'nin idmandaki ikili mücadelesi.

Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Erol Bulut yönetiminde ilk 15 dakikası basın mensuplarına açık gerçekleştirilen antrenman, koşu ve ısınma hareketleriyle başladı.

Top kapma ve pas çalışmasıyla devam eden idmanın basına kapalı bölümünde ise taktik organizasyonlar üzerinde durulduğu öğrenildi.

Luiz Gustavo, İrfan Can Kahveci ve Filip Novak'ın özel program dahilinde çalışmalarını sürdürdüğü bildirildi.

Fenerbahçe, yarın yapacağı antrenmanla Göztepe müsabakasının hazırlıklarına devam edecek.

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