Takım izinde Cenk Tosun idmanda

Gençlerbirliği deplasmanından 3-0’lık galibiyetle ayrılan Beşiktaş, bu haftayı maç yapmadan BAY geçmesi sebebiyle 11 günlük araya girerken teknik direktör Sergen Yalçın oyunculara 3 günlük izin verdi.
Yarın başlayacak olan antrenmanlar öncesinde Cenk Tosun çalışmalarına ara vermedi.
Ara transfer döneminde takıma dahil olan Beşiktaş’ın eski yıldızı, çıktığı ilk lig maçında ağları 2 kez havalandırırken, takıma da büyük bir katkı sağlayacağının sinyallerini vermişti.
Kondisyonu iyi durumda olmasına karşın 3 gün izni boş geçirmek istemeyen golcü oyuncu, özel programı dahilinde hazırlıklarını sürdürüyor.
Tekrar hoş geldin Tosun Paşa. 👊#ArmandaSaklı pic.twitter.com/cXYCEdVzqL
Tekrar hoş geldin Tosun Paşa. 👊#ArmandaSaklı pic.twitter.com/cXYCEdVzqL— Beşiktaş JK (@Besiktas) February 15, 2021