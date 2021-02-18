Spor Takım izinde Cenk Tosun idmanda
SÜPER LİG

Takım izinde Cenk Tosun idmanda

Beşiktaş’ın ara transferde kadrosuna kattığı ve ilk lig maçında Gençlerbirliği ağlarını 2 kez havalandıran Cenk Tosun, 3 gün izne karşın bireysel çalışmalarını sürdürüyor.

Haber Merkezi İHA
Cenk Tosun çalışmalarına ara vermedi.
Cenk Tosun çalışmalarına ara vermedi.

Gençlerbirliği deplasmanından 3-0’lık galibiyetle ayrılan Beşiktaş, bu haftayı maç yapmadan BAY geçmesi sebebiyle 11 günlük araya girerken teknik direktör Sergen Yalçın oyunculara 3 günlük izin verdi.

Yarın başlayacak olan antrenmanlar öncesinde Cenk Tosun çalışmalarına ara vermedi.

Ara transfer döneminde takıma dahil olan Beşiktaş’ın eski yıldızı, çıktığı ilk lig maçında ağları 2 kez havalandırırken, takıma da büyük bir katkı sağlayacağının sinyallerini vermişti.

Kondisyonu iyi durumda olmasına karşın 3 gün izni boş geçirmek istemeyen golcü oyuncu, özel programı dahilinde hazırlıklarını sürdürüyor.

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