Takım izinde Cenk Tosun idmanda

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Eskişehirli Gara şehidinin annesi PKK’nın iftirasını yalanladı: PKK öldürdü benim oğlumu

Irak’ın Gara bölgesinde şehit edilen 13 kişiden biri olan Eskişehirli Jandarma Uzman Çavuş Mevlüt Kahveci’nin annesi Ayşe Güler, PKK terör örgütünün şehitlerin Türk Hava Kuvvetleri bombardımanıyla öldürüldüğü iftiralarını yalanlayarak cenazelerini gördüğünü anlattı ve "Naaşında sadece kurşun yarası vardı. Bu karalamaları Kılıçdaroğlu ve HDP yapıyor. Ben onları Allah’a bıraktım, devlete bıraktım. Devlet onlardan intikamımızı alacak" dedi.